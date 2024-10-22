Bir Türk daha EV şarj pazarına gözünü dikti

Recep ERÇİN

Elektrikli araçlar (EV) ça­ğı başladı. Üretim ve pa­zar yıldan yıla genişliyor. Çin’in buradaki hakimiyeti ve re­kabetçiliği geleneksel otomotiv firmalarını korkutsa da Avrupa merkezli yeşil ve dijital dönüşü­mün bir bacağı da şüphesiz EV’ler. Türkiye de, otomotiv sektöründe­ki bu dönüşümü kaçırmamak için Togg projesini devreye aldı ve ilk ürünler yollara çıktı. Çıktı çıkma­sına ama bugün bütün dünyada EV’ler özelinde çözüm bekleyen en büyük problemlerden biri şarj istasyonlarının yaygınlığı.

Paza­rın önümüzdeki yıllarda hızla bü­yümesi öngörülüyor. YoCharge’ın raporuna göre, 2022 yılına kadar mevcut elektrikli araç şarj istas­yonu pazar değerlemesi yaklaşık 12 milyar ABD doları seviyesin­de. Yüzde 40’lık bileşik yıllık bü­yüme oranı ile pazarın 2030 yılı­na kadar 177 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülüyor.

Researc­hAndMarkets.com’un raporuna göre ise, elektrikli araç şarj istas­yonları için küresel pazarın 2023 yılında 23,3 milyar ABD doları ol­duğu tahmin ediliyor ve 2030 yılı­na kadar 232 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Geçen haf­ta içinde bir araya geldiğimiz OR­GE Elektrik CEO’su Nevhan Gün­düz’ün öngörüsü ise farklı. Gün­düz, “2030 yılına kadar dünyada 71 milyon araç şarj istasyonu ola­cak. Bu da 465 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor” dedi.

İthal yerine yerli ve milli çözüm

Öngörüler farklılaşsa da bu pa­zarın katlanarak büyüyeceği aşi­kar. Bu yüzden Tesla’nın patronu Elon Musk bu alana yarım mil­yar dolar yatırım yaparak Superc­harger’ın ağını genişleteceklerini bu yıl duyurdu. Türkiye’nin tek­noloji firmalarından Vestel de bu alanda milyar dolarlık firma ya­ratacaklarını geçen aylarda açık­ladı. Yine Beta Enerji, elektrikli şarj istasyonu girişimi olan Volt­go ile bu alanda iddialı firmalar­dan.

Elektrik taahhüt şirketi OR­GE Elektrik olarak yeni gelişim alanı gördükleri bu sektöre yer­li ve milli şarj istasyonu tedari­ği sağlamak amacıyla girdikle­rini kaydeden Nevhan Gündüz, “Türkiye’de kamuya açık sadece 23 bin şarj noktası var. 2025 yı­lında bu sayının 46 bine çıkma­sı bekleniyor” bilgilerini verdik­ten sonra kendilerini ayrıştıracak olan özelliği açıkladı: “Yüzde 70 yerlilik öngörüyoruz. Bu cihazlar revizyon istiyor. Uzak Doğu’dan gelenlerde revizyon yapılamıyor. Hem yazılım hem donanım bizde. İthal etmek yerine yerli yaptık.”

‘Tahsilat sorunu yaşamıyoruz’

13-15 Kasım günlerinde İstan­bul’da düzenlenecek EV Charge Show’da yapacakları tanıtım ön­cesi bir grup basın mensubu ile sohbet toplantısı düzenleyen OR­GE Elektrik CEO’su Nevhan Gün­düz, “Bizim geliştirdiğimiz şarj üniteleri, OCPP 2.01 versiyonuy­la üretilmekte ve bu özelliği saye­sinde istediğiniz gibi programla­nabilmekte. Örneğin bizim ciha­zımızı elektrik fiyatlarının görece daha düşük olduğu gece saatlerin­de aracınızı şarj etmesi için önce­den programlayabiliyor ve böy­lece faturanızda tasarruf edebi­liyorsunuz” bilgilerini verdi.

Şarj istasyonu işi dışında devam eden taahhüt projelerine ilişkin bilgi veren Gündüz’e, yüksek faiz orta­mında ödemeler gecikirken na­kit akışını nasıl yönettiğini sor­duk. “Tahsilat hep geç yapılır, ye­ni bir durum yok. Şüpheli alacak olmadığı için ve yedek akçeli ça­lışan bir şirketiz. O anlamda so­run yaşamıyoruz. Önemli bir ge­cikme de olmuyor” diyen Gündüz, “Yaptığımız işler bitiş öncelikli ol­duğu için, metroların finansmanı bir şekilde yaratılıyor. Kamu için mecburi yatırımlar...” bilgisi verdi.

Elektrikte asgari ücret 40 bin TL

Ardahan’daki TANAP Dinamik UPS Sistemi Projesi, Mandarin Oriental Etiler, Bodrum Hillside Hotel, İzmir Amerikan Hastanesi ve Ümraniye- Göztepe-Ataşehir Metro Projesi’nin de aralarında yer aldığı 12 projenin elektrik taahhüt işlerini yürüttüklerini anlatan Gündüz, 26 yıllık tarihimizde ilk defa bu kadar büyük bir iş hacmine ulaştıklarını söyledi. Devam eden projelerinin sözleşme büyüklükleri toplamının yaklaşık 86 milyon dolar olduğu bilgisini paylaşan Gündüz, nitelikli çalışan sıkıntısı konusunda ise, “Elektrik ustası 40 bin lira ile işe başlıyor. İşsizlik var deniyor, kimse çalışmak istemiyor. Lise mezunu olmasa bile biz çıraklıktan alıp usta yaparız” ifadelerini kullandı.

Neden hisse alımı yaptı?

Göztepe metrosunun 2025 yılı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini ve 2026’nın ilk yarısında hizmete açıla­bileceğini aktaran Nevhan Gündüz, Türk şirketleri Su­udi Arabistan’a ihale teklifi verdikçe kendilerine de tek­lifler geldiğini bildirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören OR­GE Elektrik’in hisse geri alım işlemleriyle ilgili de konuşan Nevhan Gündüz, “Şirket ola­rak da, şahıs olarak da hisse geri alımları yapıyoruz. 2024 yılında şirket olarak 944 bin adet hissenin geri alımını yaptık. Şahsen ben de 280 bin adet ilave hisse alımı yaptım. Bunun amacı olası düşüşleri bir nebze de olsa engelleyip yatırımcılarımızı korumak” dedi.