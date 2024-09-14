Dışarıda yemek yemiyor daha büyük tencere alıyoruz

Geçtiğimiz yıla göre yüz­de 4 daralma yaşayan ye­me içme sektörü, mutfak ürünlerine olan talebi artırdı. Ar­tık daha fazla mutfakta vakit geçi­riliyor. Bu durum airfryer, yoğurt yapma makinesi, kahve makinesi gibi elektrikli küçük ev aletleri­nin satışını doğrudan etkilerken, tencerelerin de boyutu büyüdü.

Dışarıda yeme içme maliyetinin arttığı, televizyon ve sosyal med­yanın etkisiyle evde yemek yap­maya yönelik bir eğilimin ortaya çıktığını belirten ZÜCDER Baş­kanı Mesut Öksüz, “Dışarıda ye­me içme oranı azaldı.

Bunun en büyük nedeni tabii ki fiyatlar. Bir de televizyondaki yemek prog­ramlarına olan ilginin artması ve sosyal medyanın da et­kisiyle inovatif ürünlere olan ilgi arttı. Örneğin; elektrikli küçük ev alet­lerinin yüzde 80’i Türk malı. Artık evlerin de­mirbaşı haline airfryer gibi pek çok ürün grubu tüketicinin ilgisi­ni çekiyor. Züccaciye sektöründe bir sepetin tutarı kişi başına 5-10 bin TL’yi buluyor” dedi.

Sektördeki bütün inovatif ürünleri dünyanın en büyük 3. fu­arı ZUCHEX’te sergileyecekleri­ni sözlerine ekleyen Öksüz, “19- 22 Eylül tarihleri arasında İstan­bul TÜYAP’da düzenleyeceğimiz 34. ZUCHEX fuarında bin 500 markayı 150 ülkeden yaklaşık 40 bin satın almacıyla bir araya ge­tiriyoruz ve minimum 1 milyar doların üze­rinde bir iş hac­mi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı za­manda 300 VIP satın al­macı da davetlilerimiz ara­sında. Mayıs ayında yüzde 85’i dolan fuarın yabancı katılımcı sayısında yüzde 10’luk, yerli ka­tılımcı sayısında ise yüzde 50’lik bir artış var” dedi.