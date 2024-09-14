Dışarıda yemek yemiyor daha büyük tencere alıyoruz
Pandemi öncesi ile kıyaslandığında dışarıda yeme içme eski seviyenin altında kalırken, evde yemek pişirmeye ilgi patladı. Airfryer, yoğurt yapma makinesi gibi elektrikli küçük ev aletlerine olan talep arttı, büyük boy tencereler tercih edilmeye başladı.
Geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 daralma yaşayan yeme içme sektörü, mutfak ürünlerine olan talebi artırdı. Artık daha fazla mutfakta vakit geçiriliyor. Bu durum airfryer, yoğurt yapma makinesi, kahve makinesi gibi elektrikli küçük ev aletlerinin satışını doğrudan etkilerken, tencerelerin de boyutu büyüdü.
Dışarıda yeme içme maliyetinin arttığı, televizyon ve sosyal medyanın etkisiyle evde yemek yapmaya yönelik bir eğilimin ortaya çıktığını belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Dışarıda yeme içme oranı azaldı.
Bunun en büyük nedeni tabii ki fiyatlar. Bir de televizyondaki yemek programlarına olan ilginin artması ve sosyal medyanın da etkisiyle inovatif ürünlere olan ilgi arttı. Örneğin; elektrikli küçük ev aletlerinin yüzde 80’i Türk malı. Artık evlerin demirbaşı haline airfryer gibi pek çok ürün grubu tüketicinin ilgisini çekiyor. Züccaciye sektöründe bir sepetin tutarı kişi başına 5-10 bin TL’yi buluyor” dedi.
Sektördeki bütün inovatif ürünleri dünyanın en büyük 3. fuarı ZUCHEX’te sergileyeceklerini sözlerine ekleyen Öksüz, “19- 22 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’da düzenleyeceğimiz 34. ZUCHEX fuarında bin 500 markayı 150 ülkeden yaklaşık 40 bin satın almacıyla bir araya getiriyoruz ve minimum 1 milyar doların üzerinde bir iş hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 300 VIP satın almacı da davetlilerimiz arasında. Mayıs ayında yüzde 85’i dolan fuarın yabancı katılımcı sayısında yüzde 10’luk, yerli katılımcı sayısında ise yüzde 50’lik bir artış var” dedi.