“Bolu ve Batı Karadeniz'de OSB alanlarına ihtiyaç var”

Abdullah Alemdar, konuşmasında Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin yüzde 65 ile yüzde 75’inin ormanlarla kaplı olmasından dolayı hazine arazilerinin yetersiz olması ve bu nedenle Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulamadığını belirtti. Bu konuyla ilgili çözüm önerisini açıklayan Alemdar konuyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimizde OSB yapılabilmesi için tarım arazilerinin istimlak edilmesi gerekmektedir.

Bu süreç de de örneğin Bolu’nun Yeniçağa İlçesine yapılması planlanan OSB 26 yıldır devam eden bir istimlak sürecine takılmaktadır. Bu anlamda bu bölge özelinde orman vasfını yitirmiş ya da artık ekonomik olmayan orman alanlarının OSB’ler için ayrılabilmesine olanak sağlayan bir uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Çok az olan organize sanayi bölgelerimizde maalesef yeni yatırımcı için yer kalmamış ve istihdam artışlarımız ciddi anlamda düşüş göstermektedir. Denize kıyısı olan illerimiz denizi doldurarak bu sorunu çözebilse de içeride kalan illerimiz için bu alanların mutlaka yeniden düzenlenmesi ve ekonomiye kazandırılması önemlidir.”