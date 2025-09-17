DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen: Mersin, makro bir vizyonla desteklenmeli

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Kentin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını ayrıntılı biçimde değerlendiren Mehmet Emin Ekmen, Mersin’in ekonomik potansiyelini güçlü bulduğunu bu potansiyelin makro bir vizyonla desteklenmediğini belirtti. Akdeniz Sahil Yolu’nun 20 yıldır tamamlanmadığına dikkat çeken Mehmet Emin Ekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre tünel ve viyadüklerde yüzde 32, yol kesimlerinde ise yüzde 70 oranında ilerleme sağlandığını söyledi.

Bu tablonun, Mersin’in doğu-batı aksındaki ulaşım ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Ekmen, yolun bir türlü bitirilememesini eleştirdi. Ana konteyner limanı konusunda da belirsizliklerin sürdüğünü belirten Ekmen, “Çandarlı ve Filyos liman projeleri ilerledi, ancak Mersin için hâlâ netleşmiş bir tablo yok. İskenderun ve Yumurtalık için ÇED raporları hazırlanırken, Mersin’in hakkı olan bu proje neden hayata geçirilmiyor?” diye sordu.

“Tarımda Ar-Ge yatırımları zorunla hale getirilmeli”

Tarımın Mersin için temel bir sektör olduğunu hatırlatan Ekmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin narenciye deposunda hâlâ yeterli meyve suyu fabrikası yok. Üreticilerimiz şeftaliyi 7 liraya mal edip 6 liraya satmak zorunda kalıyor. Limon bahçede çürüyor çünkü depolama ve işleme altyapısı eksik. Bu noktada gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerine yönelik Ar-Ge yatırımları zorunlu hale getirilmelidir. Depolama ve fabrikaların kurulmasıyla birlikte üreticimiz yok pahasına satıştan kurtulabilir” diye belirtti.

“Turizmde master planı uygulanmalı”

Turizmde de benzer bir tabloya işaret eden Ekmen, “324 kilometrelik sahile rağmen sahil turizmine uygun beş tane beş yıldızlı otelimiz bile yok. Oysa Alanya’da kilometre başına birkaç otel düşüyor. Bu, Mersin’de turizm için bir master plan eksikliğini ortaya koyuyor” dedi.

“Kent içi ulaşım için raylı sistem çözüm olacak”

Mehmet Emin Ekmen, şehir içi trafik sorununa kalıcı çözümün raylı sistemler olduğunu, pandemi sonrası artan maliyetlerin projeyi geciktirdiğini belirterek, “Bugün hâlâ hafif raylı için güncel fiyatlamalarla ihaleye çıkılabilir” dedi. Ekmen ayrıca, Mersin’in geleceği için su güvenliğine de dikkat çekerek, DSİ’nin 10 yıldır tamamlamadığı isale hattı ve arıtma tesislerini örnek gösterdi. Kurak dönemlerde barajın yetersiz kalmaması için yakın kaynak sularının bu hatlara bağlanması gerektiğini ifade etti.

“Sanayi ve ticaret odaları rakip değil, partner”

Mersin’de sanayi odası kurulması tartışmalarına da değinen Ekmen, bu girişimi doğru bulduğunu ifade ederek, “Ticaret ve Sanayi Odaları rakip değil, partnerdir. Sanayi odası, sektörün ihtiyaçlarını daha hedefli biçimde dile getirir” dedi. Deniz Ticaret Odası’nın varlığının Ticaret Odası’na zarar vermediğine dikkat çeken Ekmen, sanayi odasının da benzer şekilde Mersin’e katkı sağlayacağını belirtti. Ekmen, “Mersin’in potansiyelini açığa çıkarmak için bütüncül bir vizyon şart. Bu şehrin enerjisi, liman, raylı sistem, su altyapısı ve tarım-sanayi entegrasyonu gibi pozitif projelere harcanmalı” dedi.