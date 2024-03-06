Derimod, bu yıl ciroda 6,5 milyar TL hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Derimod’un 1974’te Ümit Zaim ve Zerrin Zaim tarafından aile işleri deriyi moda ile birleştirip dünyaya satma hedefiyle kurulduğunu aktaran Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, bu yıl 50. yıllarını kutladıklarını ve ikinci kuşak olarak markanın gelecek 50 yılını inşa etmek üzere yeni yol haritasını çizdiklerini aktardı.

Geçen yılı yüzde 100 büyümeyle kapattıklarını aktaran Murat Zaim, bu yıl ise ciro hedeflerinin 6,5 milyar TL olduğunu açıkladı. Derimod’un yılda 250 bin adet deri giyim ürünü ve 2,5 milyon adet ayakkabı çanta satışı ile kendi sektörlerinde en yüksek satış adetine ulaştığını bildiren Zaim, ‘’EuroMonitor Kasım 2023 Ayakkabı Raporu’na göre spor ayakkabıdan ayrıştırılmış AB segmentinde ayakkabı ve deri giyimde lider olarak sektöre öncülük ediyoruz. Son üç yılda döviz bazında cirosunu iki katına çıkardık ve büyüme stratejimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılında 6,5 milyar TL ciro hedefliyoruz’’ dedi.

Yurt içinde ve dışında mağaza sayısını artıracak

Daha geniş kitlelere ulaşmak için yurt içinde olan 88 mağaza sayılarını 2 yıl içinde 100’e çıkartmayı planladıklarını dile getiren Zaim, ayrıca 8 farklı ülkede bulunan 18 mağaza sayımızı da yeni yatırımlarla 25’e çıkartıp, öncelikle yakın coğrafyada bölgesel gücünü artırmak iste diklerini belirtti.

Geniş ürün çeşitlilikleri ve perakende sektöründeki alışveriş dinamiklerine bağlı olarak değişen ihtiyaçlara hızlıca uyum sağlama kabiliyetlerinin olduğunu anlatan Zaim, ‘’Son yıllarda yeni açılan mağazalarda metrekare büyüterek, 150-200 m2 olan mağaza büyüklüklerinin 350-400 metrekarelere çıkartmaya başladık. Yeni dönemde de bu metrekareleri büyütmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Perakende grubu olmak istiyor

Yeni marka iş birlikleriyle ürün çeşitliliklerini arttırarak müşterilerine geniş bir marka yelpazesi sunmak için çalıştıklarını kaydeden Zaim, dünya genelinde 1000'e yakın mağazası olan, İtalyan ayakkabı markalarından Geox ile 2023 yılında başladıkları iş birliğini Alberto Guardiani, Skechers, Harley Davidson, Caterpillar, Camper, Birkenstock gibi markalarla devam ettirerek, odaklarına ayakkabıyı alan bir perakende grubuna dönüşmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Derimod bünyesinde Geox markasını Türkiye'deki ilk mağazasını İzmir İstinye Park’ta açarak tüketicilerle buluşturduklarını anımsatan Zaim, ‘’3 yıl içinde Geox’u 15 mağazaya ulaştırarak, ülkemizi başarılı pazarlardan biri haline getirmek yeni hedeflerimiz arasında.

Şu an için 25 Derimod mağazasında yer alan Geox ürünleri, farklı satış kanallarında da tüketiciye sunulacağız’’ ifadelerini kullandı. Ayrıca marka olarak tedarikçilerinin yanı sıra paydaşlarını geliştirme ve dönüştürme misyonuyla hareket ettiklerine vurgu yapan Zaim, iş modellerinin merkezine, tedarikçilerini güçlendirerek ve onlarla birlikte büyüyen bir ekosistem yaratmayı koyduklarını iletti.

E-ticarete yatırım

Öte yandan son iki yıldır teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarına değinen Zaim, e-ticaret alt yapısından tasarımına kadar tüm online platformlarını yenilediklerini ve stratejilerinin odak noktasına koyarak e-ticaret satışlarının oranını ciro içinde yüzde 20’ye çıkarttıklarını belirtti.

E-ticarette bu yıl devam edecekleri yeni yatırımlarla birlikte 2025’e kadar payın yüzde 25’e çıkartmayı hedeflediklerini dile getiren Zaim, “E-ticaret hamlesinin ikinci ayağı olarak 2022’de Avrupa’nın en büyük online moda satış kanalı Zalando ile başladığımız yurt dışı operasyonu devam ediyor. Avrupa, Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinde e-ticaret platformlarında büyümeyi planlıyoruz” dedi.

Organizasyon yapısını yeniden şekillendirdi

Yeni dönemde hem organizasyon yapısını hem de gelecek stratejisini çalışan memnuniyeti odağı etrafında yeniden şekillendirdiklerini belirten Murat Zaim, ‘’Yenilikçi yönetim modeli benimsenerek, yönetim kurulu ve icra kurulu ayrıştırdık.

Bu yapılanma karar alma süreçlerini hızlandırırken, şirketin organizasyon şemasını hem dikey hem de yatay açıdan daha verimli hale getirdik. Yenilikçiliği ve rekabetçiliği artıracak en önemli unsurun, çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerine destek olma bilinciyle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Bugün 1000’in üstünde çalışanımız var. Üst yönetimde ve merkez çalışanlarının yüzde 50’den fazlası kadınlardan oluşuyor’’ dedi.