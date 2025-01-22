Büyüme lojistik merkezli olacak, GYO ile yatırımlar hızlanacak
Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, şirketin ana büyüme hedefinin Yük Taksi projesi de dahil lojistik odaklı olacağını belirterek, “Kuracağımız GYO ile birlikte lojistik merkezler inşa edeceğiz. GYO tarafında ana işimiz yine lojistik depolar kurmak, sanayi siteleri yapmak olacak” dedi.
Necmi ÇELİK
Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, lojistikte Yük Taksi ile önemli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, Grup olarak lojistik depo yatırımlarına hız vereceklerini ve gayrimenkul projeleri için de GYO kurma hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Bartık, “Lojistik temel büyüme alanımız olacak.
GYO kurma çalışmalarımız bu süreçte çok önemli. GYO ve gayrimenkul yatırımları tarafında ana işimiz yine lojistik depolar kurmak olacak. Bunun yanında sanayi siteleri yapmak istiyoruz. Kuracağımız GYO ile birlikte Türkiye’nin değişik bölgelerinde lojistik merkezler inşa edeceğiz. Biz Gaziantep’te olduğumuz için ilk sırada Gaziantep geliyor. Bu lojistik merkezleri İstanbul, Kocaeli, Bursa,Samsun ve İzmir’de planlıyoruz. Ankara’da zaten depolarımız mevcut. Lojistikteki bu yatırımlar GYO sürecine de dinamizm katacak” dedi.
İstanbul’da sektör medyası ile bir buluşma gerçekleştiren Eyüp Bartık, lojistik sektöründe birçok ilke imza attıklarını ifade ederek,“Yenilikleri takip ederek sektörümüzde fark yaratıyoruz. Bunun neticesinde, Gaziantep orijinli bir firmayı Türkiye’nin ilk 10 lojistik kuruluşu arasına yükselttik. Şimdi ‘3 Günde Avrupa' sloganıyla Yük Taksi projesiyle yeni bir dönem başlattık. Avrupa coğrafyasını iyi biliyoruz, müşterilerimize ürünlerin en hızlı şekilde ve nasıl ulaştırılabileceği ile ilgili güçlü bilgi ve deneyime sahibiz” diye konuştu.
Eyüp Lojistik’in 2024’te dolar bazında yüzde 65 ve TL bazında da yüzde 110 olarak gerçekleşen büyümesinde Yük Taksi’nin önemli bir payının olduğunu belirten Bartık, Yük Taksi ile Avrupa’ya geçen yıl 6000 sefer gerçekleştirdiklerini, bu yılki hedeflerinin de 10 bin sefere ulaşmak olduğunu söyledi.
Hedef bu yıl Avrupa’ya 10 bin sefer
2025 yılının ilk büyük yatırımını Yük Taksi’ye yaptıklarını kaydeden Eyüp Bartık, “Yük Taksi’yi hava kargoyla kara taşımacılığının arasında alternatif arayan hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için hayata geçirdik. Araştırmalarımız ve müşterilerimizden gelen talepler neticesinde, Yük ve Taksi kavramlarını birleştirdik. Şimdiye kadar sektörde bu iş biçimi ‘minivan işi’ olarak adlandırılıyordu. Biz ise kendimize bir misyon edindik ve bu iş kolunun bundan böyle yük taksi olarak tanımlanması için çalışacağız.
Artık dış ticaret sektörünün de bu iş modelini yük taksi olarak benimseyeceğine inanıyoruz”dedi. Bartık, “ Yük Taksi filomuzu 100 yeni araçla güçlendirdik ve toplam 210 araçla yeni yıla başladık. FIAT’ın yerli üretim ticari aracı Scudo’nun ardından Ducato ve Doblo modellerini de filomuza ekledik” açıklamasında bulundu.
