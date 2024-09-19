Değerli hisseden çalışan ciroyu en az yüzde 20 artırıyor
İş hayatında yöneticilerin, çalışanlara duygusuz ve teknik yaklaşımlarının, yaklaşık her 5 kişiden birini sessiz istifaya ittiğini söyleyen AL Danışmanlık Genel Müdürü Ayşen Laçinel, “Çünkü değersiz hisseden çalışan duygusal yıkım yaşıyor. Ancak işletmelerde dinlenen, değer gördüğünü hisseden çalışan ciroyu en az yüzde 20 artırıyor” dedi.
Çalışma hayatı yeni bir sürece evriliyor. Artık sadece teknik ve hedef odaklı yaklaşımlar yerine, çalışanı dinleyen, değer veren işletmeler kazançlı çıkıyor. İş yerinde mutlu çalışanların işletme cirosunu en az yüzde 20 artırdığına işaret eden AL Danışmanlık Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşen Laçinel “Çünkü çalışanların, değer görmeye, dinlenmeye ihtiyacı var” dedi.
İş hayatında yeni süreçleri konuştuğumuz Laçinel, çalışanını mutlu eden işletmelerde verimin de arttığına işaret etti. Laçinel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni yönetim anlayışında çalışanlar, ‘hedefleri beraber belirleyelim, büyüme alanlarını, fırsatları biz de biliyoruz, bizim fikrimizi de sorun’ diyorlar. Çünkü fikri sorulduğunda, emir de verilmemiş oluyor. Yani bu ilginç bir duygusal tepki aslında. Yani ‘sen beni mecbur ettiğin için çalışmıyorum’ diyor.
Öyle olduğu zaman o hedefleri kendi hedefleri olduğu için gerçekleştiriyorlar. Ben bunu şirketlerde ölçtüm, ciroya en az yüzde 20 katkı veriyorlar, artırıyorlar. En önemlisi de prim ve performansla maddi teşvikin yanı sıra, manevi ödüllendirme. Yani ‘yönetici olarak sizin ihtiyacınızı biliyorum’ diyerek, belki bir konser bileti ya da çok beğendiği bir marka çantayla ödüllendirmek çalışanları mutlu ediyor, artık bu tür yaklaşımlara ihtiyaç var” diye konuştu.
Her 5 kişiden biri sessiz istifada
Diğer türlü işletmelerde yöneticilerin, çalışanlara, duygusuz, teknik ve sadece hedef ölçümlü yaklaşmasının, çalışanı sessiz istifaya ittiğine işaret ederek, “Kendilerini yalnız ve değersiz hisseden çalışanlar duygusal yıkım yapıyorlar, yaklaşık her 5 kişiden biri sessiz istifa ediyor. Küsüyor, performans göstermiyor ve sonrasında o şirketten ayırıyor. ‘Sen gidersen başkası gelir’ bakış açısıyla sürdürülebilir bir iş modeli yaratamıyorsun. Çünkü işe giriş çıkış maliyeti çok daha fazla zarar veriyor” açıklamasında bulundu. Düşük ücretin de sessiz istifanın nedenleri arasında yer aldığına işaret eden Ayşen Laçinel, ayrıca aynı işe ayrı ücretin de bunda etkili olduğunun altını çizdi.
Şirketlerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Şirketlerde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Laçinel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, deprem, yakın coğrafyalarda yaşanan savaşlar insanları mutsuz ediyor. Hem yaşanan süreç, hem de yeni kuşakların iş dünyasında olması nedeniyle, patronlar ve yöneticiler çalışanlarını eskisi gibi yönetemeyecek. Yöneticiler, sadece iş yaşamındaki hedef vererek, sonuç istemeyecekler. Çünkü çalışanların, değer görmeye, dinlenmeye, ihtiyacı var. Bunu hissetmeyen çalışanlar, ‘ben niye daha iyisini yapayım ki’ diyebiliyor. Artık sadece, ‘kaç saat çalıştın’, ‘ hedefini gerçekleştirdin mi’? Diye bakarsan, bütün çalışanlarını kaybedersin. Yani, çalışanı mutlu edemeyen yöneticiler istifaya hazır olsun.”
En mutlular teknolojide
Çalışanların en mutlu olduğu sektörlere de değinen Ayşen Laçinel, “En mutlu oldukları, en çok dinlendikleri sektörlerde başı teknoloji çekiyor. Bir diğer rahat olması gereken ve hakikaten daha rahat olanlar moda tasarım sektörü” dedi. Hizmet sektöründe ise bazı alanlarda çalışanların kendini mutlu hissetmediğini belirten Laçinel “O nedenle işe giriş-çıkış bu sektörlerde daha yüksek oluyor” dedi.
Yöneticiler kendini geliştirmeli
İş hayatında çalışanların korunması için yöneticilerin de kendilerini değiştirmesi gerektiğine işaret eden Laçinel, “Artık insana değer veren, sözünün dinlendiği, duygusal zekanın ön planda olduğu bir yönetim anlayışı sürdürülebilir olacak. Yöneticilerin, koçluk yapabilmesi, sorumluluk alanındaki tüm çalışanları birebir tanıması gerekiyor. Çünkü herkese standart yaklaşımla çalışanlar mutlu edilmez. Burada da etkin insan kaynakları yönetimi ön plana çıkıyor. İnsan kaynaklarına yatırım yapmak, çalışan mutluluğunu ve performansını artırmak, eğitimlerle süreci desteklemek, insan kaynaklarını yönetmeyi kolaylaştıracaktır” dedi.
Mobbing yapan artık işini kaybeder
Mobbing (psikoloji baskı) konusuna da değinen Ayşen Laçinel, insan kaynaklarının artık bu konularda çok daha dikkatli olduğunu ve asıl mobbing yapan kişinin işini kaybedebileceğini belirterek, “İnsanlar sessiz kalmasın, konuşsun anlatsın” önerisinde bulundu. Bazı şirketlerin çalışana ara zam yaptığın da açıklayan Ayşen Laçinel, ağırlıklı kozmetik üretim, zincir mağazalar ve moda markalarının çalışanlara yüzde 20-25 oranında ara zam verdiğini belirterek, “Bu ağustos ayı maaşlarına yansıdı” dedi.