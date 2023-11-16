Bitlis'ten Avrupa, Orta ve Uzak Doğu'ya ihracat

Devletin sunduğu hibe ve teşviklerden yararlanan iş insanları, il merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve ilçelerde 56 fabrika kurdu. Yüzde 50'den fazlasını kadın çalışanların oluşturduğu tekstil fabrikaları, hem kentin ekonomisine büyük katkı sağladı hem de gençlerin ekmek kapısı haline geldi.

"Bitlis tekstil kenti olma yolunda ilerliyor"

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte tekstil sektörünün hükümetin bölgeye uyguladığı teşvik ve vergi avantajları sayesinde büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Yoğun talepten dolayı 130 hektarlık alanda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti: "Söz konusu bölge için yaklaşık 200 şirketin talebi var. Bitlis'te tekstil sektörü, yurdumuzun büyük firmalarının ilimizde kurduğu iplik fabrikalarıyla sağlam adımlarla yoluna devam ediyor ve tekstil kenti olma yolunda ilerliyor. Valilik olarak bu konuda elimizden gelen kolaylığı yatırımcılarımıza sunuyoruz.

Yaklaşık 11 bin 500 kişinin istihdam edildiği 56 tekstil fabrikasında üretilen ürünler, birçok kente ve Avrupa, Orta Doğu ile Uzak Doğu ülkelerine gönderilmektedir." Vali Karaömeroğlu, Bitlis'te üretilen tekstil ürünlerinin ihracatından ülke ekonomisine yıllık ortalama 30-40 milyon dolarlık bir katkı sağlandığını kaydetti. Bitlis'in, tekstil sektörünün gelişmesiyle sanayi dumanları tüten bir il haline geldiğini vurgulayan Karaömeroğlu, yeni yatırımlarla kentteki gelişmenin daha da artacağına inandığını vurguladı.