Bir yıl ödemesiz 120 aya kadar vadeli konut kampanyası

Hamide HANGÜL

Emlak Konut GYO, orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bahsettiği kampanyanın detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıkladı.

Emlak Konut olarak, 72 yıllık köklü geçmişe sahip olduklarını söyleyen Yılmaz, yeni kampanya ile vatandaşlara kazançlı bir yatırım imkânı sunacaklarını söyledi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini eklediklerini söyleyen Yılmaz, projede İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projenin yer aldığını ve 3 farklı ödeme seçeneği sunulduğunu duyurdu.

Faiz oranları yüzde 0,99 ile yüzde 1,89 arasında

Farklı gelir gruplarına hitap etmek için “Kazançlı Yatırım Kampanyası” başlattıklarını açıklayan Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarını şöyle açıkladı: “Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder.

Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz. İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Üçüncüde ise leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğiyle ev sahibi olmayı kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli modelde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek şeklide düzenlenebilecek. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor. Bu kampanyada, örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olma imkanı sunuluyor.”

“Son başvuru tarihimiz 23 Mart”

Kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu, son başvuru tarihinin ise 23 Mart 2025 olduğunu açıklayan Yılmaz, “Kampanyamızın, sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz” dedi. Yılmaz, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin ise TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin planlandığını da söyledi. Konut sektörüne yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye’nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl 45 yeni ihale yapacağız”

Emlak Konut olarak 2024 yılını ise güçlü finansal performansla tamamladıklarını söyleyen Yılmaz, “Aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırdık, 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk. Bu yıl da 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı’ndaki 2’nci etap projesinin ihalesinde ilk oturumu gerçekleştirdik. İkinci olarak, İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık” bilgisini verdi.

İlk 2 modelde 60 ay leasingde 120 ay taksit

Toplantı sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yasir Yılmaz, kampanya kapsamında 4 bin 500 bağımsız bölümü satışa sunduklarını açıkladı. İlerleyen dönemlerde yeni kampanyaların da gelebileceğini açıklayan Yılmaz, “Projemizde esnek bir takım ödeme koşulları var, ancak yıl içerisinde farklı kampanyaları yapmayı da planlıyoruz” dedi.

İlk iki modelde borçlanmanın Emlak Konut’a olduğunu söyleyen Yılmaz, “O nedenle vade farklarını düşük tutuyoruz, 60 aya kadar vadelendirme yapıyoruz. Üçüncü modelde Emlak Katılım Bankası üzerinden borçlandırma yapılıyor. Bu kapsamda leasing ile borçlanmada vade imkanı 120 aya kadar uzuyor” açıklamasında bulundu. Vatandaşların satış ofislerine gelerek kendi ödeme planlarını da oluşturabileceklerini söyleyen Yasir Yılmaz, tamamen açık satış olarak ilerlediklerini söyledi.

En düşük daire fiyatı 5,6 milyon TL

Kampanya kapsamında İstanbul’da en düşük daire fiyatının 5 milyon 650 bin lira olduğunu açıklayan Yılmaz, “Başvurularımız başladı. İstanbul özelinde en düşük daire fiyatı Arnavutköy projemizde, 5 milyon 650 bin lira. Bu şekilde hem Anadolu, hem Avrupa yakasında projeler var. Arnavutköy’den Kartal’a kadar projelerimiz mevcut. Bu kapsamda 60 aylık seçenekte taksitler 61 bin 598 liradan başlıyor” bilgisini verdi.

“Azalan taksitte ara ödeme olacak”

Emlak Konut bünyesindeki 60 aya kadar olan vade seçeneklerinde azalan taksit imkanı da sunulduğunu açıklayan Yılmaz, bu seçeneğin detaylarını şöyle açıkladı: “Mesela kolay olması açısından 100 bin lira üzerinden örneklendirirsek, ilk ay 100 bin lira öderken, 6 ile 18 ay arasında bir ara ödeme yapılacak. Bu ödeme yapıldıktan sonra 60’ıncı aydaki taksit 80 bin liraya düşebilecek. Bu, birinci aydan başlayarak 60 aya kadar taksitlerin azaldığı bir ödeme planı. Burada 48 ile 60 aya kadar vadelendirme var.”

“Emlak Katılım Bankası var özel bankalarla da görüşüyoruz”

Projede bitmiş projelerin de olduğunu açıklayan Yılmaz, “Fikirtepe bitmiş projelerden, Batı Yakası’nın bir kısmı teslime hazır. Yeni Levent, kısa sürede teslim edilebilir durumda” dedi. Kampanyada Emlak Katılım Bankası’nın yer aldığını açıklayan Yılmaz, “Başka bankalarla da görüşmeler var, özel bankalarla da görüşmeler yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Yılmaz, ne kadar başvuru aldıklarına yönelik bir başka soruya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasından sonra satış ofislerinin yoğun bir şekilde arandığını söyledi.

TOKİ kampanyası yıl sonu

Yılmaz, bir başka soru üzerine, dar gelir grubundaki vatandaşlara yönelik TOKİ’nin sosyal konut kampanyalarına işaret ederek, talebin olduğunu, yıl sonuna doğru önemli bir kampanyanın çıkılacağını söyledi.

“Faiz indirimi konuta erişimi kolaylaştıracak”

Merkez Bankası’nın, son iki toplantıda faizi yüzde 45’e çektiğini ve bu yıl da indirimlerin devam etmesinin öngörüldüğünü ifade eden Yasir Yılmaz, “Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Üç farklı ödeme planı sunuluyor

1’inci modelde aylık faiz yüzde 0,99 ve 60 aya kadar taksitlendirme yapılıyor. Peşinatsız azalan taksit modeliyle 18.ayda yüzde 20 ara ödeme yapılıyor.

2’nci modelde, ilk yıl ödeme yapılmıyor. Aylık yüzde 1,29 faiz oranı ve 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Bu ikinci modelde, ilk 12 ay taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor.

3’üncü modelde, peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası finansman sağlıyor. Aylık yüzde 1,89 faiz oranıyla vadeler 120 aya kadar uzuyor.

Kampanyanın geçerli olduğu projeler:

Yenişehir Arnavutköy Evleri

Yeni Fikirtepe

Kuzey Adalar

Barbaros 48

Batı Yakası

Ebruli Kayaşehir

Gölyaka

Odak İstanbul

Hayat Flora

Majöer Gölyaka

Meydan Başakşehir

Nezihpark Bahçekent

Tual Asya

Başakşehir Avrasya Konutları Cadde

Göktürk Kemer Evleri

Nidapark İstinye

Senfoni Etiler

Tual Gölyaka

Vadi Panorama

Yeni Levent

Park Yaşam Çınarköy

Evora İzmir

Allsancak

Balıkesir Emlak Konutları

Park Yaşam Antalya