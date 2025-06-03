Buğdayda verim düşük kalite yüksek
Bu yıl buğday rekoltesinde kuraklıktan dolayı yüzde 15 ile 20 arasında bir düşüş bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de yapılan hasatlarda kuraklığın verim kayıplarına neden olduğunu belirten sektör temsilcileri, kuraklığa rağmen buğday kalitesinin iyi olmasının sevindirici olduğunu aktardı. Buğday fiyatı ise ton başına 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında bir rakam tahmin ediliyor.
Mehmet H. GÜLEL
Kuraklık nedeniyle buğday üretimde yüzde 15 ile 20 arasında bir kayıp öngörülüyor. Ancak bugüne kadar hasat edilen buğdayın protein kalitesi ise sevindirdiğini belirten sektör temsilcileri, fiyatın ise ton başına 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında bir rakam öngörülüyor.
Bu yıl hububatın son yılların en düşük yağmurunu aldığına dikkat çeken Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, kuraklığın başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz olmak üzere birçok yerde yapılan hasatlarda çok ciddi verim kayıplarının yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.
Konya'da kısmi kayıpların olduğunu ifade eden Erbap, “Henüz hasat başlamadığı için özellikle mayıs ayındaki yağmurlarla biraz daha toparladı. Yine Güney Marmara'da çok iyi verim var. Fakat Marmara'nın Trakya bölümünde ise yüzde 15 ile 20 oranında rekoltede bir düşüş gözüküyor. Türkiye genelinde bu yıl, önceki yıla göre yüzde 15 ile 20 oranında bir düşüş bekliyoruz” dedi.
Makarnalık buğdayda ciddi stok bekleniyor
Verim düşük olması ve kuraklığın etkisiyle başak sayısındaki azalmadan dolayı birim metrekareden alınan ilaç, gübre, güneş ve topraktaki diğer besinlerin etkisiyle buğdayda protein kalitesini yükselttiğini belirten Erbap, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi halinde nişasta oranının düşük, protein oranının yüksek olmasında etkili olduğunu iletti.
Durum buğdayında da geçen yıla oranla yüzde 5'lik gibi bir düşüş olabileceğini, ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde önemli miktarda stok bulunduğu da tahmin edildiğini ifade eden Erbap, dolayısıyla yine makarnalık buğdayda da ciddi bir stokun olacağının gözüktüğünü söyledi. Bu yıl açıklanacak fiyatın içinde destek miktarının içinde olmasından dolayı farklı olacağını dile getiren Erbap, “Çünkü artık destek farkı ayrı ödenmeyecek. Aynı zamanda hem gübre hem ilaç hem mazot bu desteklerin içinde olduğu temel desteklerde de düzelteler yapıldı. Ben buğdayda kabaca çaya yapılan yüzde 33,9 kadar civarında bir fiyat artışı bekliyorum.
Yani ton fiyatı 12 bin 500 TL ile yaklaşık 13 bin TL gibi bir fiyat bekliyorum. Sonuçta çiftçinin de maliyetleri yükseldi. Öte yandan piyasada finansman açığı olduğu için ve finansmana ulaşılması da çok zor olmasından dolayı harmanda ürünü kime gideceği de daha belli değil. Bu biraz da yurt dışı piyasalarının yanı sıra İç Anadolu ve Güney Marmara ve Trakya'daki verimlerle de alakalı” diye konuştu.
Uluslararası fiyatlar 15 dolar düştü
Şu an iç pazarda buğday fiyatlarının kalitesine göre ton başına 11 bin 500 TL ile 14 bin TL arasında değiştiğini bildiren Erbap, vergi ve navlunların düşmesiyle yurt dışında da fiyatların son 1 ayda yaklaşık 15-20 dolar düştüğünü aktardı. Yine Rusya’da yaklaşık 3 hafta önce toplam buğday üretimde artış yönünde 2 ile 3 milyon ton revize yapıldığını aktaran Erbap, “Rusya mayıs ayında iyi yağışlar aldı. Buna baktığımız zaman Türkiye'deki fiyatlar da şu an nasıl bir fiyat oluşacağı da belirsiz. Yurt dışında tonu 210 ile 220 dolar, navlunla birlikte Türkiye'ye geldiğinde 240 ile 260 dolarlar arasında bulunuyor” açıklamasında bulundu.
