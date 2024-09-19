Değerli hisseden çalışan ciroyu en az yüzde 20 artırıyor

Çalışma hayatı yeni bir sü­rece evriliyor. Artık sadece teknik ve hedef odaklı yak­laşımlar yerine, çalışanı dinleyen, değer veren işletmeler kazançlı çı­kıyor. İş yerinde mutlu çalışanla­rın işletme cirosunu en az yüzde 20 artırdığına işaret eden AL Da­nışmanlık Genel Müdürü, Mar­ka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel “Çünkü çalışanların, değer görmeye, din­lenmeye ihtiyacı var” dedi.

İş ha­yatında yeni süreçleri konuştuğu­muz Laçinel, çalışanını mutlu eden işletmelerde verimin de arttığına işaret etti. Laçinel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni yönetim anlayışın­da çalışanlar, ‘hedefleri beraber be­lirleyelim, büyüme alanlarını, fır­satları biz de biliyoruz, bizim fikri­mizi de sorun’ diyorlar. Çünkü fikri sorulduğunda, emir de verilmemiş oluyor. Yani bu ilginç bir duygusal tepki aslında. Yani ‘sen beni mec­bur ettiğin için çalışmıyorum’ di­yor.

Öyle olduğu zaman o hedefleri kendi hedefleri oldu­ğu için gerçekleşti­riyorlar. Ben bunu şirketlerde ölçtüm, ciroya en az yüzde 20 katkı veriyor­lar, artırıyorlar. En önemlisi de prim ve performansla maddi teşvikin yanı sıra, manevi ödüllen­dirme. Yani ‘yönetici olarak sizin ihtiyacını­zı biliyorum’ diyerek, bel­ki bir konser bileti ya da çok beğendiği bir marka çantayla ödüllendirmek çalışanları mut­lu ediyor, artık bu tür yaklaşımlara ihtiyaç var” diye konuştu.

Her 5 kişiden biri sessiz istifada

Diğer türlü işletmelerde yöneti­cilerin, çalışanlara, duygusuz, tek­nik ve sadece hedef ölçümlü yak­laşmasının, çalışanı sessiz istifaya ittiğine işaret ederek, “Kendileri­ni yalnız ve değersiz hisseden çalı­şanlar duygusal yıkım yapıyorlar, yaklaşık her 5 kişiden biri sessiz istifa ediyor. Küsüyor, performans göstermiyor ve sonra­sında o şirketten ayırı­yor. ‘Sen gidersen baş­kası gelir’ bakış açısıy­la sürdürülebilir bir iş modeli yaratamıyorsun. Çünkü işe giriş çıkış ma­liyeti çok daha fazla za­rar veriyor” açıklamasında bulun­du. Düşük ücretin de sessiz istifa­nın nedenleri arasında yer aldığına işaret eden Ayşen Laçinel, ayrıca aynı işe ayrı ücretin de bunda etkili olduğunun altını çizdi.

Şirketlerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Şirketlerde artık hiçbir şeyin es­kisi gibi olmayacağını vurgulayan Laçinel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, deprem, yakın coğrafyalar­da yaşanan savaşlar insanları mut­suz ediyor. Hem yaşanan süreç, hem de yeni kuşak­ların iş dünya­sında olması ne­deniyle, patronlar ve yöneticiler çalışanları­nı eskisi gibi yöneteme­yecek. Yöneticiler, sadece iş yaşamındaki hedef vererek, sonuç istemeyecekler. Çünkü çalışanların, de­ğer görmeye, dinlenme­ye, ihtiyacı var. Bunu hissetmeyen çalışan­lar, ‘ben niye daha iyi­sini yapayım ki’ diyebi­liyor. Artık sadece, ‘kaç saat çalıştın’, ‘ hedefini gerçekleştirdin mi’? Di­ye bakarsan, bütün ça­lışanlarını kaybedersin. Yani, çalı­şanı mutlu edemeyen yöneticiler istifaya hazır olsun.”

En mutlular teknolojide

Çalışanların en mutlu olduğu sektörlere de değinen Ayşen La­çinel, “En mutlu oldukları, en çok dinlendikleri sektörlerde başı tek­noloji çekiyor. Bir diğer rahat olma­sı gereken ve hakikaten daha rahat olanlar moda tasarım sektörü” dedi. Hizmet sektöründe ise bazı alanlar­da çalışanların kendini mutlu his­setmediğini belirten Laçinel “O ne­denle işe giriş-çıkış bu sektörlerde daha yüksek oluyor” dedi.

Yöneticiler kendini geliştirmeli

İş hayatında çalışanların ko­runması için yöneticilerin de ken­dilerini değiştirmesi gerektiğine işaret eden Laçinel, “Artık insa­na değer veren, sözünün dinlen­diği, duygusal zekanın ön planda olduğu bir yönetim anlayışı sür­dürülebilir olacak. Yöneticilerin, koçluk yapabilmesi, sorumluluk alanındaki tüm çalışanları birebir tanıması gerekiyor. Çünkü her­kese standart yaklaşımla çalışan­lar mutlu edilmez. Burada da et­kin insan kaynakları yönetimi ön plana çıkıyor. İnsan kaynaklarına yatırım yapmak, çalışan mutlulu­ğunu ve performansını artırmak, eğitimlerle süreci desteklemek, insan kaynaklarını yönetmeyi ko­laylaştıracaktır” dedi.

Mobbing yapan artık işini kaybeder

Mobbing (psikoloji baskı) konusuna da değinen Ayşen Laçinel, insan kaynaklarının artık bu konularda çok daha dikkatli olduğunu ve asıl mobbing yapan kişinin işini kaybedebileceğini belirterek, “İnsanlar sessiz kalmasın, konuşsun anlatsın” önerisinde bulundu. Bazı şirketlerin çalışana ara zam yaptığın da açıklayan Ayşen Laçinel, ağırlıklı kozmetik üretim, zincir mağazalar ve moda markalarının çalışanlara yüzde 20-25 oranında ara zam verdiğini belirterek, “Bu ağustos ayı maaşlarına yansıdı” dedi.