DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: İmalat sanayinin ekonomideki gücü geriliyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştiril­di. Toplantıda küresel belirsizlik­lerin iş dünyasına etkileri, imalat sanayinin mevcut durumu ve or­ganize sanayi bölgelerinde yaşa­nan sorunlar ele alındı. Ayrıca dö­viz, faiz ve enflasyon gelişmeleri ile reel sektör göstergeleri, ihracat ve istihdama ilişkin başlıklar de­ğerlendirildi.

Toplantının açılış konuşması­nı yapan DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, son dönemde artan küresel belirsizlikler ve de­vam eden savaş ortamının yalnız­ca siyasi dengeleri değil, ekono­mik ve ticari yapıları da derinden etkilediğini söyledi. Jeopolitik ge­lişmelerin tüm sektörlerde dal­galanmalara yol açtığını belirten Konyalıoğlu, özellikle iş dünyası açısından belirsizliği doğru oku­mak ve etkin biçimde yönetmenin kritik hale geldiğini ifade etti.

Konyalıoğlu, sanayi üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki baskının arttığı bir dönemde dayanıklılık, planlama ve risk yönetiminin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.

AB–Hindistan STA’sı Türkiye için risk oluşturuyor

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ise konuşmasında küresel ticaret­te yaşanan gelişmeleri ve Türki­ye ekonomisinin büyüme kompo­zisyonunu değerlendirdi. Avrupa Birliği ile Hindistan arasında im­zalanan serbest ticaret anlaşma­sının Türkiye açısından risk oluş­turabileceğini belirten Kasapoğ­lu, Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleri nedeniyle deza­vantajlı bir konuma düşme ihti­maline dikkat çekti.

Küresel rekabet gücünün ko­runması için Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine işaret eden Kasapoğlu, Türkiye’nin yeni ticaret düzeninde daha güçlü bir konum elde edebilmesi için bu sü­recin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Sanayinin ekonomideki payı geriliyor”

2025 yılı büyüme verilerini de­ğerlendiren Kasapoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdü­ğünü ancak büyümenin bileşenle­rinin dikkatle analiz edilmesi ge­rektiğini söyledi. Sanayinin resmi verilere göre yüzde 2,9 büyüdü­ğünü ancak sahada birçok sanayi­cinin daralma yaşadığını belirten Kasapoğlu, imalat sanayinin eko­nomi içindeki payının yıllar için­de gerilediğine dikkat çekti.

Kasapoğlu, imalat sanayi­nin ekonomideki payının yüz­de 20’lerden yüzde 15 seviyesine düştüğünü ifade ederek buna kar­şılık gayrimenkul ve inşaat sek­törlerinin payının arttığını dile getirdi. İhracatın büyümeye kat­kısının negatif, ithalatın ise artış yönlü olduğuna dikkat çeken Ka­sapoğlu, “Türkiye ekonomisi üre­terek değil, tüketerek büyüyor. İh­racata dayalı değil, ithalata dayalı bir büyüme modeli ortaya çıkmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

“Sanayici ciddi maliyet baskısı altında”

İmalat sanayinin mevcut ekonomik koşullarda ciddi bir maliyet baskısı altında bulunduğunu belirten Kasapoğlu, döviz bazında yaklaşık yüzde 30’luk maliyet artışı yaşandığını söyledi. 2003–2026 dönemine ilişkin verileri paylaşan Kasapoğlu, enflasyonun yaklaşık 40 kat, dolar kurunun ise 26 kat arttığını belirterek maliyet dengelerindeki bozulmaya dikkat çekti. Devlet tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin önemli olduğunu ancak kalıcı çözüm için yapısal reformlara ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, ihracatta uygulanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinden toplam ihracatçıların yalnızca yüzde 18’inin yararlanabildiğini ifade etti.