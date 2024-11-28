Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Öztürk: Taşıyacak yük bulamıyoruz
İMEAK Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Yusuf Öztürk, azalan dış ticaret nedeniyle uluslararası taşımacılık sektöründe büyük sorunların yaşandığını kaydetti. Emisyon vergilerine de değinen Öztürk, ihracatçıların emisyon vergilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Özlem SARSIN
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dış ticaretin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyerek, ihracatçının kan ağladığı bir ortamda taşıyıcıların da zor bir dönem geçirdiklerini vurguladı. Sektörde hizmet verenlerin taşıyacak yük bulma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiklerini söyleyen Öztürk, “Artık yük bulamıyoruz.
Mail bile gelmiyor, eskiden haftada 2-3 gemi yapardık, şimdi ayda 2-3 gemi haline döndük. Oldukça kötü gidiyor. İhracatçı malı satamadığı sürece ben taşıyıcı olarak yükü taşıyamam. İhracatımızın ana temelinin yüzde 85’inin de ithalattan kaynaklandığını düşünürsek dış ticaret neredeyse durma noktasına geldi gibi görünüyor” dedi.
“Trump 2.0 dönemi bekleniyor”
ABD seçimlerinden sonra küresel ekonominin Trump 2.0 dönemine hazırlandığını, gümrük tarifelerinin artırılacağı bu dönemde, korumacılık ve bölgeselleşmenin daha fazla öne çıkacağını ifade eden Öztürk, “Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticileri Macaristan’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede yatırıma hazırlanıyor.
Bu korumacı ekonomi politikalarının ne ölçüde başarılı olacağı da tartışılıyor. Olası gümrük tarife artışı öncesi Çin’den mal alımı ve noel siparişlerinin etkisiyle küresel ticarette ve deniz ticaretinde bir miktar canlılık var. Kuru yük navlunları ve gemi kiralama ücretleri için gösterge olan Baltık Kuru yük Endeksi 1,500 puan civarında seyrederken, Şangay-Cenova hattında konteyner navlunları 4 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.
“Emisyon vergilerine hazır mıyız?”
Denizcilik sektörünün 2025 yılında jeopolitik riskler, karbon emisyonlarının azaltılması, dijitalleşme ve otomasyon, küresel ticaret akışları ve talep değişimleri, taşıma maliyetleri, konsolidasyonlar, tedarik zincirinin sağlamlığı, elektronik ticaretin artışı konularındaki gelişmelerle yoluna devam edeceğini değerlendirmesinde de bulunan Öztürk, “Emisyonların azaltılması ve dijitalleşme 2025-2030 döneminde bizim üzerinde en fazla duracağımız konular. Hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.
Türkiye limanlarında yılın ilk 10 ayında elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441 milyon 908 bin ton olduğunu belirten Öztürk, “Ekim ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 3,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde artış oranı yüzde 7.7 oldu. 10 ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 11 milyon 295 bin TEU olarak gerçekleşti. Aliağa limanlarımızda 10 ayda elleçlenen konteyner 1 milyon 793 bin TEU’ya yükseldi.
Bölgedeki Nemport Limanı bu ay 1 milyon TEU konteyner rakamını yakalamayı başardı. TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 229 bin TEU konteyner elleçlendi. İzmir Limanları’nda elleçlenen konteyner miktarı ocak ay gelmeden 2 milyon TEU’yu geçti. 2025’te İzmir Körfezi’nin rehabilitasyonu çalışmaları başladı. TCDD Liman İşletmesi de limanda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Hem liman hem körfez rehabilitasyonun yapılması önem arz ediyor” dedi.
Alsancak Limanı’na 6.5 milyar liralık yatırım
Meclis toplantısında üyelere İzmir Alsancak Limanı’ndaki yatırım süreci ve tarife bedelleri hakkında yapılan bilgilendirmede, Alsancak Limanı’nda daha verimli hizmet verilmesi için yatırım sürecine girildiği, önümüzdeki dönemi de kapsayacak olan yatırımların 6.5 milyar lirayı bulacağı belirtildi. Liman’ın şu an satılmadığı, satılıp satılmayacağının net olmadığı bir ortamda da Alsancak Limanı’nda alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği, rıhtımlarda iyileştirme, liman yaklaşım kanal taraması, liman ve çevresi rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.