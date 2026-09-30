TikTok kapanıyor mu, yasaklandı mı? TikTok ne zaman kapanacak?

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Mizah, haber, spor, yemek, seyahat, eğitim, müzik gibi çok farklı konularda üreticiler TikTok'ta içerik paylaşıyor. Son günlerde ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylentiye göre TikTok 5 Ekim'de kapanacak. Peki bu gerçek mi?

TikTok kapanacak mı?

TikTok, ABD'nin Alabama eyaletinde çocuk koruma ve veri gizliliği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni kısıtlamalar ve tazminat şartlarını içeren bir anlaşmaya vardı. ABD'deki bu yerel hukuki gelişme ve kısıtlama haberleri, sosyal medya platformlarında çarpıtılarak "TikTok dünya genelinde/Türkiye'de kapanıyor" şeklinde sunuldu.

TikTok'un Türkiye genelinde kapatılacağına veya platforma erişimin engelleneceğine ilişkin şu an için doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Resmi kurumların kanallarında platformun tamamına yönelik yeni bir erişim engeli kararına ilişkin duyuru yer almıyor.