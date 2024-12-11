Borusan, dijital taşımacılıkta eTA ile büyüyecek
Borusan Lojistik, sektörü dijital ortama taşıyan eTA platformunu tanıttı. Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu, platformdaki 100 bini aşan onaylı kamyon ve tır şoförü ile sevkiyatları, en verimli şekilde gerçekleştireceklerini belirtti.
Özlem SARSIN
Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik, yük sahipleri ve taşıyıcıları bir araya getiren, sektörü dijital ortama taşıyan eTA platformunun yenilikçi özelliklerini, sunduğu fırsatları ve eTA Yol Arkadaşım Programı’nın tanıtımını İzmir’de yaptı.
Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu, yükünü taşıma ihtiyacı olan müşterileri bulmada yardımcı olacak potansiyel yol arkadaşları ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Borusan Lojistik olarak, eTA Yol Arkadaşı Programı ile taşımacılık sektöründe yeni bir iş modeli ve yapay zekâ desteği ile farklı bir sayfa açıyoruz.
Bu program sayesinde, eTA platformunun sunduğu avantajlardan yararlanarak kendi işlerini büyütebilir, yeni müşteriler buldukça düzenli olarak prim kazanabilirler. Yurt içi yükü olan müşteriler ile eTA -Borusan Lojistik satış ekibi ile köprü olacak herkes bu sistemle çalışabilir. Kısacası, eTA Yol Arkadaşı ile taşımacılık sektöründe aktif olmak isteyen herkese ek gelir imkânı tanıyan, basit ve kazançlı bir program sunuyoruz” dedi.
“Fiyat konusunda çok rekabetçiyiz”
Yurt içinde anında tır ve kamyon bulma ve yük sahiplerine hızlı çözümler sunma gibi önemli özelliklerle artık eTA Platformu ile sektörü dijital ortama taşıyacaklarını belirten Terzioğlu, platformdaki 100 bini aşan onaylı kamyon ve tır şoförü ile sevkiyatları, en verimli şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.
eTA programı ile sorunsuz bir lojistik hizmeti sağlanacağını söyleyen Terzioğlu, “Fiyat konusunda çok rekabetçiyiz, Borusan gücü ile kaliteli bir operasyon sunuyoruz, bizi rakiplerimizden ayıran önemli bir özellik bu. 50 yıllık bilgi birikimi var temelimizde. Çeşitli kampanyalarla daha avantajlı hizmet imkânı sağlanacak. Lojistikte dijitallik gerçekten kolay değil. Borusan lojistiğe gönül vermiş bir kurum olarak bu alanda da güvenli bir alt yapı sağlıyor.
Bu alanla ilgili özel bir Ar-Ge birimimiz var. eTA’da 350 personel ile hizmet veriyoruz. Lojistiğin dijital ortama taşınmasında gelecek görüyoruz. Lojistik sektörü konvansiyonel sisteme alışık bir sektör. Telefonla işini çözmeye alışkın insanlar. Yaklaşık 12 senedir eTA’yı anlatıyoruz. Günde yaptığımız dijital sefer sayısı yaklaşık 600’ü buluyor” dedi.
eTA, 2024’te 5 milyar TL ciroya ulaştı
2025 yılının ikinci yarısından sonra da uluslararası nakliye hizmetlerinde de eTA programını kullanmayı, kara taşımacılığının yanı sıra hava ve denizyolu ulaşımının da hizmet yelpazesine ekleneceğini kaydeden Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu, eTA’nın 2024 yılında 5 milyar TL ciro elde ettiğini 2025 yılında yüzde 25 büyüme öngördüklerini sözlerine ekledi.