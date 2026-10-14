Biyoçeşitlilik projelerine 175 bin euroya kadar destek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), biyoçeşitlilik kaybının durdurulmasına ve ekosistemlerdeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak uluslararası araştırma projelerine 175 bin Euroya kadar destek verecek.
TÜBİTAK’tan edinilen bilgilere göre, Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında 2026 yılı “Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolojik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture” başlıklı çağrı başvuruya açıldı.
Toplam 40 ülkeden 81 ortağın yer aldığı Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı, biyoçeşitlilikteki azalmayı durduracak ve tersine çevirecek uygulamaya dönüştürülebilir bilgi üretilmesini hedefliyor. Uluslararası konsorsiyumların, çağrıya katılan en az üç ülkeden uygun ortak içermesi ve en az üç farklı fonlayıcı kuruluştan destek talep etmesi gerekiyor.
Türkiye’den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret sicil belgesi bulunan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Uluslararası başvurunun yanı sıra Türkiye’deki ortakların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapması zorunlu olacak.
Proje süresi en fazla 36 ay olacak. Kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç TÜBİTAK’tan talep edilebilecek toplam katkı, proje başına 175 bin euroyu aşmayacak. İlk aşama uluslararası proje önerileri 10 Kasım’a kadar sunulacak. TÜBİTAK’a ulusal başvurular 16 Kasım’a kadar yapılacak, elektronik imza işlemleri ise 19 Kasım’da tamamlanacak. İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası son başvuru tarihi 16 Nisan 2027 olacak. Desteklenecek projelerin Eylül 2027’de ilan edilmesi, çalışmaların 1 Aralık 2027 ile 1 Nisan 2028 arasında başlaması öngörülüyor.