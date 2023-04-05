Derimod, lüks markayı yatırıma ikna etti

Mehtap HALICI

Derimod, mağazalarında sattığı Geox markası için özel mağazalar açmaya hazırlanıyor. Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, halen Geox ürünlerini 16 mağazada sattıklarını, satışları artış trendinde olan Geox ile yeni bir iş birliği yaptıklarını belirtti. Zaim, “Ocak ayında anlaşmamızı yaptık.

Onları da yatırımı desteklemeye ikna ettik. Yakında Derimod Grubu’nun altında Geox mağazaları açılacak” dedi.

Geox ürünlerinin fiyat ortalamasında yurtdışına göre yüzde 10-15 bandında daha yüksek olduğunu belirten Zaim, “Marka A1 segmentine hitap ediyor. Bu yüzden de turistik ve iyi lokasyonlarda olacak. Üç sene içinde de 15 mağazaya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Halen 7-8 AVM ile mağaza görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Murat Zaim, mağazaları alan olarak büyütme ve koleksiyonu genişletme temelinde konsept değişikliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Zaim, sözlerine şöyle devam etti: “Mağazalarımızı 290 metrekareden 350 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Avrupa merkezli farklı markalarla da benzer iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz.”

Geçen yıl Almanya’da kurdukları şirketle Avrupa açılımını başlattıklarını da hatırlatan Murat Zaim, Almanya menşeili e-ticaret pazaryeri platformu Zalando üzerinden halen 6 ülkede satış yaptıklarını ve bu yıl farklı kanallardan başka ülkelerde de operasyon başlatacaklarını söyledi.

“2023’te Avrupa’daki online satışlar için 5 milyon euro satış hedefi koyduk” diyen Zaim, şunları söyledi: “Erbil, Duhok Süleymaniye’de açacağımız yeni mağazalarla Kuzey Irak pazarına gireceğiz.

Hedeflere paralel işimizi yürütüyoruz. Toplam online satış ciromuzun yüzde 20’sinin de yurt dışından geleceğini öngörüyoruz.” Derimod’un 2022’de yakaladığı ivmeyi 2023’ün ilk çeyreğinde sürdürdüğünü belirten Zaim, "2022’yi 2,5 milyon adet satış ve 2 milyar TL ciro ile kapattık. 2023’te de yaklaşık 4 milyar TL ciro hedefindeyiz” diye konuştu.

Tedarikçilerini taşıyor

Depremzede üreticilerin ödemelerini vadeyi beklemeden yaptıklarını söyleyen Zaim, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Derimod’a üretim yapan yaklaşık 20 firmanın etkilendiğini belirtti. Zaim, “20’den fazla tedarikçi toplam üretimin 3’te 1’i anlamına geliyor. Makine yatırımı gibi çeşitli destekler veriyoruz. Tedarikçilerin vadeli çeklerini geri alıp erken ödeme sağladık. Şimdi yeri yıkılan tedarikçilerimizi başka yere taşıyarak tekrar üretime devam etmeleri için destekleyeceğiz” dedi.

Radarımızda üç ülke bulunuyor

Yurtdışında senenin hızlı başladığını belirten Zaim, “Radarımızda 3 ülke var. Seneyi 16 mağazayla kapattık. 23-25’le çıkma ihtimalimiz var yurtdışında. Irak’a, Azerbaycan’a ve Makedonya’ya giriyoruz. Yurtdışında metrekare fiyat aralıkları 500-bin dolar arasında seyrediyor. Biz Türkiye’de 300 metrekarenin altında mağaza açmıyoruz. Yurtdışında ise bu 200 metrekare civarı oluyor” dedi.