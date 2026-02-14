Dış ticaretin emektarları seçime gidiyor
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli olağan genel kurul yapmaya hazırlanıyor. Pazar günü yapılacak seçimlerde üç liste yarışacak. Türkiye'nin dış ticaretinin üçte ikisinden fazlasının işlemlerini yapan İstanbullu gümrükçüler seçimlere hazırlanıyor.
Recep ERÇİN
Toplam 2 bin 100 gümrük müşavirinin ve 6 bin 500 gümrük müşavir yardımcısının üye olduğu İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli olağan genel kurulu, 15 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak. Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan ve alelade bir dernekten ziyade özel kanunla kurulan İGDM, oda ve birlikler gibi meslek örgütü özelliği taşıyor. Bu bakımdan seçimlerde rekabet öne çıkıyor.
"Mesleğimiz kıymet görmüyor, bu değişmeli"
Ticaret Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, ihracatçı birliklerinden ticaret odalarına kadar geniş bir kesimin muhatabı olan meslek örgütünün pazar günkü seçimlerinde DÜNYA Gazetesi olarak üç listenin yarışacağı bilgisini edindik. Bunun üzerine önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve seçimlerde de kendi listesi ile aday olan Rıdvan Haliloğlu'na ulaştık. Haliloğlu, mevcut başkanın yeniden aday olduğunu ve halihazırda mevcut yönetimdeki başkan vekilinin de adaylık açıklandığını söyledi.
Kendilerinin de "artık yıllardır devam eden yönetim değişmeli" anlayışı ile yola çıktıklarını belirten Haliloğlu, "Uzun yıllardadır beraber yürüdüğüm arkadaşlarımla birlikte İGMD yönetimine talibiz. Dış ticaretin gümrüğü ilgilendiren her alanında görev aldık. Bugün geldiğimiz noktada Gümrük Müşavirliği mesleğinin zaman içinde kondisyonunu kaybettiğini, yeteri kadar kıymet görmediğini ve iletişimde eksikleri olduğunu görüyoruz" dedi.
Meslek dijitalleşme ile dönüşüyor
Dijitalleşme ile birlikte meslekte değişen ve dönüşen iş yapış şekillerine dikkat çeken Haliloğlu, şunları söyledi: "Yazılım teknolojileri, yapay zeka ve küresel ölçekte inanılmaz bir hızla değişen teknolojinin gerisinde kalamayız. Teknolojik dönüşümümüzü hızlıca tamamlamak ertelenemez bir görevdir. Bu konularda çalışmalara çoktan başladık. Gelir gelmez önemli projelere start vereceğiz.
Hem gümrük müşavirlerinin hem de dış ticaret erbabının işlemlerini hızlandıracak ticari verilerin korunması yönünde adımlar atacağız. 2027 yılında yürürlüğe girecek ve herkesi hayatını kökten değiştirecek karbon vergisi konusu Cem Yılmaz filmlerinde yapılan bir espri gibi adeta ‘bir cisim yaklaşıyor’. O gün geldiğinde dış ticaret aleminin dert ortağı olan gümrük müşaviri meslektaşlarımız en çok arananlar arasında olacak. Geç kalmadan bu konudaki eksiklerin tamamlanması ve dış ticaret alemine gerekli desteğin verilmesi yönünde hazırlıklarınız var."
Mesleğin geçmişi 117 yıl öncesine dayanıyor
Gümrük ve Gümrük Vergisi bilincinin yerleşmesine destek olarak birçok sosyal proje yapılması gerektiğine değinen Haliloğlu, "Sektörü halkımızın yabancı olduğu bir konu olmaktan çıkararak doğru bilinen yanlışların neler olduğu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Bu yüzdendir ki 117 yıla varan birikimiyle Gümrük Müşavirliği mesleği Osmanlı’dan beri sınırlarımızın ve halk sağlığının korunması noktasında çok büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Sorunlarımız çok. Fakat asla durup beklemek bize göre değil. İçinde bulunduğumuz şartlar dahilinde devletimizin bize atfetmiş olduğu görevleri eksiksiz yapmak durumundayız. Mesleğimizin daha iyi şartlarda daha güzel bir seviyede konumlanması ve ihracatçımızın mücadelesinde aynı safta olması gerek bunun için canla başla çalışmaya hazır olduğumuz söylemekten geri duramayacağız" mesajları verdi.