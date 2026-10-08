Çiğ sütte maliyet alarmı: Litre başına yük 29,34 TL

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Türkiye’de süt üreticisinin maliyet baskısı eylül ayında da arttı. Tüm Süt, Et ve Da­mızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), eylül ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 29,34 TL olarak açıkladı. Ağustos ayında 28,50 TL olan maliyet, bir ayda 84 kuruş yükselerek yüzde 3 arttı.

TÜSEDAD’ın hesaplama­sına göre maliyet artışında özellikle akaryakıt ve yem fi­yatlarındaki yükseliş etkili oldu. Dernek, son ayda moto­rine yüzde 20,8 zam geldiği­ne, kesif yem fiyatlarının ise temmuzdan ağustosa yüzde 11, ağustostan eylüle yüzde 8 arttığına dikkat çekti.

Yem ve lojistik maliyeti baskılıyor

TÜSEDAD, yem hammad­delerindeki fiyat artışının kü­resel ve jeopolitik gelişmeler­den de etkilendiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş sorunları ve Karadeniz’de ya­şanan nakliye sıkıntılarının hammadde tedarikinde ak­samalara yol açtığı, bunun da yem hammaddesi fiyatlarını yukarı çektiği ifade edildi.

Dernek, Türkiye’nin ithal yem hammaddelerine ba­ğımlılığının maliyet baskısı­nı artırdığına dikkat çekerek, enerji, akaryakıt, lojistik ve yem fiyatlarındaki hareket­lerin süt üreticisinin maliyet yapısını doğrudan etkilediği­ni vurguladı.

“Referans fiyat 5 aydır sabit”

Girdi maliyetleri yükselir­ken reforme inek ve düve ke­sim fiyatlarında değişiklik olmadığını belirten TÜSE­DAD, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt referans fiyatını yeni­den değerlendirmesi çağrı­sında bulundu.Dernek açık­lamasında, 1 Mayıs’tan ge­çerli olmak üzere açıklanan fiyatın 5 aydır değiştirilme­diği belirtildi.