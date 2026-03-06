DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: İmalat sanayinin ekonomideki gücü geriliyor
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye’de büyümenin üretimden çok tüketime dayalı ilerlediğini belirterek imalat sanayinin ekonomideki payının yüzde 20’lerden yüzde 15 seviyesine gerilediğine dikkat çekti.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda küresel belirsizliklerin iş dünyasına etkileri, imalat sanayinin mevcut durumu ve organize sanayi bölgelerinde yaşanan sorunlar ele alındı. Ayrıca döviz, faiz ve enflasyon gelişmeleri ile reel sektör göstergeleri, ihracat ve istihdama ilişkin başlıklar değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, son dönemde artan küresel belirsizlikler ve devam eden savaş ortamının yalnızca siyasi dengeleri değil, ekonomik ve ticari yapıları da derinden etkilediğini söyledi. Jeopolitik gelişmelerin tüm sektörlerde dalgalanmalara yol açtığını belirten Konyalıoğlu, özellikle iş dünyası açısından belirsizliği doğru okumak ve etkin biçimde yönetmenin kritik hale geldiğini ifade etti.
Konyalıoğlu, sanayi üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki baskının arttığı bir dönemde dayanıklılık, planlama ve risk yönetiminin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.
AB–Hindistan STA’sı Türkiye için risk oluşturuyor
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ise konuşmasında küresel ticarette yaşanan gelişmeleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme kompozisyonunu değerlendirdi. Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının Türkiye açısından risk oluşturabileceğini belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleri nedeniyle dezavantajlı bir konuma düşme ihtimaline dikkat çekti.
Küresel rekabet gücünün korunması için Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine işaret eden Kasapoğlu, Türkiye’nin yeni ticaret düzeninde daha güçlü bir konum elde edebilmesi için bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
“Sanayinin ekonomideki payı geriliyor”
2025 yılı büyüme verilerini değerlendiren Kasapoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdüğünü ancak büyümenin bileşenlerinin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Sanayinin resmi verilere göre yüzde 2,9 büyüdüğünü ancak sahada birçok sanayicinin daralma yaşadığını belirten Kasapoğlu, imalat sanayinin ekonomi içindeki payının yıllar içinde gerilediğine dikkat çekti.
Kasapoğlu, imalat sanayinin ekonomideki payının yüzde 20’lerden yüzde 15 seviyesine düştüğünü ifade ederek buna karşılık gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin payının arttığını dile getirdi. İhracatın büyümeye katkısının negatif, ithalatın ise artış yönlü olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Türkiye ekonomisi üreterek değil, tüketerek büyüyor. İhracata dayalı değil, ithalata dayalı bir büyüme modeli ortaya çıkmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.
“Sanayici ciddi maliyet baskısı altında”
İmalat sanayinin mevcut ekonomik koşullarda ciddi bir maliyet baskısı altında bulunduğunu belirten Kasapoğlu, döviz bazında yaklaşık yüzde 30’luk maliyet artışı yaşandığını söyledi. 2003–2026 dönemine ilişkin verileri paylaşan Kasapoğlu, enflasyonun yaklaşık 40 kat, dolar kurunun ise 26 kat arttığını belirterek maliyet dengelerindeki bozulmaya dikkat çekti. Devlet tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin önemli olduğunu ancak kalıcı çözüm için yapısal reformlara ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, ihracatta uygulanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinden toplam ihracatçıların yalnızca yüzde 18’inin yararlanabildiğini ifade etti.