Baklava, lahmacun ve Dubai çikolatası ile renkleniyor
Yük Taksilerle, dış ticaret taşımalarında Avrupa’nın her noktasına hizmet verdiklerini belirten Eyüp Bartık, ‘3 Günde Avrupa’ sloganıyla tanıttıkları Avrupa' taşımacılığı konusunda şu bilgileri paylaştı;
“Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, İsveç, Macaristan, Romanya, İngiltere ve Doğu Avrupa’nın her noktasına ekspres ürün sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Bütün bu ülkelerdeki transfer merkezlerine komple olarak üç günde ulaşıyoruz. Hava kargo ya da TIR taşımacılığına alternatif hizmet olan Yük Taksi ile kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz. Yük Taksi, hava kargodan daha hızlı, pratik ve ekonomik olduğu gibi TIR taşımacılığına göre de güvenli. Avrupa’ya her gün seferimiz var. Çeşitli evraklar, tekstil, makine parçaları, el yapımı mobilyalar, çeyiz eşyaları, gıda, geniş ve ağır tonajlı yükler taşıyoruz. Gaziantep bir sanayi
şehri, bu nedenle de firmalar, tamirat gerektiren makine parçalarını veya yedek parça gibi ürünlerini Avrupa’ya sıklıkla gönderiyor”.
Kapıdan kapıya ekspres teslimat en büyük avantaj
Yük Taksi’nin ihracat taşımları konusunda sağladığı avantajları Dünya Gazetesi’ne değerlendiren Eyüp Bartık şunları söyledi;
“Bildiğiniz gibi Asya’dan ve Uzakdoğu’dan Avrupa’ya ithalatta süre sorunu var. Biz şimdi bu süre sorununu bertaraf ediyoruz. Türkiye Avrupa için yakın bir coğrafyada olduğu için hızlı ürünler Türkiye’den gidiyordu. Şimdi Yük Taksi ile daha hızlı gidecek.Bu şekilde Yük Taksi Türkiye’nin ihracatına pozitif etki yaratacak.
TIR ile taşınmasına uygun olmayan ve hava kargonun da almadığı ve hızlı sevkiyatı gereken ürünleri biz Yük Taksi ile taşıyoruz. Örneğin beş paletlik bir yükü uçağa veremezseniz. TIR ile taşımak istediğinizde de bu yük Avrupa’ya 10 günde gidiyor. Ama Yük Taksi ile bu beş paletlik ihracat ürünü ekspress bir şekilde üç günde Avrupa’daki adresine ulaşıyor. Ayrıca bizim iş modelinin şu özelliği var, biz kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz. Hava kargo ile çalıştığınızda onu depodan havaalanına götürüp gümrük işlemlerini yapmanız lazım. Bunlar hepsi zaman alan süreçler, biz gümrükleme dahil bütün bu süreçleri hızlı bir şekilde kağıdan kapıya gümrüklü teslimat olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Yük Taksi'nin en büyük avantajlardan biri de bu."
Yeşil pasaportlu sürücüler Yük Taksi koltuğunda
Lojistik sektöründe kalifiye sürücü bulmanın zor olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Eyüp Bartık, yeşil pasaportlu sürücü ler konusunda şunları söyledi;
“Sürücü konusundaki eksikliği kendimize özgü yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Sürücülerimizi seçerken, başvurularda elzem olarak, yeşil pasaportu olan kişileri tercih ediyoruz. Çünkü bu şekilde vize alma gibi bir sorun da yaşamıyoruz. Sürücülerimiz kamudan, bakanlıklardan, polis teşkilatından emekli olmuş kişilerden veya eşlerinden oluşturuyor. Biz emekli hayatlarında atıl duran bu insanları ekonomik hayata yeniden kazandırıyoruz. Türkiye’nin katma değerine fayda sağlayacak bir kapı açmış oluyoruz.Türkiye nin üretim ve istihdam gücüne ve ihracatına bu insanları kazandırmış oluyoruz. Sadece dünden bu yana 250 başvuru aldık. Ciddi bir talep olduğunu görüyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz”.