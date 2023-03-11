Deri ve deri mamulleri sektöründen şubatta 172,2 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük düşüş olduğunu belirterek, "Şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülkeden Almanya’ya yüzde 16 azalışla 9,4 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 14,2 azalışla 7,2 milyon dolar ve Fransa’ya yüzde 16,7 artışla 4,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Şubat ayında resesyon beklentisi içerisinde olan AB ülkelerine yüzde 14,6’lık bir azalışla 64,2 milyon dolarlık ihracat sağladık. En çok ihracat artışı yaşadığımız ülke ise yüzde 16,7 artış göstererek 4,8 milyon dolarla Fransa oldu.” dedi.

Alt ürün gruplarının da ihracat rakamlarını değerlendiren Karaca, şunları kaydetti:

“Şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 118 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre sabit kaldı. Deri ve deri mamulleri sektöründe diğer alt ürün gruplarımızda geçen yılın şubat ayına göre gerçekleşen ihracat değeri ve değişim oranı ise sırasıyla; saraciye alt ürün grubunda yüzde 16,3 azalışla 23,3 milyon dolar, yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk alt ürün grubunda yüzde 13,5 azalışla 18,3 milyon dolar, deri ve kürk giyim alt ürün grubunda ise yüzde 20 artışla 12,5 milyon dolar değerindedir.

Şunu vurgulamak gerekir ki şubat ayı özelinde Türkiye geneli ihracat yüzde 6,5 düşerken deri ve deri mamulleri sektöründe ise daralma yüzde 3 düzeyinde kalmıştır."

Sektörün ocak-şubat döneminde yüzde 11,6 artışla 350,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Karaca, "Ayakkabı sektöründe geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik bir artışla tüm zamanların ocak-şubat dönemi rekorunu kırdık ve 238,3 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştık. Saraciye alt ürün grubunda yine yüzde 12’lik artışla tüm zamanların ocak- şubat dönemi rekorunu kırdık ve 54 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştık.

Yarı İşlenmiş Bitmiş Deri ve İşlenmiş Kürk alt ürün grubunda yüzde 17’lik azalışla 34 milyon dolarlık ihracat, Deri ve Kürk Giyim grubunda yüzde 8,5 artışla 24,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi." diye konuştu.

Döviz artışı enflasyon artışının altında kalmamalı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen de döviz baskısına rağmen ihracata devam ettiklerini söyledi.

Amerika'ya ihracatta artış olduğunu bildiren Gözmen, "Siparişlerimiz anlık siparişler değil. Yani sektörümüz hep 6 ay geriden geliyor. Bu şekilde değerlendirirsek yıl başından bu yana dövizin iyice kilitlenmesi ile ihracatımız yavaş yavaş azalıyor. Bu sebeple bizim sektörümüz için tek sıkıntı şu anda döviz diyebiliriz. Rusya'ya ihracat stabil vaziyette gidiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner ise yarı işlenmiş ve bitmiş deri sektörü olarak; 2023'nin ocak-şubat döneminde 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüz ocak ayında 15,7 şubat ayında ise 18,3 milyon dolar ihracata imza attı. Genel deri sektöründe ise 2023’ün ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 350,8 milyon dolar ihracata ulaştık. Yılın kalan dönemlerinde ihracatımızı artırmak, daha yukarı seviyelere ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sektör olarak ülkemizin ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz. Deri sektörü olarak gıda endüstrisinin yan ürünü olan bir maddeyi yani ham deriyi alıp ekonomik bir değere dönüştürüyoruz. Sektör olarak sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çabalarımızın yılın kalan dönemindeki gelişmelere paralel olarak olumlu sonuçlar getireceğini umuyoruz."