Dondan sonra kuraklık vurdu! Ayçiçeğinde tablo vahim

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen Tekirdağ'da yaptığı incelemelerin ardından Ergene İğneler köyünde bir açıklama yaptı.

Trakya bölgesi için ayçiçeği üretiminin önemine dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye üretiminin yaklaşık olarak yüzde 35’ini bu bölge karşılıyor. Çok önemli bir ürünümüz yüzde 40-45’inden yağ temin ediyoruz” dedi.

TZOB Başkanı, sahada yaptığı gözlemlere dayanarak “Ürünümüz bu sene ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya” ifadesini kullandı.

Bayraktar şunları söyledi: "Bahçelerde, tarlalarda gördüğümüz kadarıyla şu an kuraklığın stresini bu ürün yüklenmiş durumda. Bugünlerde üreticimiz yağış bekliyor. Bu yağışlar bugünlerde gelirse ürünlerin bir kısmını kurtarmak mümkün olabilir. Üzülerek ifade ediyorum bazı bölgelerimizde kuraklık nedeniyle ayçiçeği tarlaları sürüldü. Yani yağışlar gelmezse bu bölgede de belli ki ayçiçeği tarlaları sürülecek.”

'Üretici iyi fiyat bekliyor'

Üreticinin yağışın dışında fiyat da beklediğini anlatan Şemsi Bayraktar, “İyi bir fiyat olursa üreticimiz üretimine devam eder, mutlu olur, tarlasında kalır. Aksi takdirde ayçiçeği üretiminden vazgeçecek. Bu net olarak görünüyor. Geçen sene de fiyatlardan memnun kalmadılar” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ öncesi 50 ili ziyaret ettiğini aktaran Bayraktar, “Gördüğüm manzara iç açıcı değil. Bir defa özellikle dondan çok büyük bir zarar görmüş durumda çiftçilerimiz. Yüzde 100’e varan oranda zararlar gördük” dedi.

'Önümüzdeki büyük tehlike kuraklık'

Her gittiği yerde Türkiye’yi daha büyük bir afetin beklediğini söylediğini ifade eden Bayraktar şöyle devam etti:

* Sadece don değil dolu zararları oldu, aşırı yağışlar oldu, bazı yerlerde fırtına oldu ama her gittiğim yerde şuna işaret ettim. Dedim ki “Türkiye’yi daha büyük bir afet bekliyor. Dona takılıp kalmayalım. Tamam tarihte gördüğümüz en büyük don afetini yaşıyoruz ama daha büyük bir afet bizi bekliyor. Bu afetin adı da kuraklık.

* Önümüzdeki yıllarda Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Bugün 1300 metreküp olan kişi başı su tüketim miktarı 1000 metreküpün altına düşecek Akdeniz Havzası’ndaki bütün ülkeler bundan etkilenecek. Üç beş sene sonra Türkiye su fakiri ülke olacak bunun tedbirlerini almamız lazım dedim.