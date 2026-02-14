Metalciler, katma değerli üretimde ivme yakaladı
Türkiye ihracatına 2025 yılında 13,5 milyar dolarlık katkı sağlayan demir ve demir dışı metaller sektöründen 77 firma, İhracatın Metalik Yıldızı ödülü aldı. Bu yıl da Amerika pazarını merkezine alan, e-ihracat, ürün çeşitlendirmesi ve pazar çeşitliliğine odaklanan sektörün 2026 ihracat hedefi 15 milyar dolar.
Nurdoğan A. ERGÜN
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Kilogram başı ihracat değerimizi 4,43 dolardan 4,73 dolara yükselterek katma değerli üretim yolunda önemli bir ivme yakaladık. Bu tablo, Türk metal sanayisinin direncini ve ihracatçımızın her koşula hızla uyum sağlayabildiğini gösteriyor” dedi.
Geçtiğimiz yılı 13,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve demir dışı metaller sektörünün üst örgütü İDDMİB, başarılı ihracatçılarını düzenlenen törenle ödüllendirdi. İhracatın Metalik Yıldızları Ödül töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile birlikte sektörün öncü isimleri, dernek ve federasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti.
Toplamda 77 firma 25 kategoride ödüle layık görüldü. Törende, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğinde geçtiğimiz yıl 21’ncisi gerçekleştirilen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması’nın kazananlarına da ödülleri takdim edildi.
Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, demir ve demir dışı metaller sektörünün üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve diğer sanayi kollarıyla kurduğu güçlü sinerji sayesinde ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Alüminyumdan bakıra, metal ambalajdan yapı malzemelerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektörümüz, hem sanayimizin sürekliliğine hem de ihracat vizyonumuza önemli katkılar sunuyor. 2025’i yükselişle kapatan sektörümüz 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Yalnızca ocak ayında ihracatımız yüzde 7,6 artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bugün 218 ülke ve bölgeye ihracat yapan demir ve demir dışı metaller sektörümüz, küresel pazarlardaki dayanıklılığını ve rekabet gücünü net biçimde ortaya koymaktadır” dedi.
“Metalin gücü Türkiye’nin gücüdür”
Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı ve maliyet baskılarının yoğunlaştığı 2025 yılında düşük kur–yüksek faiz ortamının da birçok sektörün rekabet gücünü zorladığını ve işçilikten enerjiye, ham maddeden finansmana kadar tüm kalemlerde maliyetlerin yükseldiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, şunları söyledi: “Ancak ihracatçılarımız tüm bu şartlara rağmen üretimi sürdürdü, pazarlarını korudu ve yılı yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz, bu zorlu tabloda sahada kalmayı başaran, ritmini bozmayan sektörlerimizin başında geldi. Sektörümüz, otomotivden makineye, beyaz eşyadan inşaata kadar sanayimizin omurgasını oluşturmaya devam etti. Metalin rekabet gücü, Türkiye sanayisinin rekabet gücü demektir.”
Kilogram satış değeri 4,73 dolara çıktı
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen sektörün 2025 yılını güçlü bir performansla tamamladığını vurgulayarak, Türk metal sanayisinin dayanıklılığına dikkat çekti. 2025 yılının küresel ölçekte ekonomik yavaşlama, ana pazarlarda talep daralması, jeopolitik riskler ve artan korumacılık eğilimleriyle geçtiğini belirten Tecdelioğlu, içeride ise yüksek enflasyon, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve kur-maliyet dengesizliğinin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörün güçlü üretim altyapısı ve esnek yapısıyla ayakta kalmayı başardığını vurgulayan Tecdelioğlu, “Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak 2025 yılını yüzde 6,3 artışla 13,47 milyar dolarlık ihracat hacmiyle tamamladık. Daha da önemlisi, kilogram başı ihracat değerimizi 4,43 dolardan 4,73 dolara yükselterek katma değerli üretim yolunda önemli bir ivme yakaladık. Bu tablo, Türk metal sanayisinin direncini ve ihracatçımızın her koşula hızla uyum sağlayabildiğini gösteriyor” dedi.
“İhracatı sahada daha da güçlendiriyoruz”
Sektörün pazar çeşitliliğini koruduğunu ve birçok pazarda büyüme sağladığını belirten Tecdelioğlu, 2025 yılında 43 ülkeye yüzde 50’nin, 41 ülkeye ise yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. Almanya’nın 1,57 milyar dolarla sektörün en büyük pazarı olmaya devam ettiğini belirten Tecdelioğlu, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve ABD gibi stratejik pazarlarda da güçlü konumun korunduğunu ifade etti.
İDDMİB’in 2025 yılı boyunca ihracatçının önünü açmak ve yeni pazarlara erişimi artırmak adına yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü vurgulayan Tecdelioğlu, yıl içinde 35 yurtdışı faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi. Bu rakamın Birlik tarihindeki en yüksek yurtdışı faaliyet performansı olduğuna dikkat çekti. 2025’te toplam 4 bin 33 metrekare alanda üyeleri temsil ettiklerini belirten Tecdelioğlu, 452 Türk firması, 1.344 yabancı satın almacı ve 6.101 ikili iş görüşmesi ile ihracatın sahada güçlendirildiğini kaydetti. En fazla faaliyet yapılan ülkeler arasında Amerika, Almanya, Çin, Irak ve Suudi Arabistan öne çıktı.
İhracat ailesinden DÜNYA Gazetesi’ne ödül
Türkiye’nin ihracat performansına 2025 yılında 13.5 milyar dolarlık katkı sunan demir ve demir dışı metaller sektöründe başarılı ihracatçıların ödüllerinin yanı sıra, yaptığı ihracat haberleriyle ses getiren basın mensuplarına da ödüller takdim edildi. DÜNYA Gazetesi İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün’e ihracat alanındaki gelişmeleri halkla buluşturma ve sektörün görünürlüğünü artırma adına gösterdiği çabalardan dolayı İDDMİB tarafından Metalik Yıldız ödülü verildi. Dernekler kategorisinde ise Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) de ödüle layık görüldü.