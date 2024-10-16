Depreme dirençli 1 milyon çelik konut üretilebilir
Depreme dirençli binalar için çelik yapıların yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Consera Kurucusu Melih Şimşek, geleneksel binalara göre 2-3 kat hızlı inşa edildiğini söyledi. Şimşek, “3 yılda 1 milyon modüler konut üretmek mümkün” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’nin 11 şehrini etkileyen yıkıcı Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri, yapısal çeliğe ilgiyi artırdı. Depreme karşı dirençli yapıların bir zorunluluk olduğunu, bu noktada deprem bölgesi başta olmak üzere riskli binaların yapısal çelikle kalıcı konutlara dönüştürülebileceğini söyleyen Consera Kurucusu ve aynı zamanda Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, bu şekilde 1 milyon konutun üretilebileceğini söyledi.
Riski yapılar konusuna değinen Şimşek, “2000 sonrası inşa edilen tüm yapıların deprem dirençli olduğunu varsayarsak, hala İstanbul’da 3.8 milyon deprem riski taşıyan konut var demektir. Çelik yapılar, geleneksel binalara göre daha dirençli. Üç yılda 1 milyon modüler konut üretmek mümkün. Sadece bir yılda 300 bin konut üretebilmek için 2 milyon ton yapısal çeliğe ihtiyaç var. Türkiye’deki kapasite 50 milyon ton” diye konuştu.
Kuzeybükü projesiyle
‘çelik’ten site
Çelik yapıyla Zekeriyaköy’de projelendirilen Kuzeybükü’nün, 7 blokta 42 müstakil sıra evden oluştuğunu açıklayan Melih Şimşek, önümüzdeki yılın mayıs ayında da anahtar teslimlerinin planlandığını açıkladı. Şimşek, “Zekeriyaköy’de, az katlı konseptle oluşturduğumuz sitede, ortak yeşil alan neredeyse yapı alanından daha fazla"dedi.