Büyüme lojistik merkezli olacak, GYO ile yatırımlar hızlanacak

Necmi ÇELİK

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, lojistikte Yük Taksi ile önemli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, Grup olarak lojistik depo yatı­rımlarına hız vereceklerini ve gayrimenkul projeleri için de GYO kurma hazırlığı içinde ol­duklarını söyledi. Bartık, “Lo­jistik temel büyüme alanımız olacak.

GYO kurma çalışmala­rımız bu süreçte çok önemli. GYO ve gayrimenkul yatırım­ları tarafında ana işimiz yine lojistik depolar kurmak ola­cak. Bunun yanında sanayi si­teleri yapmak istiyoruz. Kura­cağımız GYO ile birlikte Tür­kiye’nin değişik bölgelerinde lojistik merkezler inşa edece­ğiz. Biz Gaziantep’te olduğu­muz için ilk sırada Gaziantep geliyor. Bu lojistik merkezleri İstanbul, Kocaeli, Bursa,Sam­sun ve İzmir’de planlıyoruz. Ankara’da zaten depolarımız mevcut. Lojistikteki bu yatı­rımlar GYO sürecine de dina­mizm katacak” dedi.

İstanbul’da sektör med­yası ile bir buluşma gerçek­leştiren Eyüp Bartık, lojistik sektöründe birçok ilke imza attıklarını ifade ederek,“Ye­nilikleri takip ederek sektö­rümüzde fark yaratıyoruz. Bunun neticesinde, Gazian­tep orijinli bir firmayı Türki­ye’nin ilk 10 lojistik kurulu­şu arasına yükselttik. Şimdi ‘3 Günde Avrupa' sloganıyla Yük Taksi projesiyle yeni bir dönem başlattık. Avrupa coğ­rafyasını iyi biliyoruz, müşte­rilerimize ürünlerin en hızlı şekilde ve nasıl ulaştırılabile­ceği ile ilgili güçlü bilgi ve de­neyime sahibiz” diye konuştu.

Eyüp Lojistik’in 2024’te dolar bazında yüzde 65 ve TL bazında da yüzde 110 olarak gerçekleşen büyümesinde Yük Taksi’nin önemli bir pa­yının olduğunu belirten Bar­tık, Yük Taksi ile Avrupa’ya geçen yıl 6000 sefer gerçek­leştirdiklerini, bu yılki hedef­lerinin de 10 bin sefere ulaş­mak olduğunu söyledi.

Hedef bu yıl Avrupa’ya 10 bin sefer

2025 yılının ilk büyük ya­tırımını Yük Taksi’ye yaptık­larını kaydeden Eyüp Bartık, “Yük Taksi’yi hava kargoyla kara taşımacılığının arasında alternatif arayan hedef kitle­nin ihtiyaç ve isteklerini kar­şılamak için hayata geçirdik. Araştırmalarımız ve müşteri­lerimizden gelen talepler ne­ticesinde, Yük ve Taksi kav­ramlarını birleştirdik. Şimdi­ye kadar sektörde bu iş biçimi ‘minivan işi’ olarak adlandırı­lıyordu. Biz ise kendimize bir misyon edindik ve bu iş kolu­nun bundan böyle yük taksi olarak tanımlanması için ça­lışacağız.

Artık dış ticaret sek­törünün de bu iş modelini yük taksi olarak benimseyeceği­ne inanıyoruz”dedi. Bartık, “ Yük Taksi filomuzu 100 ye­ni araçla güçlendirdik ve top­lam 210 araçla yeni yıla başla­dık. FIAT’ın yerli üretim ticari aracı Scudo’nun ardından Du­cato ve Doblo modellerini de filomuza ekledik” açıklama­sında bulundu.

