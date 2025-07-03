Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç: Menüdeki gramaj oyununa dikkat
Restoranlardaki menü ile tabaktaki porsiyonun gramajına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, et ürünleri özelinde tüketicileri uyardı. Hüseyin Genç, menüde yazan gramajın çiğ üründen değil pişmiş üründen olması gerektiğini vurguladı.
Recep ERÇİN
Enflasyonist dönem fiyat algısını bozdu. Herhangi bir ürünün fiyatını artırmadan gramajındaki değişiklikle yapılan gizli zamlar söz konusu. Ekonomi literatüründe bu durum şrinkflasyon olarak adlandırılıyor.
Özellikle Türkiye’de yüksek seyreden et ve et ürünleri fiyatları dikkate alındığında restoran menülerinde de şrinkflasyon benzeri bir durum yaşanıyor. Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, çiğ porsiyon ile pişmiş porsiyon arasında önemli gramaj farkı bulunduğuna dikkat çekerek, gramajın menüye pişmiş üründen konması gerektiğini söyledi.
“Maliyette en çok kırmızı et zorluyor”
“Adana kebap 1 porsiyon pişmiş 124 gram, pişmemiş 200 gram. Adana kebapta son 2 yıl içindeki fiyat artışı yüzde 110” bilgisini veren Genç, “Çiğden olmaz. Müşteri birinci gün değilse ikinci gün algılar. Üç ay para kazanırsın ama sonra marka değerine zarar gelir” ifadelerini kullandı.
Turistik yerlerdeki fiyatların çok pahalı olduğunu kaydeden Hüseyin Genç, maliyetler anlamında en çok zorlandıkları ürünün kırmızı et olduğunu belirtti. Maslak 1453’teki şubelerinde sohbet ettiğimiz Genç’in verdiği bilgiye göre, son 2 yıllık karkas kırmızı et fiyatı (UKON) artış oranı yüzde 120’den fazla. Enerji maliyetindeki artışın da hemen her ürünün fiyatına yansıdığını anımsatan Genç, “Fiyatlarımız mecburen artıyor. Ama fiyat ayarlamasını anında yansıtamıyoruz. Belli bir kademede geçiş yapıyoruz” dedi.
“Bir dükkan 18-24 ayda maliyetini çıkarıyor”
Kovid-19 pandemisi sonrası yeme içme sektöründeki hareketlilik sürüyor. Fastfood zincirlerine rakip olarak öne çıkan ve orta gelir düzeyine hedefleyen restoranların her gün bir yenisi açılıyor. Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç ile sohbet ettiğimizde kendilerinin 47 ilde hizmet verdiklerini, 25’i yurt dışı 125’i ise yurt içi olmak üzere 150 restoran sayısına ulaştıklarını anlattı.
Genç, bunlardan 25’inin merkez şirkete aitken 125’inin franchise olduğunu bildirdi. Yerine göre fizibilite çıkardıklarını ancak şu an ortalama 8-10 milyon liraya bir şube açılabildiğini belirten Genç, “Yer büyükse maliyet artıyor. Bölgesine göre, 18-24 ayda ilk yatırım maliyetini çıkarıyorsunuz. Kira da durumu etkiliyor. Bir yabancı markanın yatırım maliyetine göre yarı yarıya. O yüzden geri dönüş hızlı oluyor” ifadelerini kullandı. Kurdukları sistem hakkında da bilgi veren Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, “Fire minimum olunca avantaj sağlıyor.
Toplu ürün alınca da fiyatı o günden bağlamış oluyoruz. İskender sosunda yer alan domates her zaman bulunan bir şey değil, en iyi fiyat ne zamansa o zaman bağlayıp 300 ton alıyoruz. İstanbul’da lojistik merkezimiz var ürünler şehirlere buradan gönderiliyor” dedi. Genç, “Amacımız ortalama fiyattan vatandaşa şık bir ortamda ürün sunmak. Hem sağlık tarafında hem maliye tarafında denetimler arttı. İskender kebap en çok sattığımız ürün” ifadelerini kullandı.
“İtalyanlar’a kebap yedirmek isterim”
Yurt dışı yatırımları ve bayileri hakkında da bilgi veren Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, yurt dışı yatırımın ilk seferde zor olduğunu ama büyümenin hızlı olabildiğini kaydetti. Genç, Suudi Arabistan operasyonlarından memnun olduklarını dile getirdi.
“Almanya, Azerbaycan, Londra’da varız” diyen Genç’e, gastronomi konusunda dünya markası olan İtalya’da bir şube açmayı düşünüp düşünmediklerini sorduğumuzda, “İtalyanlar’a kebap yedirmek isterim” dedi.