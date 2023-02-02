Değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklık dönemi yaşıyoruz  

Özlem SARSIN

2023 yılı ilk meclis toplantısında konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, yüksek faiz ve enflasyon konularına dikkat çekerek, “Enflasyon nedeniyle her birey nefes alırken bile vergi ödüyor aslında. Yüksek enflasyon kadar tehlikeli olan bir diğer konu da yüksek faiz.

Yüksek faiz ve finansmana erişim alanındaki sıkıntılar, yatırım yapmanın önünde tüm caydırıcılığıyla dikilen dev bir engel adeta. Faiz piyasasında esasen bankalar dâhil, hiç kimsenin memnun olmadığı bir VUCA zamanı yani değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık dönemi yaşıyoruz. Seçimlerin zaten kırılgan olan piyasalara en az zararı vermesini diliyor ve bu konuda hem iktidara hem de muhalefete önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlat mak istiyorum” dedi.

Milli gelirde tarım ve hayvancılığın payını yeniden yüzde 10’un üzerine çıkartacak her türlü adımın kararlılıkla atılması gerektiğini ifade eden Kestelli, “Bunun için de çağın rekabetinin getirdiği yenilikçi bir anlayışa ihtiyaç var. Tarım 4.0 diye tanımladığımız bu yeni anlayışın çok ciddi bir şekilde temel politika unsuru olması gerekiyor. Umarım bu talebimiz Ankara’da karşılığını bu lur. Umutluyum çünkü pandemi sonrası tarımın stratejik önemi herkes tarafından kabul görmüş durumda. Ve önemli adımlar da atılıyor” diye konuştu.

“Yeşil tahvil için çalışmalıyız”

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kararının hem ülkeler hem de şirketler için hayli kapsamlı bir dönüşümü mecburi kıldığına dikkat çeken Kestelli, şunları söyledi: “Bu dönüşümü yapmayan ya da geç kalanlar için de önemli yaptırımlar getiriyor.

Ama bu dönüşüm de çok yüksek maddi yatırım gerektiriyor. Bunu sağlamanın en uygun yolu ise Green Bond; yani Yeşil Tahvil. Yeşil Tahviller, kurumların, iklim değişikliğinin önlenmesi ve çevre konulu projelerde kullanılmak üzere yapacakları borçlanma için çıkarılan sabit getirili menkul kıymetlerdir. Bu tür tahvillere vergisel avantajlar sağlanması da söz konusu.”