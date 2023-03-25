Depremzede kadın girişimcinin acil ihtiyacı: Hibe ve eleman

Araştırmaya göre, deprem bölgesindeki kadın girişimciler en çok hibe ve eleman desteğine ihtiyaç duyuyor. İhtiyaçlar sıralamasında hibeyi yüzde 18 ile eleman, yüzde 16 ile ekipman, yüzde 9'ar ile çalışma alanının yeniden inşasına yönelik destekler ve tanıtım/pazar desteği takip ediyor. Katılımcıların yüzde 6'sı yönetim/danışmanlık desteği talep ederken, diğer finansal destekler ile psikososyal destekler yüzde 5'er ile son sırada yer aldı.

Yüzde 88'i ara verdi

Çalışmaya katılan girişimci kadınların yaklaşık yüzde 88'i üretime veya hizmete ara verdiği belirlendi. Ara verenlerin yüzde 50'den fazlası deprem sonrasında yeniden üretime ve hizmete başlayamadıklarını belirtti. Deprem sonrasında üretime veya hizmete tekrar başlamayanların çoğu sebep olarak mekan ve ekipmanlarının ağır hasarlı olmasını gösterdi.

Üretim faaliyetinde bulunan kadın girişimcilerin yüzde 49'u stoklu ürünü olduğunu belirtirken, stoklu ürünlerin çoğunluğunu imalat, el yapımı, hediyelik ürünler, tekstil ve gıda sektörleri oluşturuyor. Soruları yanıtlayan kadın girişimcilerin sektörlerine bakıldığında tarım/gıda yüzde 30,1 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 24,7 ile tekstil, ayakkabı, çanta ve aksesuar, imalat, el yapımı ahşap sektörleri izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, depremden sonra yaraların hızla sarılması ve yerel ekonominin ayağa kaldırılması için ihtiyaçların tespit edilmesinin önem taşıdığını anlattı.