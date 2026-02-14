Metalciler, katma değerli üretimde ivme yakaladı

Nurdoğan A. ERGÜN

İstanbul Demir ve Demir Dı­şı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Çetin Tecdelioğlu, “Kilogram başı ihracat değerimizi 4,43 dolar­dan 4,73 dolara yükselterek katma değerli üretim yolunda önemli bir iv­me yakaladık. Bu tablo, Türk metal sanayisinin direncini ve ihracatçı­mızın her koşula hızla uyum sağlaya­bildiğini gösteriyor” dedi.

Geçtiğimiz yılı 13,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve de­mir dışı metaller sektörünün üst ör­gütü İDDMİB, başarılı ihracatçıları­nı düzenlenen törenle ödüllendirdi. İhracatın Metalik Yıldızları Ödül tö­reni Ticaret Bakan Yardımcısı Vol­kan Ağar, Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başka­nı Çetin Tecdelioğlu ile birlikte sek­törün öncü isimleri, dernek ve fe­derasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti.

Toplamda 77 firma 25 ka­tegoride ödüle layık görüldü. Tören­de, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) desteği, İs­tanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İs­tanbul Kimyevi Maddeler ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğinde geçtiğimiz yıl 21’ncisi ger­çekleştirilen İMMİB Endüstriyel Ta­sarım Yarışması’nın kazananlarına da ödülleri takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yar­dımcısı Volkan Ağar, demir ve demir dışı metaller sektörünün üretim ka­pasitesi, ihracat potansiyeli ve diğer sanayi kollarıyla kurduğu güçlü si­nerji sayesinde ülkemizin en strate­jik sektörlerinden biri olduğuna işa­ret ederek, “Alüminyumdan bakıra, metal ambalajdan yapı malzemele­rine uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektörümüz, hem sanayimizin sürek­liliğine hem de ihracat vizyonumuza önemli katkılar sunuyor. 2025’i yük­selişle kapatan sektörümüz 2026 yı­lına da güçlü bir başlangıç yaptı. Yal­nızca ocak ayında ihracatımız yüzde 7,6 artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu­gün 218 ülke ve bölgeye ihracat yapan demir ve demir dışı metaller sektörü­müz, küresel pazarlardaki dayanıklı­lığını ve rekabet gücünü net biçimde ortaya koymaktadır” dedi.

“Metalin gücü Türkiye’nin gücüdür”

Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı ve maliyet baskılarının yoğun­laştığı 2025 yılında düşük kur–yük­sek faiz ortamının da birçok sektörün rekabet gücünü zorladığını ve işçilik­ten enerjiye, ham maddeden finans­mana kadar tüm kalemlerde maliyet­lerin yükseldiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, şunları söyledi: “Ancak ihracatçılarımız tüm bu şart­lara rağmen üretimi sürdürdü, pa­zarlarını korudu ve yılı yüzde 4,5 ar­tışla 273,4 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz, bu zorlu tabloda sahada kalmayı başaran, ritmini bozmayan sektörlerimizin başında geldi. Sektö­rümüz, otomotivden makineye, beyaz eşyadan inşaata kadar sanayimizin omurgasını oluşturmaya devam etti. Metalin rekabet gücü, Türkiye sana­yisinin rekabet gücü demektir.”

Kilogram satış değeri 4,73 dolara çıktı

İDDMİB Yönetim Kurulu Başka­nı Çetin Tecdelioğlu, zorlu küresel ve yerel koşullara rağmen sektörün 2025 yılını güçlü bir performansla ta­mamladığını vurgulayarak, Türk me­tal sanayisinin dayanıklılığına dik­kat çekti. 2025 yılının küresel ölçekte ekonomik yavaşlama, ana pazarlarda talep daralması, jeopolitik riskler ve artan korumacılık eğilimleriyle geç­tiğini belirten Tecdelioğlu, içeride ise yüksek enflasyon, finansmana eri­şimde yaşanan güçlükler ve kur-ma­liyet dengesizliğinin ihracatçılar üze­rinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen sek­törün güçlü üretim altyapısı ve esnek yapısıyla ayakta kalmayı başardığı­nı vurgulayan Tecdelioğlu, “Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak 2025 yılını yüzde 6,3 artışla 13,47 mil­yar dolarlık ihracat hacmiyle tamam­ladık. Daha da önemlisi, kilogram ba­şı ihracat değerimizi 4,43 dolardan 4,73 dolara yükselterek katma değerli üretim yolunda önemli bir ivme ya­kaladık. Bu tablo, Türk metal sanayi­sinin direncini ve ihracatçımızın her koşula hızla uyum sağlayabildiğini gösteriyor” dedi.

“İhracatı sahada daha da güçlendiriyoruz”

Sektörün pazar çeşitliliğini koruduğunu ve birçok pazarda büyüme sağladığını belirten Tecdelioğlu, 2025 yılında 43 ülkeye yüzde 50’nin, 41 ülkeye ise yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildiğini açıkladı. Almanya’nın 1,57 milyar dolarla sektörün en büyük pazarı olmaya devam ettiğini belirten Tecdelioğlu, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve ABD gibi stratejik pazarlarda da güçlü konumun korunduğunu ifade etti.

İDDMİB’in 2025 yılı boyunca ihracatçının önünü açmak ve yeni pazarlara erişimi artırmak adına yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü vurgulayan Tecdelioğlu, yıl içinde 35 yurtdışı faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi. Bu rakamın Birlik tarihindeki en yüksek yurtdışı faaliyet performansı olduğuna dikkat çekti. 2025’te toplam 4 bin 33 metrekare alanda üyeleri temsil ettiklerini belirten Tecdelioğlu, 452 Türk firması, 1.344 yabancı satın almacı ve 6.101 ikili iş görüşmesi ile ihracatın sahada güçlendirildiğini kaydetti. En fazla faaliyet yapılan ülkeler arasında Amerika, Almanya, Çin, Irak ve Suudi Arabistan öne çıktı.

İhracat ailesinden DÜNYA Gazetesi’ne ödül

Türkiye’nin ihracat performansına 2025 yılında 13.5 milyar dolarlık katkı sunan demir ve demir dışı metaller sektöründe başarılı ihracatçıların ödüllerinin yanı sıra, yaptığı ihracat haberleriyle ses getiren basın mensuplarına da ödüller takdim edildi. DÜNYA Gazetesi İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün’e ihracat alanındaki gelişmeleri halkla buluşturma ve sektörün görünürlüğünü artırma adına gösterdiği çabalardan dolayı İDDMİB tarafından Metalik Yıldız ödülü verildi. Dernekler kategorisinde ise Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) de ödüle layık görüldü.