Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Serter: Artan maliyetlere ilave yeni zamlar geliyor
Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, artan maliyetler ve oda faaliyetleri ele alındı.
Konuşmasında EPDK'nın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerine de dikkat çeken DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, “Bu yeni tarifelerle birlikte mesken abone grubu için elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldı. Ticarethane ve sanayi tarifelerinde de bir artış olacağı aşikâr. Artan maliyetlere bir de bu zamlar ekleniyor. Elektrik tarifesindeki değişikliğin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne etkisinin sınırlı olmasını bekliyor. Mesken ve ticarethane tarifelerindeki artışın ise yıl sonu enflasyonuna muhtemel etkisinin 1,1 ila 1,2 puan olması öngörülüyor” dedi.
Yapısal ve mali politikalarda önemli adımlar atılıyor
Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu yansımaları olacağını belirten Serter, “Türkiye, içinden geçtiği finansal krizi aşma konusunda, FATF'ın gri listesinden çıkarak önemli bir dönemeci geçmiş oldu. Türkiye'de sadece yapısal ve mali politika alanında değil, uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele konusunda da önemli adımlar atıyor. Bu adımların devamı yargı alanında yapılacak reformlarla gelebilir” diye konuştu.
Düzenlemelerden ek gelir elde edilmesi bekleniyor
Serter, üzerinde çalışılan asgari kurumlar vergisini de meclis gündemine taşıdı. Serter, “2024 yılında 1 milyon 164 bin şirketi ilgilendiren Asgari Kurumlar Vergisi düzenlemesi. 2023 yılı sonu itibarıyla 1,1 milyon Kurumlar Vergisi mükellefi bulunuyor. Özellikle yerel seçimler ile depremin oluşturduğu maliyetlerin karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Torba Yasa Teklifi'ndeki düzenlemelerden, 400-500 milyar TL civarında ek vergi geliri elde edilmesi bekleniyor” dedi.