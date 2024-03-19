Çukurova’da gen bahçesinde “avokado” yetişecek

Ziya İPEK

Merkez Müdürü Doç. Dr. Asime Filiz Çalışkan Keçe, turunçgil bahçelerine ilave olarak zeytin, avokado, nar ve incir bahçelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Türkiye'nin subtropik meyve tarımındaki sorunlarını saptamak, çözümlemek ve çözümlerine yardımcı olmayı ilke edindiklerini kaydeden Keçe, “35 yaşını dolduran ağaçlarımızı söküp yerine hemen yenilerini dikerek narenciye bahçemizdeki çeşitlerimizi yeniliyoruz” dedi.

Merkez müdürlüğündeki turunçgil parsellerinden yeterince verim alınamadığını ve kaliteli ürün elde edilemediğini anımsatan Keçe, verimli ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla dünyada sürekli olarak çalışmalar yapıldığını, bu doğrultuda yeni çeşitler elde edilerek yeni bahçeler kurulduğunu kaydetti.

Keçe, şunları kaydetti: “Tüm dünyada olduğu gibi Merkez Müdürlüğümüzde de ekonomik ömrünü tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan turunçgil parselleri sökülerek yerine yeni ve ticari değeri olan çeşitlerin dikilmesi hedeflenmiştir. Turunçgil bahçelerini yenilemenin yanında ilave olarak zeytin, avokado, nar ve incir bahçeleri oluşturacağız.”