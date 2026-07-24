Buğday fiyatları 2 yılın en yüksek seviyesini görd

Jeopolitik riskler ve ABD'de­ki hava durumu kaynaklı endişe­lerden dolayı tahıl piyasalarında yükselişler görülürken, fiyat hare­ketlerinde buğday en dikkati çeken ürünler arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ge­rilimin tırmanması tarım ürünle­rinin arzına ilişkin endişeleri artı­rırken, tedarik ve üretimin aksaya­cağına yönelik tahminler buğday piyasasındaki fiyat hareketlerinde belirleyici oluyor. Rusya'nın Azak Denizi ve Kavkaz limanlarındaki erişim kısıtlamaları ile Ukrayna liman altyapısına yönelik saldırı­lar Karadeniz tahıl akışını tehdit ediyor. Rusya'da 2026/2027 sezo­nu buğday hasadı beklentisi, gü­ney bölgelerde verimin düşmesi ve ekim alanlarının daralması ne­deniyle aşağı çekildi.

Rusya ve Uk­rayna dünyanın en büyük tahıl ih­racatçıları arasında yer alıyor ve bu ülkelerin ihracatındaki herhan­gi bir aksama, emtia piyasasında­ki ürünlerin fiyatları ve gıda enf­lasyonuna ilişkin beklentilerin şe­killenmesinde önemli rol oynuyor. ABD'nin önemli tarım bölgelerin­de yaşanan kuraklığın etkisiyle buğday ekim alanları tarihi düşük seviyelere indi. Bu durum, buğday fiyatlarında yükselişi tetikledi. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın baş­lamasının ardından Hürmüz Bo­ğazı kaynaklı lojistik sorunlar ya­şanmasından dolayı gübre mali­yetlerinde görülen artış da buğday fiyatlarında hızlı yükselişlere ne­den oldu.

Rusya'nın Azak Denizi'ndeki ihracat kapasitesi kısıtlandı

Avustralya merkezli Com­monwealth Bank'ın Sürdürülebi­lirlik ve Tarım Ekonomisti Dennis Voznesenski, "Karadeniz'deki ih­racat kapasitesindeki aksamalar küresel buğday fiyatlarını yükselt­ti" dedi.

Rusya'nın Azak Denizi'ndeki ihracat kapasitesinin kısıtlandı­ğını belirten Voznesenski, Ukray­na'nın Karadeniz'deki başlıca li­manlarının da zarar gördüğünü ifade etti. Rusya-Ukrayna Sava­şı'nın üzerine Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılmasına ilişkin risklerin de eklendiğini ve bu­nun gübre tedarikine ilişkin en­dişelerle sonuçlandığını dile geti­ren Voznesenski, bunun yanında gelecekte küresel ölçekte buğda­yın protein içeriği, verimi ve ekim alanlarının azalması noktasında görülebilecek etkilerin de öne çık­tığını söyledi.