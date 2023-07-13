Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan bölgeye 2 milyar TL yatırım

Ziya İPEK

Türkiye’de 2006 yılında kurulan iki pilot ajanstan biri olan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 2008 yılında başlattığı ilk mali destek programını 2009’da uygulamaya başladı.

O zamandan bu yana ÇKA’nın uyguladığı mali destek programlarında kullandırdığı maddi desteğin boyutu 1,1 milyar TL’yi, yararlanıcıların katkısı ve eş finansmanı ile birlikte Adana ve Mersin'deki toplam yatırım büyüklüğü güncel rakamlarla 2 milyar TL’yi buldu.

“İşletmelere ilk kez faizsiz kredi programı uyguladık”

Farklı programlarla Adana ve Mersin'de binin üzerinde projeye destek verdiklerini, toplamda 5 binin üzerinde doğrudan istihdam yaratmış olduklarını söyleyen ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

Bu sene ilk defa faizsiz kredi programı uyguladıklarını ve bu program ile farklı sektörlerdeki KOBİ’lere yönelik Adana ve Mersin'de 6 ay geri ödemesiz, 18 ay eşit taksitle geri ödemeli, sadece anaparanın ödendiği, faizin ödenmediği bir destek yürüttüklerini anımsattı.

Ayrıca ilk defa bu sene 4 adımlı, uzun soluklu Genç Girişimci Mali Destek Programı uyguladıklarını ifade eden Duran, “Önce bir ön kuluçka programı uyguladık ve ön kuluçka programına 260 civarında girişimci adayı başvurdu. Bu programda teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek üzere yola çıktık, programı tüm Türkiye’ye açtık. Sadece Adana ve Mersin değil, Türkiye'nin başka illerinden de iş fikri olan girişimciler bu programa başvuru yapabildiler” dedi.

Bölgesel bir kuruluş olan ÇKA’nın kaynağının bir kısmını bölgeden kullandığını, bu sebeple yatırımın burada gerçekleşmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Duran, “Sadece programdan destek alan girişimcilerin firmalarını Adana ya da Mersin'de kurma zorunluluğu getirdik. Bir ön kuluçka programı uyguladık.

İkinci aşama ise finansal destek aşaması. Ön kuluçka programına dâhil olmasalar bile herkesin bu finansal destek programına başvuru yapabilmesini sağladık. Bu mali destek programımız, 18-35 yaş arasındaki gençlerin teknoloji tabanlı fikirlerine 500 bin TL’ye kadar yüzde 100 destek olduğumuz bir programdı” diye konuştu.

“Girişimciler tecrübeli mentorlarla çalışıyor”

Değerlendirme süreçlerini tamamladıklarını ve 11 girişimciye toplam 5 milyon TL’lik bir hibe sözleşmesi imzaladıklarını aktaran Duran, “Teknoloji tabanlı girişimler kısa sürede çok hızlı büyüme kapasitesine sahiptir. Bu yüzden eğer gençlerin elinden tutar, önlerini açarsak bu gençlerden sadece birinin bile üreteceği ürün ile tüm program için ayrılan miktarın tekrar ekonomiye kazandırılacağını düşünüyoruz” dedi.

Duran sözlerini şöyle sürdürdü: “Hibeyi kullandırırken girişimcilere birer mentor atıyoruz, takip ediyoruz. En büyük sıkıntı girişimcinin iş fikri olup bu fikirleri nasıl ticarileştirecekleri konusunda yetersiz olmaları. O yüzden deneyimli ve tecrübeli mentorlar ile çalışıyoruz.

Bizim verdiğimiz desteği bir tohum yatırımı gibi düşünebilirsiniz. Finansa ulaşamayan gençlerin yatırımcılara sunabileceği bir demo ürün üretmesini sağlayacağız. Sonra da Türkiye'deki belli başlı fonlarla ve melek yatırımcılarla bir araya getireceğiz.”