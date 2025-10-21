Bursa’da su krizi yönetimi: Alternatif kaynaklarla güvence sağlanıyor

Nezaket ÇETİN

Bozbey, Bursa’nın günlük or­talama 430 bin metreküp su kul­landığını belirterek, bu mikta­rın 90 bin metreküpünün Çınar­cık Barajı bypass hattından, 175 bin metreküpünün yeraltı sula­rından ve 35 bin metreküpünün kaynak sularından sağlandığını dile getirerek “Yani ihtiyacımı­zın yaklaşık yüzde 70’ini alterna­tif kaynaklardan temin ediyoruz. Ayrıca Nilüfer Barajı’na pompa­larla günlük 25 bin metreküp su aktarırken, cazibeyle gelen 45 bin metreküp ilave suyla siste­mimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğancı Barajı’nda da kodun altında kalan yaklaşık 8,5 mil­yon metreküp suyu, kurulan sal­lı pompalarla arıtma tesisine aktardıklarını dile getiren Boz­bey, “Bu pompalar olası susuz­luk günleri için önceden hazır­lanmış teknik önlemlerdir” dedi.

“Kesintiler kriz yönetimi için”

Su kesintileriyle ilgili eleştiri­lere de yanıt veren Bozbey, “Yap­tığımız kesintiler, önceki yöne­timin sebep olduğu krizi yönet­mek için alınan tedbirdir. Her üç günde bir yapılan planlı kesin­tilerle yaklaşık 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. Bu bize zaman kazandırıyor” açıklama­sını yaptı.

Kesintilerin gece saatlerinde uygulandığını belirten Bozbey, “Öğrencilerimizin ve hastane­lerin etkilenmemesi için akşam 17.00 ile sabah 05.00 arasında uyguluyoruz. Hastanelerin hiç­birinde su kesintisi yok” dedi.

Çınarcık Barajı isale hattı pro­jesinin durmadığını vurgulayan Bozbey, “Aksine hızla ilerliyor. Göreve geldiğimizde ilerleme se­viyesi yüzde 5’ti, şu anda arıtma tesislerinde yüzde 63, isale hat­tında yüzde 90 seviyesine ulaş­tık” bilgisini verdi.

Ayrıca projenin Görükle su de­posu üzerinden Mudanya ve Ka­racabey ilçelerine de su iletimini kapsayacağını belirten Bozbey, “Mudanya’ya cazibeyle su akta­rımı sağlayarak yılda 50 milyon TL enerji tasarrufu elde edece­ğiz. Karacabey’deki TOKİ proje­leri için de bu hat üzerinden su sağlanacak” dedi.

Bursa Valiliği başkanlığında yürütülen Bursa Su Kurulu ça­lışmalarına da değinen Bozbey, “Bilim insanlarının ve ilgili ku­rumların yer alacağı Kuraklıkla Mücadele Platformu’nu oluştu­ruyoruz. Bu platform hem su yö­netimi hem de halkın bilinçlen­dirilmesi açısından çok değerli olacak” ifadelerini kullandı.