Danimarkalıların yaşam felsefesini yansıtan JYKS Türkiye’ de açıldı

Danimarka’dan dünyaya yayılan bir yaşam felsefesi olan Hygge, şehir hayatına son dönemlerde ihtiyacı olan sade ve konforlu bir yaşamın kapılarını açıyor.

Yılın büyük bir bölümünü soğuk ve karanlık içerisinde geçiren Danimarkalılar dünyanın üzerine karamsarlık ve kaygı bulutlarının çöktüğü pandemi döneminde bile en mutlu ülkelerden biriydi. Sadece Danca’da karşılığı olan Hygge felsefesi ile en karanlık havaları aydınlığa çevirmeyi başarabiliyorlar.

Hygge, “Ruhu sıcacık hissettirip, samimi bir ortam yaratmayı” ifade ediyor ve huga veya hoga diye çeşitli okunuş biçimlerine sahip. Mum ışığı ortamında yemek yemek, keyifli dost muhabbetleri, sıcak ve sade bir ev ortamı gibi kısacası kişiye kendini iyi hissettirecek mekânları ifade ediyor.

Kullanılan eşyaların kalitesi ve yapım materyalleri, keyifle yudumlanan çayın fincanının özenle seçilmiş porseleni, gösterişten uzaklaşan fakat rahatlık hissi veren bu yaşam felsefesinin çizgileri içerisinde yer alıyor. Uluslararası en çok satanlar arasında bulunan Hygge adlı kitabın yazarı Meik Wiking “Hayatımızın en anlamlı günü bugündür” diyerek Danimarkalıların mutluluk sırlarına eserinde ayrıntılı yer veriyor.

Daha doğrusu bir Danimarkalı kadar mutlu olmanı yollarını sunuyor. Kitabın bir bölümünde yer alan ‘Aydınlatmalar’ başlığı altında şunları ifade ediyor: Aydınlatma yalnızca mumlardan ibaret değildir. Danimarkalılar genel olarak aydınlatma konusuna takık derecesinde düşkündür.

Lambaları özenle seçerler ve rahatlatıcı bir ışık alanı yaratmak için her birini stratejik olarak yerleştirirler. Meik Wiking “Avrupalıların ortalama yüzde 60’ı haftada en az bir kez arkadaşları, akrabaları ile sosyalleşmektedir. Danimarka’da bu oran yüzde 78’dir” diye belirtiyor.

Hygge’nın tek başına da mümkün olabileceğini, çoğu zaman arkadaşlar ve küçük gruplarla yaşandığından bahsediyor. “Sosyal ilişkilerimizden memnun olmak başka, iyi bir arkadaş ortamında olmanın keyfi başkadır.

Bu yöntem bir takım etkinlikler sırasından ne kadar memnun, rahatsız ya da üzgün hissettirdiklerini derecelendirerek insanların olağan bir gün geçirmelerini teşvik ediyor. Güzel bir çaydanlık, yemek masasında bir vazo, hep bir şeyler doldurup içmek için en sevdiğiniz kupanız, bunların hepsi hyggelige’dir. Ahşap eşyaların yaydığı güzel enerjinin gücünden yararlanan bir mobilya tasarımını benimsiyor.

Ahşap yazı masasına dokunmanın verdiği kadifemsi his, bir sandalyenin hafif gıcırtısı… Ahşabın sadeliği bizleri doğaya daha yakın hissettiriyor. Huzurlu evlerde kalmakla, evde şöminenin önünde oturup sevdiğiniz müzik eşliğinde kitabınızın sayfalarını okuyup, yavaş yavaş çevirmekle sınırlı değil.

Danimarkalılar Hygge’nın ofiste de yaşanması gerektiğini düşünüyor ve ısrarla savunuyor. Yüzde 78’i çalışma ortamı Hyggeligt olmalı diyor. Kapalı gri bir havada cama vuran yağmurun sesinde evde tek başınıza oturup sıcacık battaniyenin altında da Hygge’yı yaşayabilirsiniz.

Evinizin atmosferini sizi mutlu edecek şekilde değiştirirken ya da arkadaşlarınızla eğlenceli bir akşam yemeği planlarken ihtiyaç duyacağınız enstrümanlara ulaşmayı kolaylaştıran uluslararası bir ev mobilyası perakendecisi olan JYSK, İskandinav ürün yelpazesini tüketicilerle buluşturuyor.

