Dış ticaretin emektarları seçime gidiyor

Recep ERÇİN

Toplam 2 bin 100 güm­rük müşavirinin ve 6 bin 500 gümrük müşavir yardımcısının üye olduğu İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli olağan genel kurulu, 15 Şubat 2025 Pazar günü yapı­lacak. Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan ve ale­lade bir dernekten ziyade özel kanunla kurulan İGDM, oda ve birlikler gibi meslek örgütü özelliği taşıyor. Bu bakımdan seçimlerde rekabet öne çıkıyor.

"Mesleğimiz kıymet görmüyor, bu değişmeli"

Ticaret Bakanlığı'ndan Ha­zine ve Maliye Bakanlığı'na, ih­racatçı birliklerinden ticaret odalarına kadar geniş bir kesi­min muhatabı olan meslek ör­gütünün pazar günkü seçimle­rinde DÜNYA Gazetesi olarak üç listenin yarışacağı bilgisi­ni edindik. Bunun üzerine ön­ceki dönemlerde Yönetim Ku­rulu Üyesi olarak görev yapan ve seçimlerde de kendi listesi ile aday olan Rıdvan Haliloğ­lu'na ulaştık. Haliloğlu, mev­cut başkanın yeniden aday ol­duğunu ve halihazırda mevcut yönetimdeki başkan vekilinin de adaylık açıklandığını söyle­di.

Kendilerinin de "artık yıllar­dır devam eden yönetim değiş­meli" anlayışı ile yola çıktıkla­rını belirten Haliloğlu, "Uzun yıllardadır beraber yürüdüğüm arkadaşlarımla birlikte İGMD yönetimine talibiz. Dış ticare­tin gümrüğü ilgilendiren her alanında görev aldık. Bugün geldiğimiz noktada Gümrük Müşavirliği mesleğinin zaman içinde kondisyonunu kaybet­tiğini, yeteri kadar kıymet gör­mediğini ve iletişimde eksikleri olduğunu görüyoruz" dedi.

Meslek dijitalleşme ile dönüşüyor

Dijitalleşme ile birlikte mes­lekte değişen ve dönüşen iş ya­pış şekillerine dikkat çeken Ha­liloğlu, şunları söyledi: "Yazılım teknolojileri, yapay zeka ve kü­resel ölçekte inanılmaz bir hızla değişen teknolojinin gerisinde kalamayız. Teknolojik dönüşü­mümüzü hızlıca tamamlamak ertelenemez bir görevdir. Bu konularda çalışmalara çoktan başladık. Gelir gelmez önemli projelere start vereceğiz.

Hem gümrük müşavirlerinin hem de dış ticaret erbabının işlemleri­ni hızlandıracak ticari verile­rin korunması yönünde adım­lar atacağız. 2027 yılında yürür­lüğe girecek ve herkesi hayatını kökten değiştirecek karbon ver­gisi konusu Cem Yılmaz filmle­rinde yapılan bir espri gibi ade­ta ‘bir cisim yaklaşıyor’. O gün geldiğinde dış ticaret aleminin dert ortağı olan gümrük müşavi­ri meslektaşlarımız en çok ara­nanlar arasında olacak. Geç kal­madan bu konudaki eksiklerin tamamlanması ve dış ticaret ale­mine gerekli desteğin verilmesi yönünde hazırlıklarınız var."

Mesleğin geçmişi 117 yıl öncesine dayanıyor

Gümrük ve Gümrük Vergisi bilincinin yerleşmesine destek olarak birçok sosyal proje yapılması gerektiğine değinen Haliloğlu, "Sektörü halkımızın yabancı olduğu bir konu olmaktan çıkararak doğru bilinen yanlışların neler olduğu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Bu yüzdendir ki 117 yıla varan birikimiyle Gümrük Müşavirliği mesleği Osmanlı’dan beri sınırlarımızın ve halk sağlığının korunması noktasında çok büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Sorunlarımız çok. Fakat asla durup beklemek bize göre değil. İçinde bulunduğumuz şartlar dahilinde devletimizin bize atfetmiş olduğu görevleri eksiksiz yapmak durumundayız. Mesleğimizin daha iyi şartlarda daha güzel bir seviyede konumlanması ve ihracatçımızın mücadelesinde aynı safta olması gerek bunun için canla başla çalışmaya hazır olduğumuz söylemekten geri duramayacağız" mesajları verdi.