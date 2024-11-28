Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Öztürk: Taşıyacak yük bulamıyoruz

Özlem SARSIN

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yö­netim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dış ticaretin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyerek, ihracat­çının kan ağladığı bir ortam­da taşıyıcıların da zor bir dö­nem geçirdiklerini vurguladı. Sektörde hizmet verenlerin taşıyacak yük bulma nokta­sında sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiklerini söyleyen Öz­türk, “Artık yük bulamıyoruz.

Mail bile gelmiyor, eskiden haftada 2-3 gemi yapardık, şimdi ayda 2-3 gemi haline döndük. Oldukça kötü gidi­yor. İhracatçı malı satamadığı sürece ben taşıyıcı olarak yü­kü taşıyamam. İhracatımızın ana temelinin yüzde 85’inin de ithalattan kaynaklandığını düşünürsek dış ticaret nere­deyse durma noktasına geldi gibi görünüyor” dedi.

“Trump 2.0 dönemi bekleniyor”

ABD seçimlerinden sonra küresel ekonominin Trump 2.0 dönemine hazırlandığı­nı, gümrük tarifelerinin ar­tırılacağı bu dönemde, koru­macılık ve bölgeselleşmenin daha fazla öne çıkacağını ifa­de eden Öztürk, “Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticile­ri Macaristan’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede yatırı­ma hazırlanıyor.

Bu koruma­cı ekonomi politikalarının ne ölçüde başarılı olacağı da tar­tışılıyor. Olası gümrük tarife artışı öncesi Çin’den mal alı­mı ve noel siparişlerinin et­kisiyle küresel ticarette ve deniz ticaretinde bir miktar canlılık var. Kuru yük navlun­ları ve gemi kiralama ücret­leri için gösterge olan Baltık Kuru yük Endeksi 1,500 puan civarında seyrederken, Şan­gay-Cenova hattında kontey­ner navlunları 4 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.

“Emisyon vergilerine hazır mıyız?”

Denizcilik sektörünün 2025 yılında jeopolitik risk­ler, karbon emisyonlarının azaltılması, dijitalleşme ve otomasyon, küresel ticaret akışları ve talep değişimle­ri, taşıma maliyetleri, kon­solidasyonlar, tedarik zinci­rinin sağlamlığı, elektronik ticaretin artışı konuların­daki gelişmelerle yoluna de­vam edeceğini değerlendir­mesinde de bulunan Öztürk, “Emisyonların azaltılması ve dijitalleşme 2025-2030 dö­neminde bizim üzerinde en fazla duracağımız konular. Hazırlıklı olmamız gereki­yor” dedi.

Türkiye limanlarında yılın ilk 10 ayında elleçlenen yük miktarının geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441 milyon 908 bin ton olduğunu belirten Öz­türk, “Ekim ayında limanla­rımızda elleçlenen kontey­ner miktarı yüzde 3,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde artış oranı yüzde 7.7 oldu. 10 ayda limanlarda elleçlenen kon­teyner miktarı 11 milyon 295 bin TEU olarak gerçekleş­ti. Aliağa limanlarımızda 10 ayda elleçlenen konteyner 1 milyon 793 bin TEU’ya yük­seldi.

Bölgedeki Nemport Limanı bu ay 1 milyon TEU konteyner rakamını yakala­mayı başardı. TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 229 bin TEU konteyner elleçlen­di. İzmir Limanları’nda el­leçlenen konteyner miktarı ocak ay gelmeden 2 milyon TEU’yu geçti. 2025’te İzmir Körfezi’nin rehabilitasyonu çalışmaları başladı. TCDD Liman İşletmesi de limanda çalışmalar yapmaya başla­mıştı. Hem liman hem körfez rehabilitasyonun yapılması önem arz ediyor” dedi.

Alsancak Limanı’na 6.5 milyar liralık yatırım

Meclis toplantısında üyelere İzmir Alsancak Limanı’ndaki yatırım süreci ve tarife bedelleri hakkında yapılan bilgilendirmede, Alsancak Limanı’nda daha verimli hizmet verilmesi için yatırım sürecine girildiği, önümüzdeki dönemi de kapsayacak olan yatırımların 6.5 milyar lirayı bulacağı belirtildi. Liman’ın şu an satılmadığı, satılıp satılmayacağının net olmadığı bir ortamda da Alsancak Limanı’nda alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği, rıhtımlarda iyileştirme, liman yaklaşım kanal taraması, liman ve çevresi rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.