Çiğ sütte maliyet alarmı: Litre başına yük 29,34 TL
TÜSEDAD’ın hesabına göre çiğ süt üretim maliyeti eylülde yüzde 3 arttı. Yem ve akaryakıttaki sert yükseliş üreticinin maliyetini yukarı çekerken, 1 Mayıs’tan bu yana değişmeyen referans fiyat sürdürülebilirlik tartışmasını büyüttü.
Türkiye’de süt üreticisinin maliyet baskısı eylül ayında da arttı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), eylül ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 29,34 TL olarak açıkladı. Ağustos ayında 28,50 TL olan maliyet, bir ayda 84 kuruş yükselerek yüzde 3 arttı.
TÜSEDAD’ın hesaplamasına göre maliyet artışında özellikle akaryakıt ve yem fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Dernek, son ayda motorine yüzde 20,8 zam geldiğine, kesif yem fiyatlarının ise temmuzdan ağustosa yüzde 11, ağustostan eylüle yüzde 8 arttığına dikkat çekti.
Yem ve lojistik maliyeti baskılıyor
TÜSEDAD, yem hammaddelerindeki fiyat artışının küresel ve jeopolitik gelişmelerden de etkilendiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş sorunları ve Karadeniz’de yaşanan nakliye sıkıntılarının hammadde tedarikinde aksamalara yol açtığı, bunun da yem hammaddesi fiyatlarını yukarı çektiği ifade edildi.
Dernek, Türkiye’nin ithal yem hammaddelerine bağımlılığının maliyet baskısını artırdığına dikkat çekerek, enerji, akaryakıt, lojistik ve yem fiyatlarındaki hareketlerin süt üreticisinin maliyet yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı.
“Referans fiyat 5 aydır sabit”
Girdi maliyetleri yükselirken reforme inek ve düve kesim fiyatlarında değişiklik olmadığını belirten TÜSEDAD, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt referans fiyatını yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.Dernek açıklamasında, 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere açıklanan fiyatın 5 aydır değiştirilmediği belirtildi.