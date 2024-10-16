Depreme dirençli 1 milyon çelik konut üretilebilir

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin 11 şehrini etki­leyen yıkıcı Kahramanma­raş Pazarcık ve Elbistan depremleri, yapısal çeliğe ilgiyi ar­tırdı. Depreme karşı dirençli yapı­ların bir zorunluluk olduğunu, bu noktada deprem bölgesi başta ol­mak üzere riskli binaların yapısal çelikle kalıcı konutlara dönüştürü­lebileceğini söyleyen Consera Ku­rucusu ve aynı zamanda Türk Yapı­sal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, bu şekilde 1 milyon konutun üreti­lebileceğini söyledi.

Riski yapılar konusuna değinen Şimşek, “2000 sonrası inşa edilen tüm yapıla­rın deprem dirençli olduğunu var­sayarsak, hala İstanbul’da 3.8 mil­yon deprem riski taşıyan konut var demektir. Çelik yapılar, geleneksel binalara göre daha dirençli. Üç yılda 1 milyon modüler konut üretmek mümkün. Sadece bir yılda 300 bin konut üretebilmek için 2 milyon ton yapısal çeliğe ihtiyaç var. Türkiye’deki kapasite 50 milyon ton” diye konuştu.

Kuzeybükü projesiyle

‘çelik’ten site

Çelik yapıyla Ze­keriyaköy’de proje­lendirilen Kuzey­bükü’nün, 7 blok­ta 42 müstakil sıra evden oluştuğunu açıklayan Melih Şimşek, önümüz­deki yılın mayıs ayında da anahtar teslimlerinin plan­landığını açıkladı. Şimşek, “Zekeriya­köy’de, az katlı kon­septle oluşturdu­ğumuz sitede, ortak yeşil alan neredey­se yapı alanından daha fazla"dedi.