Çatı GES’leri artırmak için teşvik mekanizması şart

Ziya İPEK

Türkiye’nin güneş enerjisinde kapasitesinin artırılmasının, enerji bağımsızlığına ve çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacağını kaydeden Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan, bunun için güneş enerjisi sektörüne yönelik destek ve teşviklerin artırılmasının şart olduğunu söyledi.

Doğan, Çatı Güneş Enerji Sistemleri’nde (Çatı GES) ülkemizin büyük bir potansiyeli barındırdığına dikkat çekerek, “Bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılabilmesi için etkili teşvik mekanizması ve destek sistemi gereklidir. Yatırımcıları çekmek ve çatı GES projelerini ekonomik açıdan çekici hale getirmek için finansal teşvikler, vergi avantajları ve düzenleyici kolaylıklar sağlanmalı” dedi.

“Çatı GES için bürokratik engeller azaltılmalı”

Yatırımcıların, çatılarına kurdukları santrallerden elde ettikleri elektriği satabilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, Çatı GES projelerinin potansiyelini artırmak amacıyla Avrupa Enerji Birliği altyapı raporunun dikkate alınmasını istedi.

Doğan, “Bu rapor, uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları değerlendirerek sektöre yön verecek ve Türkiye’nin çatı GES projeleri için uygunluğunu belirleyecektir. Ayrıca, Türkiye genelinde çatı GES projeleri için altyapı analizi yapılmalı ve çatıların teknik uygunluğu, güneş enerjisi potansiyeli ve altyapı hazırlıkları gibi odak noktalarla bir değerlendirme raporu oluşturulmalıdır” dedi.

Çatı GES projelerinin başarılı olabilmesi için kapsamlı bir planlama gerekli olduğuna vurgu yapan Doğan, “Finansman sorunlarına odaklanarak yatırımcılara finansal teşvikler, düşük faizli krediler veya devlet destekleri gibi çözümlerle projelerin ekonomik cazibesini artırmak önemlidir. Yasal süreçlerin ve izinlerin uzun sürmesi sorununa çözüm bulunmalıdır. Düzenleyici kolaylıklar sağlanarak, izin süreçleri hızlandırılmalı ve bürokratik engeller azaltılmalıdır” diye konuştu.

“Yenilenebilir enerjide doğru planlama yapılmalı”

Türkiye’nin güneş enerjisi projeksiyonlarının, ülkenin enerji sektöründe sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara yönelik artan bir odaklanmayı yansıttığını aktaran Doğan, “Güneş enerjisi projeleri, Türkiye’nin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak ve aynı zamanda cari açığı azaltmak için ek kaynaklar sağlamaktadır, böylece ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirebilir.

Bu projeler, enerji üretiminde maliyet etkin ve sürdürülebilir bir alternatif sunarak ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir. Ayrıca, ülkemizde ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeli bulunmaktadır ve bu potansiyeli değerlendirebilmek adına doğru bir planlama yapılmalıdır. Yeni teknoloji uygulamaları, özellikle arazilerde geliştirilen modern GES uygulamaları ve DRES uygulamaları gibi, hayata geçirilmelidir. Alanların daha verimli kullanılabilmesi için stratejiler belirlenmeli ve bu konuda etkili bir iletişim sağlanmalıdır.”

“Hibrit GES ve RES projeleri artmalıdır”

Yenilenebilir enerji projelerine teşvik sağlamak, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve enerji politikalarını daha sürdürülebilir bir yöne çekmenin Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini aktaran Mehmet Doğan, “Günümüzde enerjiye olan ihtiyaç, teknolojinin gelişmesiyle birlikte katlanarak artmaktadır. Artan ihtiyacın karşılanabilmesi adına hibrit projeler geliştirilmeye ve hız kazanmaya başladı. Birbirini destekleyen hibrit projelerin giderek artmasını ve ülkemizin enerji anlamında dışa bağımlılığını azaltması yönündeki yatırımların her zaman destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.