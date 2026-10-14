Bir yanda elektrikli devrim, diğer yanda benzinli gelenek

Otomotiv sektörü uzun bir süredir hızlı bir dönüşümün içinde. Özellikle son yıllarda gerçekleşen alternatif yakıt arayışı sektörün yö­nünü değiştirdi. Küresel üreticiler bir yandan geleneksel içten yanmalı motor­lara sahip otomobillerini yenilemeye de­vam ederken diğer yandan elektrikli ürün gamlarını genişletmek için yatırımlarını hız­la arttırıyor. Bu hafta otomotiv gündeminde yer alan Audi A3, Volvo ES90, Hyundai Ioniq 3, To­yota Yaris, Mercedes-Benz C-Serisi’nin elektrikli versiyonu ve Kia Seltos, sektörde yaşanan dönüşü­mün dikkat çekici örnekleri arasında.

Perdesi kalkan 6 otomobilden üçünün elektrikli olması, üreticilerin yeni dönemde hangi teknolojilere ağırlık verdiğini göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle Avrupa aldı­ğı yeni teşvik paketleriyle küçük elektrikli modelleri de öne çıkarmaya başladı. Bundan hiç kuşkusuz Türkiye pa­zarı da etkilendi. Elektrikli dönüşümün en güçlü hissedildiği pazarlardan biri Avrupa olmaya devam etti. Bu ve­rilere de yansıdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, otomobil satışları yılın ilk 8 ayında yüzde 5,3 büyüdü. Tam elektrikli otomobil satışları aynı dönemde yüzde 44,9 artarak 1,6 milyon adedi geçti. Böy­lece elektrikli otomobiller, ilk kez benzinli otomobilleri adet bazında geride bıraktı ve Avrupa otomotiv pazarında önemli bir eşik aşıldı. Yani Avrupa’da geleneksel motor teknolojileri ağırlığını kaybetti. Hibrit otomobille­rin de güçlü satış performansıyla birlikte elektrik destekli motor seçeneklerinin toplam pazar payı yüzde 68,4 seviyesine yükseldi.

Bir dönem daha çok üst segment modellerle başlayan elektrikli dönüşüm, artık kompakt otomobillere ve şe­hir içi kullanıma yönelik modellere kayıyor. Avrupa’da yaşanan dönüşümün benzeri Türkiye otomobil pazarında da görül­meye başladı. Fakat Türkiye pazarın­da en önemli etken fiyat. Türkiye’de yılın ilk dokuz ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları top­lam 326 bin 35 adede ulaştı. Bu araçların toplam otomo­bil pazarından aldığı pay yaklaşık yüzde 52 ola­rak gerçekleşti. Türki­ye’de satılan her iki yeni otomobilden biri elektrikli ve­ya hibrit motor teknolojisine sahip oldu.

Made in Türkiye logosuyla dünyaya ihraç edilecek

Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında üretilen tamamen elektrikli IONIQ 3’ü Türkiye’de satışa sundu. Select, Trend, Prime ve N-Line EVO olmak üzere dört donanım seçeneğiyle gelen model, iki farklı batarya seçeneğiyle 482 kilometreye varan menzil sunarken 1,8 milyon liralık da başlangıç fiyatı taşıyor. 42,2 kWh LFP bataryalı versiyon 343 kilometre menzil sağlarken, 61 kWh NMC bataryalı seçeneklerde menzil donanıma göre 435 ile 482 kilometre arasında değişiyor. Model, 441 litrelik bagaj hacmi ve Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle öne çıkıyor. Model, Hyundai’nin Türkiye’de ürettiği ilk tamamen elektrikli otomobil olarak da önem taşıyor.

600 km menzille yerden yükseldi

Volkswagen’in SUV ailesinin elektrikli yeni üyesi ID. Tiguan, markanın klasik Tiguan çizgisini elektrikli mobiliteyle buluşturuyor. Modern tasarımı, geniş yaşam alanı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken model, yaklaşık 600 km'ye ulaşan menzil hedefiyle uzun yol kullanımına da göz kırpıyor. Elektrikli SUV pazarında rekabeti kızıştırması beklenen ID. Tiguan, Volkswagen’in elektrikli araç atağında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Yeni benzinli SUV alternatifi olmaya geldi

Haftanın dikkat çeken modellerinden biri de Kia Seltos oldu. C-SUV segmentindeki yeni modeliyle dikkat çeken Güney Koreli üretici, Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç donanım seviyesiyle aracı 2,3 milyon liralık fiyat etiketiyle tanıttı. 4.430 mm uzunluğa ve 483 litrelik bagaj hacmine sahip Seltos, 1.6 litrelik TGDI turbo benzinli motoruyla 180 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan model, 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi donanıma göre 6,6 litre/100 km olarak açıklanıyor.

Yıldızlı sedana ilk voltaj

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni C 400 4MATIC AMG modelini Türkiye’de satışa sundu. 489 beygir güç ve 800 Nm tork üreten model, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlıyor. 94 kWh kullanılabilir batarya kapasitesine sahip otomobil, WLTP ölçümlerine göre 709 kilometreye kadar menzil sunuyor. Model, 10 dakikalık şarjla 320 kilometreye kadar ek menzil kazanabiliyor.

Toyota tam hibrit modellerden devam ediyor

Toyota, yenilenen Yaris Cross Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu. 3 donanım seçenekli modelin başlangıç fiyatı 2,3 milyon TL olarak belirlendi. 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla 130 HP güç ve 185 Nm tork üreten model, 100 km'de 4,7 litre yakıt tüketiyor. Önden çekişli araç, markanın en küçük crossover modeli.

Türkiye’ye özel Malezya’dan geldi

Volvo ES90, 680 beygir güç ve 696 kilometreye varan menzille Türkiye’de satışa sunuldu. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli model, 870 Nm tork üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlıyor. 102 kWh kullanılabilir batarya kapasitesine sahip otomobil, 350 kW DC hızlı şarjla yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa 22 dakikada ulaşabiliyor. S90’ın Türkiye fiyatı 7 milyon 27 bin 440 TL olarak açıklandı. Model daha önce Çin’de üretiliyordu bu yüzden Türkiye pazarına giremiyordu. Türkiye’ye özel olarak Malezya’daki Shah Alam tesisinde üretildikten sonra model Türkiye pazarına sunabildi.

30 yıldır içten yanmalıdan vazgeçmedi

Alman üretici Audi ilk A3 modelini 1996 yılında pazara sunmuştu. Aradan geçen 30 yılda her ne kadar mild hibrit teknolojisine geçiş yapsa da modelin hala tam elektrikli bir versiyonu bulunmuyor. Audi, ilk A3 modelini 1996’da üç kapılı hatchback olarak tanıttı. 1998’de quattro dört tekerlekten çekiş, 1999’da beş kapılı A3 ve 210 PS gücündeki S3 ürün ailesine katıldı. 2003’te ikinci nesle geçen model, 2004’te Sportback, 2008’de Cabriolet gövde seçeneklerine kavuştu. 2011’de 340 PS gücündeki RS 3 Sportback tanıtıldı.

2012’de üçüncü nesil MQB platformuna geçerken 2013’te sedan, 2014’te şarj edilebilir hibrit A3 Sportback e-tron ürün gamına eklendi. 2016’da 400 PS gücündeki RS 3 Sedan geldi. 2020’de tanıtılan dördüncü nesil 48 volt mild hibrit teknolojisine kavuştu. 2024’te 333 PS’lik S3 güncellenirken A3 allstreet de aileye katıldı. 2026’da teknolojik yeniliklerle güncellenen A3, 30 yıllık tarihinde henüz tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmadı.