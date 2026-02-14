Lisanslı depolarda 'sıkı denetim' dönemi

Ferit PARLAK

TUSAF tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve İklim Dayanıklılığı ve Ti­caretin Geleceği temasıyla ya­pılan kongrenin açılışında ko­nuşan Ticaret Bakan Yardım­cısı Mahmut Gürcan, lisanslı depo denetimlerinin bir dene­tim kuruluşu tarafından ya­pılmasına yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladık­larını söyledi.

Kayıt dışını önlemek ve anlık veri takibi yapabilmek için lisanslı de­polara 'Seviye Ölçüm Sis­temi' kurulacak. Ürünler radar sensörlü cihazlar ile ölçülerek anlık ürün miktar takibi yapılabi­lecek. Ticaret Ba­kan Yardım­cısı Mahmut Gürcan, “Denet­çilerin eğitimi ve yetkilendirmesine iliş­kin işlemleri kısa sürede ta­mamlayacağız“ dedi.

Toplam ceza 2 milyar TL’yi aştı

Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışmaları son aşamaya gelirken Bakan Yardımcısı Mah­mut Gürcan, lisanslı depoculuk­ta denetimlerin daha profesyo­nel yapılması için çalıştıklarını anlatarak, “Bakanlığımızca ge­rekli hazırlıklar tamamlandı. Lisanslı depo denetimlerinin bir denetim kuruluşu tarafın­dan yapılmasına yönelik olarak mevzuat çalışmalarını da ta­mamladık. Lisanslı Depoculuk Denetim Şirketi de kuruldu.

De­netçilerin eğitimi ve yetkilen­dirmesine ilişkin işlemleri kı­sa sürede tamamlayacağız“ diye konuştu. Un sanayicilerinden de destek isteyen Gürcan, “Dene­tim Şirketi ve Seviye Ölçüm Sis­temi’ne yönelik olarak en büyük desteği değerli un sanayicileri­mizden bekliyoruz. Bakanlığı­mızca bu kontrol ve denetim me­kanizmalarının oluşturulması sayesinde hem daha etkin denetimler yapı­lacak hem de sektöre yönelik da­ha stratejik çalışmalar sergile­nebilecektir” şeklinde konuştu.

Gürcan, 7 Ocak 2026 kuru­lan Lisanslı Depoculuk De­netim Şirketi ile denetimle­rin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendi­ğini de anlattığı konuşmasında, “İç piyasada haksız ticari uy­gulamalarla mücadele kapsa­mında bozulabilir gıda ürünle­ri için azami ödeme süreleri 30 ila 45 gün olarak sınırlandırıl­dı. Bu kurallara uymayan ve pi­yasa dengesini bozan işletme­lere yönelik denetimlerde, 10 işletmeye toplam 290 milyon lira idari para cezası kesilir­ken 2023'ten bu yana uygula­nan toplam cezalar 2 milyar lira­yı aştı” bilgisini verdi.

Güldal: İklim değişikliğinin etkileri dikkate alınıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hem ülke ihtiyaçlarını hem de sektör taleplerini birlikte dikkate aldıklarını söyledi. Güldal, iklim değişikliğinin sektöre olumsuz etkilerini de dikkate alan planlama içinde olduklarını belirtti. Güldal, “Dinamik bir süreç yönetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Güldal, planlı üretim için sözleşmeli üretimin uygulanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, un, makarna ve yem sanayicilerinin sözleşmeli üretime katkılarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Arz güvenliği için çabalıyoruz

TUSAF Başkanı Mesut Çakmak ise Türkiye’nin dünyanın un ambarı olmasını gururla sürdürdüklerini belirterek, “Sadece ülkemizin değil, düşük gelirli ülkelerin de gıda güvencesiyiz” diye konuştu. Yüksek finansman maliyeti, küresel korumacılık ve dengesizliklere rağmen arz güvenliğini sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Çakmak, “Keyfi ambargolar yüzünden Irak gibi önemli pazarlar kaybettik” dedi. Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözlerini hatırlatan Mesut Çakmak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ekim ayından bu yana una zam yapılmadığına değinen Çakmak, asgari ücret zammı ve diğer maliyet artışlarını da şu an için fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını bildirdi.

Tavuk etine 3 defa zam geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, un fiyatlarının TMO’nun da gayretleriyle zamlanmadığını ifade ederek, “Ramazan ayında da fiyatlarda artış olmaması için gayretlerimiz sürüyor. Tavuk eti fiyatlarının yılbaşından bu yana üç kez zamlanması üzerine ihracatın yasağı geldi” dedi.