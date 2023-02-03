BTB, 17 milyarlık tescil işlem hacmiyle rekor kırdı

2022 yılında en çok işlem gören ürünlerin başında 4 milyar 7 milyon lira ile zeytin geldi. 2 milyar 663 milyon liralık işlem hacmi ile yaş sebze-meyve ikinci, 1 milyar 104 milyon lira ile mısır üçüncü sırada yer aldı. Açıklamada işlem hacminin, BTB’nin yaklaşık 100 yıllık tarihindeki en yüksek işlem hacmi olarak rekor kırdığı vurgulandı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “2022 yılında karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen üyelerimizin üstün gayret ve çalışmaları ile birlikte üretmeyi, kent ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliği, küresel iklim krizleri ve jeopolitik risklere rağmen hız kesmeden üretime devam eden tarım sektörünün başarısının işlem hacmi rakamlarına yansıdığını belirten Başkan Matlı, tescil işlem hacminde elde ettikleri başarıyı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da gösterdiklerini açıkladı.