Depremin ekonomik maliyeti 101,5 milyar dolar

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan "6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Türkiye Ekonomisine ve Mali Müşavirlere Etkisi Araştırması" yayımlandı. Araştırma kapsamında hazırlanan raporda, 11 ilin etkilendiği depremin doğrudan maliyetlerinin 94 milyar dolar ve GSYH'de meydana getirmesi beklenen kaybın 7,5 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

98 milyar dolara ihtiyaç var

Deprem ve afet sigortasında toplanan primler ile özel sektör ve bireylerin yaptığı bağışların toplamının ise yaklaşık 3,5 milyar doları bulduğu belirtildi. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, afetin maliyetlerine dikkati çekti.

Kartaloğlu, "Deprem nedeniyle meydana gelen maliyetler için yaklaşık 98 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı ortaya çıktı. Bu doğrudan maliyetlerin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin olarak alınacak kararlar, oluşturulacak politikalar depremin dolaylı etkilerinin–maliyetlerinin ne kadar zamana yayılacağından ne kadar büyüyeceğine ve hatta toplumun hangi kesimlerini nasıl etkileyeceğine kadar birçok faktörü belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki mali müşavirlerin de yaklaşık yüzde 4’ünün şehir değiştirdiğini veya değiştirmeyi planladığını vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti: "Bölgedeki mali müşavirlerin gerek ikamet alanları gerek işyerleri için konut-işyeri edinme süreçlerine aktif katılım sağlayacak politikalar geliştirilmesi, bu kişilerin hayat standartlarını eski haline yakın bir duruma getirmelerini ve hatta çocuklarının eğitimlerini kesintiye uğramadan yürütebilmelerini sağlamak için finans kuruluşlarıyla birlikte farklı mekanizmalar geliştirilmesi önemli bir eksikliğin giderilmesine yardımcı olacaktır."