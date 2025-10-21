Bursa’da su krizi yönetimi: Alternatif kaynaklarla güvence sağlanıyor
Son günlere susuzluk problemi ile gündemden düşmeyen ve barajlardaki doluluk oranın yüzde sıfıra düşmesi ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Doğancı Barajında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan bilgilere dikkat çeken Bozbey, “Hiç kimse endişelenmesin, Bursa’yı asla susuz bırakmayacağız” dedi.
Nezaket ÇETİN
Bozbey, Bursa’nın günlük ortalama 430 bin metreküp su kullandığını belirterek, bu miktarın 90 bin metreküpünün Çınarcık Barajı bypass hattından, 175 bin metreküpünün yeraltı sularından ve 35 bin metreküpünün kaynak sularından sağlandığını dile getirerek “Yani ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70’ini alternatif kaynaklardan temin ediyoruz. Ayrıca Nilüfer Barajı’na pompalarla günlük 25 bin metreküp su aktarırken, cazibeyle gelen 45 bin metreküp ilave suyla sistemimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.
Doğancı Barajı’nda da kodun altında kalan yaklaşık 8,5 milyon metreküp suyu, kurulan sallı pompalarla arıtma tesisine aktardıklarını dile getiren Bozbey, “Bu pompalar olası susuzluk günleri için önceden hazırlanmış teknik önlemlerdir” dedi.
“Kesintiler kriz yönetimi için”
Su kesintileriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Bozbey, “Yaptığımız kesintiler, önceki yönetimin sebep olduğu krizi yönetmek için alınan tedbirdir. Her üç günde bir yapılan planlı kesintilerle yaklaşık 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. Bu bize zaman kazandırıyor” açıklamasını yaptı.
Kesintilerin gece saatlerinde uygulandığını belirten Bozbey, “Öğrencilerimizin ve hastanelerin etkilenmemesi için akşam 17.00 ile sabah 05.00 arasında uyguluyoruz. Hastanelerin hiçbirinde su kesintisi yok” dedi.
Çınarcık Barajı isale hattı projesinin durmadığını vurgulayan Bozbey, “Aksine hızla ilerliyor. Göreve geldiğimizde ilerleme seviyesi yüzde 5’ti, şu anda arıtma tesislerinde yüzde 63, isale hattında yüzde 90 seviyesine ulaştık” bilgisini verdi.
Ayrıca projenin Görükle su deposu üzerinden Mudanya ve Karacabey ilçelerine de su iletimini kapsayacağını belirten Bozbey, “Mudanya’ya cazibeyle su aktarımı sağlayarak yılda 50 milyon TL enerji tasarrufu elde edeceğiz. Karacabey’deki TOKİ projeleri için de bu hat üzerinden su sağlanacak” dedi.
Bursa Valiliği başkanlığında yürütülen Bursa Su Kurulu çalışmalarına da değinen Bozbey, “Bilim insanlarının ve ilgili kurumların yer alacağı Kuraklıkla Mücadele Platformu’nu oluşturuyoruz. Bu platform hem su yönetimi hem de halkın bilinçlendirilmesi açısından çok değerli olacak” ifadelerini kullandı.