DeepSeek ve Huawei Nvidia’ya karşı birleşti

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Çin’in yapay zekâ rekabetinde mücadele artık yalnız daha güçlü çip üretmekle sınırlı değil. DeepSeek ile Huawei, yapay zekâ geliştiricilerinin Nvidia ekosistemine olan bağımlılığını azaltabilecek yeni bir yazılım altyapısı üzerinde birlikte çalışmaya başladı.

DeepSeek, Huawei’nin Ascend yapay zekâ çiplerine yönelik geliştirdiği bir dizi altyapı aracını açık kaynak olarak yayımladı. Paketin en dikkat çekici parçalarından biri ise "TileLang" adlı yüksek seviyeli programlama dili oldu.

Yeni sistemin amacı, Ascend çipleri üzerinde yapay zekâ modellerinin geliştirilmesini ve çalıştırılmasını kolaylaştırmak. Böylece Huawei yalnız Nvidia’ya alternatif donanım üretmekle kalmayacak, çiplerinin çevresinde geliştiricileri tutabilecek daha geniş bir yazılım ekosistemi oluşturmaya çalışacak.

Nvidia’nın asıl kalesi çipten çok CUDA

Yapay zekâ çipi pazarında Nvidia’nın en büyük avantajlarından biri yalnız GPU performansı değil, yıllardır geliştirdiği CUDA yazılım ekosistemi.

CUDA, geliştiricilerin Nvidia GPU’larını yapay zekâ, yüksek performanslı hesaplama ve veri işleme uygulamalarında kullanmasını sağlayan programlama platformu olarak şirketin donanımı etrafında güçlü bir bağımlılık oluşturuyor.

Bir şirketin Nvidia yerine farklı bir yapay zekâ çipine geçmesi bu nedenle yalnız donanımı değiştirmek anlamına gelmiyor. Yazılım kütüphanelerinin, modellerin ve geliştirme araçlarının da yeni platforma uyarlanması gerekiyor.

DeepSeek’in TileLang hamlesi tam olarak bu noktayı hedefliyor.

Yeni dilin, Ascend çipleri üzerinde daha basit bir programlama modeli sunması ve geliştiricilerin donanım için düşük seviyeli kod yazma ihtiyacını azaltması amaçlanıyor. DeepSeek, bağımsız ve verimli bir GPU yazılım ekosistemi kurulabilmesi için bu tür araçların kritik olduğunu belirtiyor.

Huawei Ascend için ekosistem kuruyor

Huawei son dönemde Ascend serisini yalnız bir yapay zekâ çipi ailesi olarak değil, donanım ve yazılımın birlikte çalıştığı geniş bir bilgi işlem platformuna dönüştürmeye çalışıyor.

Şirketin kendi verilerine göre Ascend ekosistemi artık 90’dan fazla önemli açık kaynak projesini destekliyor. PyTorch da Ascend’i hızlandırıcı arka uçlarından biri olarak destekliyor.

Huawei’nin CANN adı verilen yapay zekâ yazılım altyapısında aylık aktif geliştirici sayısı 5 bin 200’ü aşmış durumda. Huawei ayrıca 40’tan fazla modelin Ascend ve CANN altyapısı üzerinde doğrudan ön eğitimden geçtiğini belirtiyor.

Şirket, Ascend platformunun daha fazla geliştirici tarafından kullanılabilmesi için yazılım araçlarını ve bazı altyapı bileşenlerini giderek daha fazla açık kaynak haline getiriyor.

DeepSeek’in bu ekosisteme doğrudan geliştirme aracı sağlaması ise Huawei açısından önemli bir adım. Çünkü yapay zekâ modellerinin Ascend üzerinde daha kolay çalıştırılması, donanımın gerçek kullanım alanını genişletebilir.

DeepSeek yalnız model değil altyapı da geliştiriyor

DeepSeek’in son hamlesi şirketin rolünün de değişmeye başladığını gösteriyor.

Şirket bugüne kadar daha çok düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zekâ modelleriyle öne çıkıyordu. TileLang ve Ascend araçları ise DeepSeek’in yalnız model geliştiren bir şirket olmaktan çıkıp yapay zekâ altyapısının daha alt katmanlarına da inmeye başladığını gösteriyor.

Bu değişim özellikle önemli çünkü yapay zekâ pazarında rekabet artık model, çip ve yazılım arasında birbirinden bağımsız üç yarış şeklinde ilerlemiyor.

Model geliştiricisi hangi donanımı kullanıyorsa yazılım araçlarının da o donanıma uyum sağlaması gerekiyor. Donanım üreticisi açısından ise geliştiricilerin platforma geçmesini kolaylaştıracak yazılımlar olmadan güçlü bir çip üretmek tek başına yeterli olmayabiliyor.

DeepSeek ile Huawei arasındaki işbirliği bu üç katmanı aynı sistem içinde birleştirmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Nvidia için rekabet artık yazılım cephesine taşınıyor

Huawei’nin Ascend serisi Nvidia’nın Çin pazarındaki en güçlü yerli rakiplerinden biri haline gelirken, rekabetin yeni aşaması yazılım tarafında yaşanacak.

Nvidia’nın CUDA ekosistemi milyonlarca geliştiricinin alışkanlıkları, mevcut kod tabanları ve geniş yazılım kütüphanesi nedeniyle güçlü bir bariyer oluşturuyor. Huawei’nin donanım tarafındaki ilerlemesinin gerçek bir alternatif oluşturabilmesi için benzer ölçekte kullanılabilir bir geliştirici ekosistemine ihtiyacı bulunuyor.

TileLang bu açığı tek başına kapatacak bir araç değil. Ancak DeepSeek gibi büyük yapay zekâ modelleri geliştiren bir şirketin Ascend için doğrudan araç üretmeye başlaması, Çin’in yalnız Nvidia çiplerine değil Nvidia’nın çevresinde kurulan yazılım sistemine de alternatif oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Bu nedenle DeepSeek-Huawei ortaklığı yapay zekâ yarışında yeni bir eşiğe işaret ediyor: Mücadele artık yalnız “hangi şirket daha güçlü GPU üretiyor?” sorusundan çıkıp “hangi platform daha fazla geliştiriciyi kendi ekosistemine çekebilecek?” sorusuna doğru ilerliyor.