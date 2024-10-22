CANiK, geliştirdiği yenilikçi teknolojilerini sergileyecek

Türk savunma sanayisi­nin bu fuar sayesinde ulus­lararası arenada daha güçlü iş birlikleri ve ticaret imkân­larına ulaştığına işaret eden Aral, “CANiK ve SYS Grup olarak, savunma sanayisin­de teknoloji ve inovasyonun öncüsü olma vizyonumuzu SAHA Expo 2024’te bir kez daha sergilemekten gurur duyuyoruz.

Birleşik Kral­lık’taki DVD fuarında büyük ilgi gören VENOM LR orta kalibre topumuzu, UNIRO­BOTICS’in geliştirdiği UK­SS ürünlerimizi, savunma teknolojilerinde yenilik­çi çözümlerimizi bu kez ül­kemizde sergiliyor olmanın gururunu yaşayacağız” de­di.

SAHA Expo’nun sadece ürünleri tanıtmak açısından değil, aynı zamanda güçlü iş birlikleri ve yeni ortaklıklar kurmak için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Ca­hit Utku Aral, “Türk savun­ma sanayisinin geldiği nok­tayı ortaya koyan bu fuarda yer almak ve ülkemizin bu alandaki güçlü imajına kat­kıda bulunmak için grup olarak güçlü bir hazırlık yap­tık. Fuar öncesinde yürüttü­ğümüz hazırlıklar oldukça yoğun ve verimli bir fuar ge­çireceğimizi gösteriyor. SYS Grup olarak tüm gücümüz­le SAHA’ya çıkmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Son kullanıcılar UKSS’yi canlı kullanım ile deneyebilecek

2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan köklü İn­giliz şirketi AEI Systems ta­rafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalib­re topu, yakın geçmişte Bir­leşik Krallık’taki DVD 2024 fuarındaki başarısının ar­dından SAHA Expo’da da dost ve müttefik ülkelerin dikkatine sunulacak. Düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu top, modern orduların gözdesi haline geldi. Ayrıca UNIRO­BOTICS tarafından gelişti­rilen Uzaktan Komutalı Si­lah Sistemleri (UKSS) fuar­da canlı kullanım imkânı ile son kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.