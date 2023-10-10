Çalık Denim'den önemli adım: "Field Trip" Türkiye'de

Dünyanın önde gelen premium ve çevreye duyarlı denim üreticisi Çalık Denim, 23 ülkede en küçüğünden en büyüğüne kadar 2.5 milyondan fazla çiftçiye daha sürdürülebilir pamuk tarım uygulamaları eğitimi veren BCI’ın geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’da düzenlediği Field Trip etkinliğini bu yıl Şanlıurfa’nın yanı sıra Malatya’ya taşıdı.

Bölgede yarattığı önemli istihdam ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ihracat rakamlarının yanı sıra, globaldeki yüksek marka bilinirliği ve “Türk Üretici” marka algısıyla başarılı projelerini hayata geçiren Çalık Denim, iş ortağı olduğu bu etkinlikle birlikte Türkiye tarım ve pamuk üreticiliğinde ses getiren bir projeye imza attı.

”Passion for Denim, Passion for Life” mottosuyla tohumdan mağazaya üretimde şeffaflığa önem veren Çalık Denim’in Malatya fabrikası ile pamuk tedariğinde önemli rol oynayan Şanlıurfa’daki ziyaretler bölge için de büyük önem taşıyor.

Kardeş firma Çalık Cotton’un Urfa’daki son teknoloji alt yapıyla üretim yapan fabrikasını ve BCI odaklı üretim yapan sözleşmeli çiftçilerin tarlalarını 4-5 Ekim’de yerinde inceleyen ekip, daha sonra 6 Ekim’de Çalık Denim’in üretim üssü olan Malatya’daki fabrikasını ziyaret etti. Ziyaretlere katılanlar, pamuktan kumaş üretiminin son aşamasına kadar tüm üretim süreçlerini entegre tesiste görüp Çalık Denim’in moda dünyasında trendlere yön veren denim kumaşlarının üretimini yerinde inceleme fırsatını elde etti.

Dünya moda sektörüne de ilham oluyor

Müşterilerinin çözüm ortağı olma vizyonuyla en yeni teknolojilerle moda ve denim dünyasının lideri Çalık Denim; Türk üretici marka gücünü dünyaya duyuracak yeni projeleri ve yeni koleksiyonlarıyla ilerlemeyi sürdürüyor. Çalık Denim’in ülke ekonomisinin gücünü göstermesi açısından da önem arz eden bu kapsamlı etkinlikler, dünya moda sektörüne de ilham olmaya devam ediyor.