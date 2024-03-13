Çırak olarak başladı, milli hava araçlarının tedarikçisi oldu

Sanayi bölgesine çırak olarak adım attığını belirten Uzsa Havacılık Genel Müdürü Hasan Uz, 30 yıl önce Balgat Endüstri Meslek Lisesini bitirdikten sonra Ostim dolmuşuna binerek sanayinin yolunu tuttuğunu söyledi.

Meslekteki 30 yıllık birikimin son 7 yılında Uzsa Havacılık firmasını hayata geçirdiklerini anlatan Uz, Baykar, TÜBİTAK SAGE, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Meteksan Savunma gibi firmaların alt yüklenicisi olduklarını, hassas, sıkıntılı parçalara çözüm bulma ve üretimde bu şirketlere destek verdiklerini belirtti. Savunma sanayinin günümüzde farklı bir boyuta geldiğini vurgulayan Uz, “Biz bu makineleri ne hayal edebilirdik ne de düşüncemiz de olabilirdi.

Yaptığımız hassas işlerle dünyaya meydan okuyoruz. Ürünlerimiz dünyaya satılıyor. Biz de bu sistemin içinde küçük bir çark olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

“Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor”

Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığını ifade eden Uz, Türkiye’nin artık milli tüfeklerini, gece görüş dürbünlerini, toplarını, tanklarını, uçaklarını yaptığını söyledi. Milli muharip uçak KAAN’ın uçuşuyla tekrar göğüslerinin kabardığını vurgulayan Uz, “Anlatılmaz yaşanır diyorum. Bu işin hep içindeydik, gizli neferlerdik.

Bu işe destek veren büyüklerimiz elini çekerse sıkıntılı olur diye düşünüyoruz. İnşallah ellerini hiç çekmeyecekler ve daha da büyüyerek gideceğiz. O kadar çok büyüyoruz ki yüksek kalitede yurt dışına sipariş yapıyoruz, yetişemiyoruz, eleman açığı oluşuyor” dedi.

Savunma ve havacılık sektörünün hata kabul etmediğini belirtti. Uz, “Yaptığımız işlerin dünya standartlarının üzerine çıkması lazım. İHA, SİHA, top, tüfek, tank ne yaparsak yapalım Mehmetçik güvenerek o tetiğe basmalı. Bizim buradaki katkımız hassas, özel işler yapıyoruz. Butik bir firma olma yolundayız. Aşırı büyümek de istemiyoruz” dedi.

Yetiştirdikleri elemanların TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan’da çalıştığına dikkati çeken Uz, 5-10 yıl daha sektöre katkı vermek istediğini, sonrasında gençlere şirketinden hisse vermeyi planladığını, mühendislik eğitim alan kızının da katkısıyla firmanın kaliteyi koruyarak yoluna devam etmesini amaçladığını anlattı. Uz, ilerleyen aşamada daha geniş üretim mekanlarında, eksen alanı geniş makinelerle TUSAŞ için kanat üzerine çalışmalara katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.