Boya sanayinin sürdürülebilirlik için 2030 vizyon fotoğrafı çekildi

Rapor, kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş birliği ile şirketler için tehlike oluşturan iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün geleceğine ışık tutacak. Rapor ile boya sanayisinde üretim ve tedarik zinciri alanlarındaki sürdürülebilirlik uygulamalarının paylaşılması, yenilikçi uygulamaların sektördeki etkilerinin belirlenmesi ve boya firmalarının sürdürülebilir üretim kapsamında bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Rapor, sektörün fotoğrafını çeken bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Rapor, sürdürülebilirlik faaliyetlerini gözden geçirmeyi zorunlu kılan ‘AB Yeşil Mutabakatı’ kapsamında Türk boya sektörünün danışabileceği bir kaynak olarak öne çıkıyor. 2030 vizyonu ile belirlenen raporun İKMİB ve BOSAD iş birliğiyle dijital olarak Türkçe ve İngilizce hazırlandığını belirtildi.

Raporu Türk boya sektörüne sürdürülebilir gelecek için dönüşümünde yol gösterici bir çalışma olarak değerlendiren Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı, “Küresel iklim krizine yönelik atacağımız stratejik adımların önemi çok büyük. İklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörümüzün bir yönetim stratejisi belirlemesi gereklidir. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda, iklimsel değişikliklere ayak uydurması ve uluslararası mutabakatlara entegre olması kaçınılmaz” diye konuştu.