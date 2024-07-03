Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Serter: Artan maliyetlere ilave yeni zamlar geliyor

Konuşmasında EP­DK'nın 1 Temmuz 2024 ta­rihinden itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarife­lerine de dikkat çeken DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, “Bu yeni tarifelerle birlik­te mesken abone grubu için elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldı. Ticarethane ve sanayi tari­felerinde de bir artış olaca­ğı aşikâr. Artan maliyetlere bir de bu zamlar ekleniyor. Elektrik tarifesindeki deği­şikliğin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne etkisinin sınır­lı olmasını bekliyor. Mes­ken ve ticarethane tarifele­rindeki artışın ise yıl sonu enflasyonuna muhtemel etkisinin 1,1 ila 1,2 puan ol­ması öngörülüyor” dedi.

Yapısal ve mali politikalarda önemli adımlar atılıyor

Türkiye'nin gri liste­den çıkarılmasının olum­lu yansımaları olacağını belirten Serter, “Türkiye, içinden geçtiği finansal krizi aşma konusunda, FATF'ın gri listesinden çı­karak önemli bir döneme­ci geçmiş oldu. Türkiye'de sadece yapısal ve mali po­litika alanında değil, ulus­lararası organize suç ör­gütleriyle mücadele konu­sunda da önemli adımlar atıyor. Bu adımların deva­mı yargı alanında yapıla­cak reformlarla gelebilir” diye konuştu.

Düzenlemelerden ek gelir elde edilmesi bekleniyor

Serter, üzerinde çalışı­lan asgari kurumlar ver­gisini de meclis günde­mine taşıdı. Serter, “2024 yılında 1 milyon 164 bin şirketi ilgilendiren Asga­ri Kurumlar Vergisi dü­zenlemesi. 2023 yılı sonu itibarıyla 1,1 milyon Ku­rumlar Vergisi mükelle­fi bulunuyor. Özellikle ye­rel seçimler ile depremin oluşturduğu maliyetlerin karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Torba Yasa Teklifi'ndeki düzen­lemelerden, 400-500 mil­yar TL civarında ek vergi geliri elde edilmesi bekle­niyor” dedi.