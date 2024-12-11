Borusan, dijital taşımacılıkta eTA ile büyüyecek

Özlem SARSIN

Borusan Grup şirket­lerinden Borusan Lo­jistik, yük sahipleri ve taşıyıcıları bir araya ge­tiren, sektörü dijital ortama taşıyan eTA platformunun yenilikçi özelliklerini, sun­duğu fırsatları ve eTA Yol Arkadaşım Programı’nın tanıtımını İzmir’de yap­tı.

Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu, yükünü taşıma ihtiyacı olan müşterileri bulmada yardımcı olacak potansiyel yol arkadaşları ile bir araya gelmeyi he­deflediklerini söyleyerek, “Borusan Lojistik olarak, eTA Yol Arkadaşı Progra­mı ile taşımacılık sektörün­de yeni bir iş modeli ve ya­pay zekâ desteği ile farklı bir sayfa açıyoruz.

Bu program sayesinde, eTA platformu­nun sunduğu avantajlardan yararlanarak kendi işlerini büyütebilir, yeni müşteri­ler buldukça düzenli olarak prim kazanabilirler. Yurt içi yükü olan müşteriler ile eTA -Borusan Lojistik satış eki­bi ile köprü olacak herkes bu sistemle çalışabilir. Kısaca­sı, eTA Yol Arkadaşı ile taşı­macılık sektöründe aktif ol­mak isteyen herkese ek gelir imkânı tanıyan, basit ve ka­zançlı bir program sunuyo­ruz” dedi.

“Fiyat konusunda çok rekabetçiyiz”

Yurt içinde anında tır ve kamyon bulma ve yük sahip­lerine hızlı çözümler sunma gibi önemli özelliklerle ar­tık eTA Platformu ile sektö­rü dijital ortama taşıyacakla­rını belirten Terzioğlu, plat­formdaki 100 bini aşan onaylı kamyon ve tır şoförü ile sev­kiyatları, en verimli şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.

eTA programı ile sorun­suz bir lojistik hizmeti sağla­nacağını söyleyen Terzioğlu, “Fiyat konusunda çok reka­betçiyiz, Borusan gücü ile ka­liteli bir operasyon sunuyo­ruz, bizi rakiplerimizden ayı­ran önemli bir özellik bu. 50 yıllık bilgi birikimi var temeli­mizde. Çeşitli kampanyalarla daha avantajlı hizmet imkâ­nı sağlanacak. Lojistikte di­jitallik gerçekten kolay değil. Borusan lojistiğe gönül ver­miş bir kurum olarak bu alan­da da güvenli bir alt yapı sağ­lıyor.

Bu alanla ilgili özel bir Ar-Ge birimimiz var. eTA’da 350 personel ile hizmet veri­yoruz. Lojistiğin dijital orta­ma taşınmasında gelecek gö­rüyoruz. Lojistik sektörü kon­vansiyonel sisteme alışık bir sektör. Telefonla işini çözme­ye alışkın insanlar. Yaklaşık 12 senedir eTA’yı anlatıyoruz. Günde yaptığımız dijital sefer sayısı yaklaşık 600’ü buluyor” dedi.

eTA, 2024’te 5 milyar TL ciroya ulaştı

2025 yılının ikinci yarısından sonra da uluslararası nakliye hizmetlerinde de eTA programını kullanmayı, kara taşımacılığının yanı sıra hava ve denizyolu ulaşımının da hizmet yelpazesine ekleneceğini kaydeden Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu, eTA’nın 2024 yılında 5 milyar TL ciro elde ettiğini 2025 yılında yüzde 25 büyüme öngördüklerini sözlerine ekledi.