Baklava, lahmacun ve Dubai çikolatası ile renkleniyor

Yük Taksilerle, dış ticaret taşımalarında Avrupa’nın her noktasına hizmet verdiklerini belirten Eyüp Bartık, ‘3 Günde Avrupa’ sloganıyla tanıttıkları Avrupa' taşımacılığı konusun­da şu bilgileri paylaştı;

“Almanya başta olmak üze­re Hollanda, Belçika, İtal­ya, Avusturya, İsviçre, Fran­sa, İspanya, Danimarka, Po­lonya, İsveç, Macaristan, Romanya, İngiltere ve Do­ğu Avrupa’nın her noktasına ekspres ürün sevkiyatı ger­çekleştiriyoruz. Bütün bu ül­kelerdeki transfer merkezle­rine komple olarak üç günde ulaşıyoruz. Hava kargo ya da TIR taşımacılığına alternatif hizmet olan Yük Taksi ile ka­pıdan kapıya teslimat yapıyo­ruz. Yük Taksi, hava kargodan daha hızlı, pratik ve ekono­mik olduğu gibi TIR taşıma­cılığına göre de güvenli. Av­rupa’ya her gün seferimiz var. Çeşitli evraklar, tekstil, ma­kine parçaları, el yapımı mo­bilyalar, çeyiz eşyaları, gıda, geniş ve ağır tonajlı yükler ta­şıyoruz. Gaziantep bir sanayi

şehri, bu nedenle de firmalar, tamirat gerektiren makine parçalarını veya yedek parça gibi ürünlerini Avrupa’ya sık­lıkla gönderiyor”.

Kapıdan kapıya ekspres teslimat en büyük avantaj

Yük Taksi’nin ihracat taşımları konusunda sağladığı avantajları Dünya Gazetesi’ne değerlendiren Eyüp Bartık şunları söyledi;

“Bildiğiniz gibi Asya’dan ve Uzakdoğu’dan Avrupa’ya ithalatta süre sorunu var. Biz şimdi bu süre sorununu bertaraf ediyoruz. Türkiye Avrupa için yakın bir coğrafyada olduğu için hızlı ürünler Türkiye’den gidiyordu. Şimdi Yük Taksi ile daha hızlı gidecek.Bu şekilde Yük Taksi Türkiye’nin ihracatına pozitif etki yaratacak.

TIR ile taşınmasına uygun olmayan ve hava kargonun da almadığı ve hızlı sevkiyatı gereken ürünleri biz Yük Taksi ile taşıyoruz. Örneğin beş paletlik bir yükü uçağa veremezseniz. TIR ile taşımak istediğinizde de bu yük Avrupa’ya 10 günde gidiyor. Ama Yük Taksi ile bu beş paletlik ihracat ürünü ekspress bir şekilde üç günde Avrupa’daki adresine ulaşıyor. Ayrıca bizim iş modelinin şu özelliği var, biz kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz. Hava kargo ile çalıştığınızda onu depodan havaalanına götürüp gümrük işlemlerini yapmanız lazım. Bunlar hepsi zaman alan süreçler, biz gümrükleme dahil bütün bu süreçleri hızlı bir şekilde kağıdan kapıya gümrüklü teslimat olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Yük Taksi'nin en büyük avantajlardan biri de bu."

Yeşil pasaportlu sürücüler Yük Taksi koltuğunda

Lojistik sektöründe kalifiye sürücü bulmanın zor olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Eyüp Bartık, yeşil pasaportlu sürücü ler konusunda şunları söyledi;

“Sürücü konusundaki eksikliği kendimize özgü yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Sürücülerimizi seçerken, başvurularda elzem olarak, yeşil pasaportu olan kişileri tercih ediyoruz. Çünkü bu şekilde vize alma gibi bir sorun da yaşamıyoruz. Sürücülerimiz kamudan, bakanlıklardan, polis teşkilatından emekli olmuş kişilerden veya eşlerinden oluşturuyor. Biz emekli hayatlarında atıl duran bu insanları ekonomik hayata yeniden kazandırıyoruz. Türkiye’nin katma değerine fayda sağlayacak bir kapı açmış oluyoruz.Türkiye nin üretim ve istihdam gücüne ve ihracatına bu insanları kazandırmış oluyoruz. Sadece dünden bu yana 250 başvuru aldık. Ciddi bir talep olduğunu görüyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz”.