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Dışarıda yemek yemiyor daha büyük tencere alıyoruz

Pandemi öncesi ile kıyaslandığında dışarıda yeme içme eski seviyenin altında kalırken, evde yemek pişirmeye ilgi patladı. Airfryer, yoğurt yapma makinesi gibi elektrikli küçük ev aletlerine olan talep arttı, büyük boy tencereler tercih edilmeye başladı.

Dünya Gazetesi
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Geçtiğimiz yıla göre yüz­de 4 daralma yaşayan ye­me içme sektörü, mutfak ürünlerine olan talebi artırdı. Ar­tık daha fazla mutfakta vakit geçi­riliyor. Bu durum airfryer, yoğurt yapma makinesi, kahve makinesi gibi elektrikli küçük ev aletleri­nin satışını doğrudan etkilerken, tencerelerin de boyutu büyüdü.

Dışarıda yeme içme maliyetinin arttığı, televizyon ve sosyal med­yanın etkisiyle evde yemek yap­maya yönelik bir eğilimin ortaya çıktığını belirten ZÜCDER Baş­kanı Mesut Öksüz, “Dışarıda ye­me içme oranı azaldı.

Bunun en büyük nedeni tabii ki fiyatlar. Bir de televizyondaki yemek prog­ramlarına olan ilginin artması ve sosyal medyanın da et­kisiyle inovatif ürünlere olan ilgi arttı. Örneğin; elektrikli küçük ev alet­lerinin yüzde 80’i Türk malı. Artık evlerin de­mirbaşı haline airfryer gibi pek çok ürün grubu tüketicinin ilgisi­ni çekiyor. Züccaciye sektöründe bir sepetin tutarı kişi başına 5-10 bin TL’yi buluyor” dedi.

Sektördeki bütün inovatif ürünleri dünyanın en büyük 3. fu­arı ZUCHEX’te sergileyecekleri­ni sözlerine ekleyen Öksüz, “19- 22 Eylül tarihleri arasında İstan­bul TÜYAP’da düzenleyeceğimiz 34. ZUCHEX fuarında bin 500 markayı 150 ülkeden yaklaşık 40 bin satın almacıyla bir araya ge­tiriyoruz ve minimum 1 milyar doların üze­rinde bir iş hac­mi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı za­manda 300 VIP satın al­macı da davetlilerimiz ara­sında. Mayıs ayında yüzde 85’i dolan fuarın yabancı katılımcı sayısında yüzde 10’luk, yerli ka­tılımcı sayısında ise yüzde 50’lik bir artış var” dedi.