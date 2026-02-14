Lisanslı depolarda 'sıkı denetim' dönemi
Lisanslı depolarda saklanan hububat ile bakliyat arzına sıkı denetim geliyor. Depolardaki ürünler anlık olarak izlenecek, radar sensörlü cihazlar ile ölçülecek. Bunun için de 'Seviye Ölçüm Sistemi' kurulacak.
Ferit PARLAK
TUSAF tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği temasıyla yapılan kongrenin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, lisanslı depo denetimlerinin bir denetim kuruluşu tarafından yapılmasına yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Kayıt dışını önlemek ve anlık veri takibi yapabilmek için lisanslı depolara 'Seviye Ölçüm Sistemi' kurulacak. Ürünler radar sensörlü cihazlar ile ölçülerek anlık ürün miktar takibi yapılabilecek. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Denetçilerin eğitimi ve yetkilendirmesine ilişkin işlemleri kısa sürede tamamlayacağız“ dedi.
Toplam ceza 2 milyar TL’yi aştı
Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışmaları son aşamaya gelirken Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, lisanslı depoculukta denetimlerin daha profesyonel yapılması için çalıştıklarını anlatarak, “Bakanlığımızca gerekli hazırlıklar tamamlandı. Lisanslı depo denetimlerinin bir denetim kuruluşu tarafından yapılmasına yönelik olarak mevzuat çalışmalarını da tamamladık. Lisanslı Depoculuk Denetim Şirketi de kuruldu.
Denetçilerin eğitimi ve yetkilendirmesine ilişkin işlemleri kısa sürede tamamlayacağız“ diye konuştu. Un sanayicilerinden de destek isteyen Gürcan, “Denetim Şirketi ve Seviye Ölçüm Sistemi’ne yönelik olarak en büyük desteği değerli un sanayicilerimizden bekliyoruz. Bakanlığımızca bu kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması sayesinde hem daha etkin denetimler yapılacak hem de sektöre yönelik daha stratejik çalışmalar sergilenebilecektir” şeklinde konuştu.
Gürcan, 7 Ocak 2026 kurulan Lisanslı Depoculuk Denetim Şirketi ile denetimlerin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini de anlattığı konuşmasında, “İç piyasada haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında bozulabilir gıda ürünleri için azami ödeme süreleri 30 ila 45 gün olarak sınırlandırıldı. Bu kurallara uymayan ve piyasa dengesini bozan işletmelere yönelik denetimlerde, 10 işletmeye toplam 290 milyon lira idari para cezası kesilirken 2023'ten bu yana uygulanan toplam cezalar 2 milyar lirayı aştı” bilgisini verdi.
Güldal: İklim değişikliğinin etkileri dikkate alınıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hem ülke ihtiyaçlarını hem de sektör taleplerini birlikte dikkate aldıklarını söyledi. Güldal, iklim değişikliğinin sektöre olumsuz etkilerini de dikkate alan planlama içinde olduklarını belirtti. Güldal, “Dinamik bir süreç yönetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Güldal, planlı üretim için sözleşmeli üretimin uygulanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, un, makarna ve yem sanayicilerinin sözleşmeli üretime katkılarının çok önemli olduğunun altını çizdi.
Arz güvenliği için çabalıyoruz
TUSAF Başkanı Mesut Çakmak ise Türkiye’nin dünyanın un ambarı olmasını gururla sürdürdüklerini belirterek, “Sadece ülkemizin değil, düşük gelirli ülkelerin de gıda güvencesiyiz” diye konuştu. Yüksek finansman maliyeti, küresel korumacılık ve dengesizliklere rağmen arz güvenliğini sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Çakmak, “Keyfi ambargolar yüzünden Irak gibi önemli pazarlar kaybettik” dedi. Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözlerini hatırlatan Mesut Çakmak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Ekim ayından bu yana una zam yapılmadığına değinen Çakmak, asgari ücret zammı ve diğer maliyet artışlarını da şu an için fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını bildirdi.
Tavuk etine 3 defa zam geldi
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, un fiyatlarının TMO’nun da gayretleriyle zamlanmadığını ifade ederek, “Ramazan ayında da fiyatlarda artış olmaması için gayretlerimiz sürüyor. Tavuk eti fiyatlarının yılbaşından bu yana üç kez zamlanması üzerine ihracatın yasağı geldi” dedi.