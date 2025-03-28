Ceyhan'ı kuraklık vurdu, çiftçi ayçiçek ekecek

Ziya İPEK

Çiftçinin ayçiçeği ekimini nisan ayı sonuna kadar yapabileceğini aktaran Öztürk, bu ekim için de yağmur beklendiğini anımsattı.

Buğdayda beklenen verim kaybı büyük

Öztürk, Ceyhan’da buğday ekili alanlarda dekara 500 kg’ın üzerinde verim alınması beklenen tarlalarda, kuraklık nedeniyle 100 kg bile ürün alınamayacağını belirtti. Öztürk, “Çiftçi için bu yıl çok zorlu geçti. Kuraklık ve zirai don, hem çiftçimizin ekonomisine hem de ülkemizin tarım sektörüne büyük zarar verdi” dedi.

Ceyhan’ın Kızıldere köyünde patates ekili alanların zirai dondan tamamen zarar gördüğünü belirten Öztürk, salatalığıyla ünlü Başören köyünde ise zarar gören ürünlerin yerine yenilerinin ekildiğini ifade etti. Bahçelerde de zirai donun etkili olduğunu kaydeden Öztürk, “Bu yıl birçok bahçede yeniden ürün alınması mümkün değil” şeklinde konuştu. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Savaş Öztürk, çiftçilerin zararlarını karşılamak için sigorta sürecinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigorta başlangıç tarihinin yılbaşına çekilmesi gerektiğini belirten Öztürk, “Bölgemizde yaşanan kuraklık da göz önüne alınarak, kuraklığın sigorta kapsamına alınması şart” dedi.