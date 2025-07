Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç: Menüdeki gramaj oyununa dikkat

Takip Et

Recep ERÇİN

Enflasyonist dönem fiyat algısını bozdu. Herhangi bir ürünün fiyatını artır­madan gramajındaki değişiklikle yapılan gizli zamlar söz konusu. Ekonomi literatüründe bu durum şrinkflasyon olarak adlandırılı­yor.

Özellikle Türkiye’de yüksek seyreden et ve et ürünleri fiyatları dikkate alındığında restoran me­nülerinde de şrinkflasyon ben­zeri bir durum yaşanıyor. Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, çiğ porsiyon ile pişmiş por­siyon arasında önemli gramaj far­kı bulunduğuna dikkat çekerek, gramajın menüye pişmiş ürün­den konması gerektiğini söyledi.

“Maliyette en çok kırmızı et zorluyor”

“Adana kebap 1 porsiyon pişmiş 124 gram, pişmemiş 200 gram. Adana kebapta son 2 yıl içinde­ki fiyat artışı yüzde 110” bilgisi­ni veren Genç, “Çiğden olmaz. Müşteri birinci gün değilse ikinci gün algılar. Üç ay para kazanırsın ama sonra marka değerine zarar gelir” ifadelerini kullandı.

Turis­tik yerlerdeki fiyatların çok pa­halı olduğunu kaydeden Hüse­yin Genç, maliyetler anlamında en çok zorlandıkları ürünün kır­mızı et olduğunu belirtti. Maslak 1453’teki şubelerinde sohbet et­tiğimiz Genç’in verdiği bilgiye gö­re, son 2 yıllık karkas kırmızı et fiyatı (UKON) artış oranı yüzde 120’den fazla. Enerji maliyetin­deki artışın da hemen her ürünün fiyatına yansıdığını anımsatan Genç, “Fiyatlarımız mecburen artıyor. Ama fiyat ayarlamasını anında yansıtamıyoruz. Belli bir kademede geçiş yapıyoruz” dedi.

“Bir dükkan 18-24 ayda maliyetini çıkarıyor”

Kovid-19 pandemisi sonra­sı yeme içme sektöründeki ha­reketlilik sürüyor. Fastfood zin­cirlerine rakip olarak öne çıkan ve orta gelir düzeyine hedefleyen restoranların her gün bir yeni­si açılıyor. Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç ile sohbet ettiğimizde kendilerinin 47 ilde hizmet verdiklerini, 25’i yurt dışı 125’i ise yurt içi olmak üzere 150 restoran sayısına ulaştıklarını anlattı.

Genç, bunlardan 25’inin merkez şirkete aitken 125’inin franchise olduğunu bildirdi. Ye­rine göre fizibilite çıkardıklarını ancak şu an ortalama 8-10 mil­yon liraya bir şube açılabildiği­ni belirten Genç, “Yer büyükse maliyet artıyor. Bölgesine göre, 18-24 ayda ilk yatırım maliyeti­ni çıkarıyorsunuz. Kira da duru­mu etkiliyor. Bir yabancı marka­nın yatırım maliyetine göre yarı yarıya. O yüzden geri dönüş hız­lı oluyor” ifadelerini kullandı. Kurdukları sistem hakkında da bilgi veren Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, “Fire mi­nimum olunca avantaj sağlıyor.

Toplu ürün alınca da fiyatı o gün­den bağlamış oluyoruz. İskender sosunda yer alan domates her za­man bulunan bir şey değil, en iyi fiyat ne zamansa o zaman bağla­yıp 300 ton alıyoruz. İstanbul’da lojistik merkezimiz var ürünler şehirlere buradan gönderiliyor” dedi. Genç, “Amacımız ortalama fiyattan vatandaşa şık bir ortam­da ürün sunmak. Hem sağlık ta­rafında hem maliye tarafında de­netimler arttı. İskender kebap en çok sattığımız ürün” ifadelerini kullandı.

“İtalyanlar’a kebap yedirmek isterim”

Yurt dışı yatırımları ve bayileri hakkında da bilgi veren Bursa Kebap Evi’nin CEO’su Hüseyin Genç, yurt dışı yatırımın ilk seferde zor olduğunu ama büyümenin hızlı olabildiğini kaydetti. Genç, Suudi Arabistan operasyonlarından memnun olduklarını dile getirdi.

“Almanya, Azerbaycan, Londra’da varız” diyen Genç’e, gastronomi konusunda dünya markası olan İtalya’da bir şube açmayı düşünüp düşünmediklerini sorduğumuzda, “İtalyanlar’a kebap yedirmek isterim” dedi.