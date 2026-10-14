Biyoçeşitlilik projelerine 175 bin euroya kadar destek

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TÜBİTAK’tan edinilen bil­gilere göre, Ufuk Avrupa, Av­rupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında 2026 yılı “Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolo­jik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture” baş­lıklı çağrı başvuruya açıldı.

Toplam 40 ülkeden 81 orta­ğın yer aldığı Avrupa Biyoçe­şitlilik Ortaklığı, biyoçeşitli­likteki azalmayı durduracak ve tersine çevirecek uygula­maya dönüştürülebilir bil­gi üretilmesini hedefliyor. Uluslararası konsorsiyumla­rın, çağrıya katılan en az üç ülkeden uygun ortak içerme­si ve en az üç farklı fonlayı­cı kuruluştan destek talep et­mesi gerekiyor.

Türkiye’den yükseköğre­tim kurumları, eğitim ve araş­tırma hastaneleri, araştırma altyapıları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret sicil belgesi bulunan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Uluslarara­sı başvurunun yanı sıra Tür­kiye’deki ortakların TÜBİ­TAK’a ulusal başvuru yapma­sı zorunlu olacak.

Proje süresi en fazla 36 ay olacak. Kurum hissesi ve proje teşvik ikrami­yesi hariç TÜBİTAK’tan ta­lep edilebilecek toplam katkı, proje başına 175 bin euroyu aşmayacak. İlk aşama ulusla­rarası proje önerileri 10 Ka­sım’a kadar sunulacak. TÜ­BİTAK’a ulusal başvurular 16 Kasım’a kadar yapılacak, elektronik imza işlemleri ise 19 Kasım’da tamamlanacak. İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası son başvuru tarihi 16 Nisan 2027 olacak. Desteklenecek proje­lerin Eylül 2027’de ilan edil­mesi, çalışmaların 1 Aralık 2027 ile 1 Nisan 2028 arasın­da başlaması öngörülüyor.