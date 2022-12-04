Desoutter karmaşık montajları kolaylaştırıyor

Desoutter, müşterilerine bu sayede endüstriyel üretimin yanı sıra karmaşık montajlar için de ideal bir çözüm sunuyor.

Desoutter’ın akıllı montaj çözümlerini bir üst seviyeye taşıyan Nexonar konumlandırma sistemi, 3 boyutlu pozisyon kontrol sistemi sayesinde özellikle manuel montaj işlemlerinin hatasız ve yüksek kalitede yapılmasını yüzde 100 garanti altına alıyor. Aynı zamanda bu Poka-Yoke çözümü ile dünya çapındaki müşterilerine operatör ve proses güvenliği sağlarken, yüksek üretkenlik ve verimlilik sunmaya devam ediyor.

Bir çok alanda kullanılıyor

Başta otomotiv ve havacılık olmak üzere; elektrikli araçların batarya montajı, uçakların gövdeleri için sıkma, delme ve yerleştirme işlemleri, kaynak, yağlama, boya, lojistik depo işlemleri ve robot yörünge öğretilmesi gibi uygulamalarda kullanılıyor. Sistem, montaj işlemlerinde erişilemeyen vidalama noktalarının konumunu güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlıyor