Cevizde yeni sezon hasadı başladı: Gözler rekolte ve fiyatlarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tür­kiye’nin ceviz üretimi 2025 yı­lında bir önceki yıla göre yüzde 38,2 azalarak önemli ölçüde ge­riledi. 2024 yılında 426 bin ton olan üretim, 2025’te zirai donun da etkisiyle yaklaşık 263 bin to­na düştü. Buna karşın uzun vade­de ceviz üretim alanlarında ge­nişleme dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı TEPGE verile­rine göre 2014-2024 dönemin­de ceviz üretim alanı yüzde 156, üretim miktarı ise yüzde 135 art­tı. 2026 hasadının başlamasıy­la birlikte üretim bölgelerinden farklı tablolar geliyor. Tokat’ın Niksar ilçesinde coğrafi işaret­li Niksar cevizinde bu yıl yakla­şık 2 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticiler geçen yıl hava koşul­ları nedeniyle zarar gören bah­çelerde bu sezon verim ve kalite­nin daha iyi olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş’ta ise 45-50 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Üretim artsa da ithalat ihtiyacı sürüyor

Cevizde üretim alanlarının büyümesine karşın Türkiye’nin tüketimi de yüksek seyrediyor. TEPGE verilerine göre 2023/24 döneminde Türkiye’nin toplam ceviz tüketimi 427 bin ton, kişi başına tüketimi ise 5 kilogram oldu. Aynı dönemde yeterlilik derecesi yüzde 80 olarak hesap­landı. Sektördeki üretim artışı­na rağmen ithalatın da önemli bir büyüklüğe ulaşması, iç pi­yasadaki arz açığının sürdüğü­nü gösteriyor. Ceviz Üreticile­ri Derneği’nin USDA verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre 2025/26 sezonunda Türki­ye’de ceviz üretiminin yaklaşık 47 bin ton seviyesine gerilemesi, iç tüketimin ise 137 bin ton civa­rında olması beklenirken, açığın önemli bölümünün ithalatla kar­şılanması öngörüldü.

Fiyat üretici için kritik başlık

Yeni mahsulle birlikte piyasa­da fiyat hareketleri de yakından izleniyor. Niksar’da 2026 sezonu için kilogram fiyatının 200-250 lira arasında olması beklenirken, Kahramanmaraş’ta yeni mahsul Maraş cevizinin satış fiyatı yak­laşık 300 lira seviyesinde bulu­nuyor. Uşak’ta ise kabuklu ceviz için kilogram başına 135 liralık toplu satış ilanı yer aldı. Fiyatla­rın çeşit, kalite, kalibre ve satış miktarına göre değiştiği belirti­liyor.

Cevizde hasat dönemi farklı bölgelerde ekim ayı boyunca de­vam ederken, üreticinin bu se­zon açısından en önemli beklen­tisi ürünün değerinde satılması. Geçen yıl yaşanan don kayıpları­nın ardından 2026 sezonunda el­de edilecek ürün miktarı, fiyatlar ve ithalat ihtiyacı ceviz piyasası­nın seyrini belirleyecek.