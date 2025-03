Bir damlası bir ömür

Takip Et

Başak Nur GÖKÇAM

İklim krizinin en fazla et­kilediği sektörlerden biri; arıcılık. Bir yandan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle artan orman yangınlarıyla mü­cadele ediyor, bir yandan ku­raklık sonucu sayısı giderek azalan endemik bitkilerin yok oluşundan etkileniyor. Bun­larla da kalmıyor, yaşanan ik­lim değişiklikleri, arıların ya­nılmasına neden olup, hasat dönemlerinin bile değişmesi­ne ortam hazırlıyor.

Farklı sek­törlerdeki şirketler yatırım odaklı büyüme hedeflerini du­yururken, 1995 yılından bu ya­na kendini arıcılığa adayan Se­zen ailesinin Adana Kozan’da “Sır-Sabır-Armağan” motto­suyla kurduğu Anavarza Bal’ın büyümesi, tabir-i caizse arıla­rın işçiliğine yani doğanın akı­şına bağlı.

Türkiye’de en fazla bal üreti­minin Kozan’da gerçekleştiği­ni söyleyen Anavarza Bal CE­O’su Can Sezen, “Arıcılıkta ilk 3’te Adana, Muğla ve Ordu illeri geliyor. Kozan da Adana’da ilçe bazında ciddi öneme sahip. Böl­gede yaklaşık 2 bin 500 arıcı ai­lesi yaşıyor. Bölgedeki arıcılar başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden bal alıyoruz. Bu­nun nedeni Türkiye’de gezici arıcılığın olmasıdır. Yani arıcı­lar dönem dönem 6-7 ay boyun­ca Türkiye’nin her yerini geze­rek, hasat yaparlar. Adana’daki en büyük geçim kaynakların­dan biridir arıcılık” dedi.

Arı pestisitli bitkiye konduysa?

Yol kenarlarında satılan hatta petek halindeki balların tüketiminin sakıncalı olduğunu söyleyen Sezen, “Bu ballar doğal olarak üretiliyor olsa dahi bir arı 5 kilometrekarelik alanda uçtuğu için onun uçtuğu alanda kullanılan pestisit var mı, yol kenarında kurşunlu yere mi kondu, tarım ilacı yapılan bir bölgedeki çiçeğe kondu mu bilemezsiniz. Laboratuvarlardaki analizler süzme balda yapılabildiği için petek bal tüketimini de bilinmeyen markalardan bal alınmasını da tüketicilere tavsiye etmiyorum” dedi.

Hasat dönemlerinde ‘iklim krizi’ kayması

Artan sıcaklıkların arıcılıkta hasat dönemine etki ettiğini söyleyen Anavarza Bal CEO’su Can Sezen, “Arı, doğada gezerken belli bir ısıda hareket edebildiği için o ısının yükselmesi de arıya zarar veriyor. Örneğin Trakya Bölgesi’nde hasat temmuz sonuna doğru yapılırken, şimdi temmuz başına doğru kaydı. Bu henüz iklim krizinin şu anki yansıması. İlerde daha büyük etkiler göreceğiz. Bu nedenle de yeni şartlara göre ırk çalışması yapılması gerekiyor” önerisinde bulundu.

“Kıymetini biliniz, ziyan etmeyiniz”

Bal israfı konusunda da özellikle hassas olunması gerektiğine vurgu yapan Anavarza Bal CEO’su Can Sezen, “Bir arı hayatı boyunca çay kaşığının 12’de 1’i kadar bal üretebiliyor. Yani tabakta bırakılan o bir damla bal, bir arının ömrünün karşılığı. O yüzden biz kapaklarımızda ‘Kıymetini biliniz, ziyan etmeyiniz’ yazıyoruz. Lütfen tabakta bal tüketirken o bir damlanın bir arının ömrü olduğunu hatırlayarak tüketiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Arılar verimi artırıyor

Arıların olduğu bölgedeki bitkilerde verim artışına etki ettiğini de belirten Anavarza Bal CEO’su Can Sezen, “Örneğin Amerika’da badem bahçelerinde arıların olması yüzde 55’e yakın verim artışı sağlıyor. Arıların polen taşıyıcı özelliği, çiçeklenme ve meyve oluşumunda katkı sağlıyor. Fakat bu noktada farkındalık neredeyse yok.

Bizde arı var diye ilaçlama yapanlar var. Bunlar çok yanlış uygulamalar. Pestisit ve ilaçlamalar arıların ölümüne sebep oluyor. Bu konuda bilinçli olan insanlar özel olarak ektiği bahçesinde arı olmasını talep ediyor. Çünkü biliyor ki arılar olursa, kendi verimi artacak. Biz bu konuda da çiftçileri bilgilendirmek için çeşitli eğitimler düzenliyoruz” dedi.