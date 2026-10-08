Cevizde yeni sezon hasadı başladı: Gözler rekolte ve fiyatlarda
Türkiye’de cevizde yeni sezon hasadı başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle önemli üretim kayıplarının yaşandığı sektörde, 2026 sezonunda bölgelerden farklı rekolte beklentileri geliyor. Üreticiler bir yandan hasat mesaisini sürdürürken diğer yandan yeni mahsulün fiyatını ve pazarlama koşullarını takip ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin ceviz üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,2 azalarak önemli ölçüde geriledi. 2024 yılında 426 bin ton olan üretim, 2025’te zirai donun da etkisiyle yaklaşık 263 bin tona düştü. Buna karşın uzun vadede ceviz üretim alanlarında genişleme dikkat çekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı TEPGE verilerine göre 2014-2024 döneminde ceviz üretim alanı yüzde 156, üretim miktarı ise yüzde 135 arttı. 2026 hasadının başlamasıyla birlikte üretim bölgelerinden farklı tablolar geliyor. Tokat’ın Niksar ilçesinde coğrafi işaretli Niksar cevizinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticiler geçen yıl hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçelerde bu sezon verim ve kalitenin daha iyi olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş’ta ise 45-50 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
Üretim artsa da ithalat ihtiyacı sürüyor
Cevizde üretim alanlarının büyümesine karşın Türkiye’nin tüketimi de yüksek seyrediyor. TEPGE verilerine göre 2023/24 döneminde Türkiye’nin toplam ceviz tüketimi 427 bin ton, kişi başına tüketimi ise 5 kilogram oldu. Aynı dönemde yeterlilik derecesi yüzde 80 olarak hesaplandı. Sektördeki üretim artışına rağmen ithalatın da önemli bir büyüklüğe ulaşması, iç piyasadaki arz açığının sürdüğünü gösteriyor. Ceviz Üreticileri Derneği’nin USDA verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre 2025/26 sezonunda Türkiye’de ceviz üretiminin yaklaşık 47 bin ton seviyesine gerilemesi, iç tüketimin ise 137 bin ton civarında olması beklenirken, açığın önemli bölümünün ithalatla karşılanması öngörüldü.
Fiyat üretici için kritik başlık
Yeni mahsulle birlikte piyasada fiyat hareketleri de yakından izleniyor. Niksar’da 2026 sezonu için kilogram fiyatının 200-250 lira arasında olması beklenirken, Kahramanmaraş’ta yeni mahsul Maraş cevizinin satış fiyatı yaklaşık 300 lira seviyesinde bulunuyor. Uşak’ta ise kabuklu ceviz için kilogram başına 135 liralık toplu satış ilanı yer aldı. Fiyatların çeşit, kalite, kalibre ve satış miktarına göre değiştiği belirtiliyor.
Cevizde hasat dönemi farklı bölgelerde ekim ayı boyunca devam ederken, üreticinin bu sezon açısından en önemli beklentisi ürünün değerinde satılması. Geçen yıl yaşanan don kayıplarının ardından 2026 sezonunda elde edilecek ürün miktarı, fiyatlar ve ithalat ihtiyacı ceviz piyasasının seyrini belirleyecek.