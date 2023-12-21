DEİK’ten 2030 hedefi: 10 yeni dünya markası

DEİK-Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Türkiye’yi bir teknoloji merkezi haline getirmek için dijitalleşmede öne çıkan 10 farklı alanda kurdukları komitelerle iş dünyasına dijital bir rota çizdiklerini belirtti. Erkul, “Bulut teknolojileri, fintech, mobil teknolojiler, oyun, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, girişim sermayesi, sağlık teknolojileri ve bu sen kurduğumuz Web3-Blockchain komitelerimizle Türkiye’nin 2030 vizyonunu ortaya koyan stratejik adımlar atıyoruz.

DEİK’in küresel ticari diplomasi kaslarından aldığımız güçle dijital teknolojiler ekosistemimizi dünya pazarında vitrine taşımak için seferber olmuş durumdayız. Ülkemizden daha fazla Turcorn çıkması, unicorn sayımızın artırması ve oluşturduğumu dijital ticaret koridorları ile ürün ve hizmet ihraç eden bir oyun kurucu olabilmemiz adına Türkiye’deki teknoloji ekosistemini dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüm şart”

Küresel ekonomi ile ticaretin yakın geleceğine dijital teknolojilerin yön vereceğine dikkat çekerek Türk özel sektörünün dijital dönüşümünü hızla tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Erkul, “Yapay zekânın sınırları zorladığı, dijital ticaret koridorlarının açıldığı ve teknoloji ile yüksek katma değer üretemeyenlerin geride kaldığı bir sürecin içindeyiz.

Dolayısıyla topyekûn bir dijital dönüşüm seferberliği ile Türk sanayisinin ve özel sektörünün her alanda dijital dönüşüm trenini kaçırmaması gerekiyor. Çünkü küresel ticarette eşik atlamamız için dijital dönüşüm şart. Biz de DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak, orta vadede Türkiye’nin teknoloji ihracatını 10 milyar dolara çıkarmak için dijital teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini artırarak, start-up’larla birlikte Türkiye’deki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümüne destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.