Üretimde iklim büyük sorun olmaya başladı
Türkiye’de buğday üretiminde temel sorunun çok küçük alanlarda üretim yapılması olduğunu işaret eden Erbap, buğday üretiminde ölçek ekonomisine uyacak tarımsal alan olmadığı için maliyetlerin de yüksek olduğunu vurguladı. Erbap, enflasyondan dolayı ilaç, gübre, mazot fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra işçiliğin de zorlaştığını belirtti. Dolayısıyla en büyük sorunun ölçek ekonomisi olduğuna vurgu yapan Erbap, “İkinci sorunun ise iklim yer alıyor. İklimde de artık çok ciddi değişiklikler yaşanıyor. Bu iklim değişikliklerine karşı da tedbirlerin alınması gerekiyor. Üçüncü sorun ise bölgelere göre dayanıklı tohum çeşitlerin belirlenmesi gerekiyor. Dördüncüsü unsur ise girdi maliyetleri yer alıyor. Sonuç itibarıyla beşinci sorun olarak pazarlama var” dedi.
Uluslararası kuruluşlar tahminlerinde revizeye gidecek
TÜİK’in bu yılki ilk tahminin 19,6 milyon ton iken, bu rakamın geçen sezon 20,8 milyon ton olduğuna dikkat çeken Eren Günhan Ulusoy, “Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) 19 milyon tonluk tahminini korurken, Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC ) 21,20 milyon tonluk tahminiyle geçen sezona göre bir artış bekliyor. Ancak bu tahminlerin hem USDA hem de IGC tarafından revize edileceği öngörülüyor” diye konuştu.
Sezonun ilk harmanlarında kalite iyi
Bu yıl buğdayda fiyat beklentisinin 12.5 protein ekmeklik buğday için ton başına 12 bin 500 ile 13 bin TL arasında bulunduğunu ifade eden Ulusoy, Adana’da Çukurova’nın merkezinde gluten yapısı, protein seviyesi ve enerji değerleri açısından iyi ve çok iyi seviyelerde göründüğünü iletti. Ceyhan-Kozan hattında ise kuraklık nedeniyle kalite değerleri düşük, enerjiler ise düşük ile orta seviyede bulunduğunu belirten Ulusoy, “Ceyhan, Aladağ, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ile Tarsus’a kadar olan bölgede kalite iyi ile orta arasında değişmekte; gluten değerleri iyi, enerji değerleri ise genel olarak iyi. Hatay bölgesinde Reyhanlı’nın kumlu bölgelerinde gluten, protein ve enerji değerleri iyi; kalite ise çok iyi. Hassa ve Kırıkhan yöresinden gelen buğdaylar ise kalite açısından orta ile orta-iyi arasında değerlendiriliyor. Adana ve Hatay bölgelerinde yemlik vasfa düşecek ürün miktarının az olacağı öngörülüyor” dedi.
Rekolte tahmini 18 milyon ton seviyesinde bulunuyor
Geçen son iki sezona kıyasla daha kurak bir sezonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, ancak yine de, özelde buğday açısından en kötü senaryonun yaşandığı bir dönemden geçmediğimiz kaydetti. Öte yandan, su kaynakları (göletler, sulama kanalları, yer altı suları vb.) açısından oldukça olumsuz bir dönemden geçildiğine işaret eden Ulusoy, “Buğday üretimi için 17,5 – 18 milyon ton aralığında bir rekolte öngörülüyor. Türkiye’de son yıllarda azalan bir eğilimle ekmeklik buğday ekimi düşüyor. Bu sezon yaklaşık 13,5 ile 14 milyon ton ekmeklik buğday, 3,5 ile 4 milyon ton ise makarnalık buğday üretimi bekleniyor” dedi.