JYSK İskandinav tarzı ürünler sunuyor

Hygge tarzı uyku ve yaşam ürünlerine ulaşmak artık daha kolay. İskandinav tasarımı ürün yelpazesi ile JYSK, Torium ve AVM ve Oasis Caddesinde açıldı. JYSK CEO ve Başkanı Jan Bøgh “Harika İskandinav tekliflerimizi Türkiye halkına ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz.

Uzun zamandır işimizi Avrupa dışına geniş- letmek istiyorduk ve JYSK için Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördük. İskandinav ürün yelpazemizin Türkiye'deki müşterilere hitap edeceğine inanıyoruz ve her zaman olduğu gibi, ürün yelpazemizin bazı bölümlerini yerel pazara uyacak şekilde uyarlıyor olacağız” dedi.

Türkiye pazarına olan güçlü inanç, JYSK için iddialı bir büyüme planına da yansıyor. Jan Bøgh, “Türkiye’de daha fazla JYSK mağazası için birçok fırsat görüyoruz ve ilk iki mağazamız genişleme planlarımızın sadece başlangıcını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

48 numaralı ülke

48 ülkede 3,000’den fazla mağaza ve web mağazası ile JYSK, müşteriler nasıl alışveriş yapmak isterlerse istesinler her zaman yakınlarda harika bir teklif ve yetkili servise sahip olarak hizmet veriyor. Türkiye, JYSK için 48. ülke olacak. Bu ülkelerden 28'i doğrudan JYSK tarafından işletilirken, geri kalanında franchise modeli ile bulunuyor.

Jan Bøgh “Hem kendi ülkelerimizde hem de franchise bölgelerimiz için çok iyi çalışan güçlü bir iş modelimiz var. En güçlü yönlerimizden biri, müşterilere daha yakın olmamızı ve alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmamızı sağlayan küçük mağaza konseptimizdir” dedi.

JYSK, Türkiye’deki fiziksel mağazalarına ek olarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun, çeşitli teslimat seçenekleriyle genişletilmiş bir ürün yelpazesi sunacak olan online mağazasını da aynı anda açacak. Jan Bøgh, “Müşterilerimiz nereden veya nasıl alışveriş yapmayı tercih ederlerse etsinler, JYSK ile sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını istiyoruz” dedi.

Hygge ipucu: Anılar nasıl yaratılır?

Güzel anılar biriktirmenin en iyi yolu, bunun için güzel adımlar atmaktır. Arkadaşlarınızla veya ailenizle yeni bir gelenek başlatın. Her ayın ilk Cuma günü masa oyunları oynanabilir, yaz dönümünü deniz kıyısında kutlayabilir veya grubunuzu daha da yakınlaştıracak her hangi bir etkinlik etrafında bir araya gelebilirsiniz.

Hygge Manifestosu

ORTAM: Işıkları söndürün, mumları yakın, doğal ışık veya loş bir atmosferde kalmanın huzurunu yaşayın.

ZİHİN, ANDA KAL: Burada, şu anda var olan telefonları kapatın, anda kalın ve hayatın tadını çıkarın.

KEYİF: Kahve, kurabiye, pasta, çikolata, şekerleme, en sevilen tatlılarla keyifli bir kahve. Arada bir keyif verici güzel küçük kaçamaklar ile kendimi ödüllendirelim

RAHATLIK: Rahatlayın, bir mola verin. Kendinizi rahat bırakırsanız her şey daha iyi olur. Rahat bir ortam, pofuduk yastıklar, yumuşacık örtüler ile ideal konfor alanını yarat.

ATEŞKES Dram yaratmaya gerek yok. Ayrıca politika tartışmaları yapmanın çoğu zaman kimseye faydası yok

BİRLİKTELİK: İyi ilişkiler kurun ve güzel anlar yaratın. “… yaptığımız zamanı hatırlıyor musun” dediğiniz zamanlarınız olsun.

EŞİTLİK: Biz, her zaman benden üstün olmalıdır. Görev ve gereklilikleri paylaşın. Hangi ortamdaysa her şey ortaklaşa paylaşılarak yapılır. Mutluluk için oluşturulan ortama herkes eşit katkı sağladığında huzur artar.

ŞÜKRAN: Şükran duyun, ne kadar çok o kadar iyi. Minnettarlık duygularınızı besleyin, sahip olunanlara şükredin.

UYUM İÇİNDE OL: Bu bir yarışma değil. Seni zaten seviyoruz. Başarılarından bahsedip kendini ispatlamaya gerek yok çünkü burada rekabet yok.

SIĞINAK: Evinizi, kabileniz olarak görün. Hygge korunaklı, sığınabileceğiniz güvenli bir ortam sunuyor, evinizde özel bir konfor alanı yaratıyor.