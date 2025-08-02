Civic defterini kapattı, iki tekerle üretim düğmesine bastı

Türkiye’de 24 yıllık üretim mesaisini 2021 yılına sona erdiren Honda Türkiye, ye­ni yatırım için kolları sıvadı. Uzun yıllar Türkiye’de otomobil üretimi gerçekleştiren marka, gelecek se­ne 760 milyon lira yatırımla mo­tosiklet üretimi için İzmir’de tesis kuruyor.

Türkiye’de özellikle kurye sektörünün büyümesi ve sıfır oto­mobile ulaşmada yaşanan zorluk­lar iki tekerli araçların önünü açtı. 2024’te 1.2 milyon adedi aşan mo­tosiklet satışlarıyla birlikte, mar­kalar birbiri ardına yeni modelleri tanıtmaya başladı. Kısa süre için­de Türkiye’nin bir motosiklet üre­tim tesisine dönüşmesi bu tabloda kaçınılmaz olurken, sevindirici bir haber de Honda Türkiye’den geldi. Daha önce Gebze’de Honda City ve Civic üretimi gerçekleştiren mar­ka, şimdi İzmir Aliağa’da motosik­let tesisi kuruyor.

100 bin adetle başlayacak 300 kişi çalışacak

Honda Türkiye’nin yeniden kuracağı üretim tesisi İzmir’de olacak. 2026 yılının ortalarında üretim düğmesine basacak olan marka, yıllık 100 bin adetlik üre­tim kapasitesiyle başlayacak. Ardından bu üretim kademe ka­deme artacak. İlerleyen dönem­lerde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması bekleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL olarak belirledi. Tesis­te yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor. Büyü­yen motosiklet pazarına kayıtsız kalamayan Honda Türkiye, bü­yümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını arttırmak amacıyla yatırım kararını aldı.

Geçen yıl 162 bin adetle rekor kırdı

Pandemi sonrasında bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pa­zarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıl­lık 162 bin adet motosiklet satı­şıyla rekor kırdı. Fabrika yatırı­mıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyü­meyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini destekle­meyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlen­dirmeyi, tüketicilere yüksek ka­liteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

1.2 milyon motosiklet satıldı, yatırımlar hızlandı

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılında toplam 1 milyon 206 bin 587 adet motosiklet satışı gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayında pazar ek vergilerin etkisiyle küçülse de 320 bin 599 adetleri gördü. Sadece mayısta 94 bin adede yakın satış gerçekleşti. İlk 5 ayda bu dönemde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı. Türkiye’de motosiklet pazarındaki hızlı büyüme, yabancı markaların da radarında. Getirilen ek vergiler yerli üretimi büyük oranda teşvik ederken, yakın zamanda Tayvanlı Kymco da Türkiye’de üretime başlamıştı. Şimdi de Honda Türkiye İzmir tesisi için kolları sıvamış oldu.