Kapsayıcı büyümenin odağında üretim gücü var
Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet BEYDAĞI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil; ekonomik dönüşümün anahtar aktörlerinden biri olan kadının gücünü yeniden tanımlama günü olması bakımından son derece değerli ve anlamlı. Günümüzde dünyada; sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ve yenilikçi ekonomi kavramları konuşuluyorsa; bunun merkezinde kadınların üretim gücü, liderliği ve girişimci kimliği yer alıyor. Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) olarak biz, kadın girişimciliğini bir sosyal destek alanı değil; stratejik bir kalkınma politikası olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz “Girişimci Kadınlar Limanı Projesi” Mersin’den başlayarak güçlü bir ekonomik dönüşüm modeli ortaya koyuyor.
Güçlü zihinsel altyapı güçlü girişim demek
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ve Mersin Üniversitesi Girişim Limanı iş birliğiyle yürüttüğümüz proje; genç kadınları yalnızca eğiten değil, onları yatırım ve sürdürülebilir büyüme aşamasına taşıyan bütüncül bir girişimcilik ekosistemini meydana getiriyor. Projenin ilk fazında düzenlediğimiz “Aile ve Girişimcilik” panel ve çalıştayı ile kadın girişimciliğinin sosyolojik ve ekonomik boyutlarını ele aldık. Kuşaklar arası dönüşümden aile yapısına, çalışma hayatından sosyal girişimciliğe kadar pek çok başlıkta elde edilen çıktılar, projemizin yol haritasını oluşturdu. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü girişim, güçlü bir zihinsel altyapıyla başlar.
Akademik yetkinliklerle güçlenen girişimcilik
Projenin ikinci fazında gerçekleştireceğimiz “Girişimcilik ve Akademik Yetkinlikler Çalıştayı ve Paneli” akademiyi, gençliği ve iş dünyasını aynı zeminde buluşturacak. Amacımız; girişimciliği yalnızca cesaretle değil, bilgiyle; yalnızca hayalle değil, bilimsel temelle büyütmek. Üniversite öğrencileri ile aktif kadın girişimcilerin aynı platformda buluşması, deneyim ve bilgi transferini hızlandıracak; bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak. Bu model, girişimciliği tesadüfi değil planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir süreç haline getiriyor.
Öte yandan, proje kapsamında 3 ay süren yoğun bir eğitim süreci uygulanıyor. Katılımcılar; girişimcilik, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve iş modeli geliştirme alanlarında donanım kazanırken, mentorleriyle birebir çalışarak projelerini olgunlaştırıyor. Eğitim süreci sonunda projeler jüri değerlendirmesine sunulup, başarılı bulunan üç girişim ödüllendirilip, melek yatırımcılarla buluşturuluyor. Bu yaklaşım, kadın girişimciliğini yalnızca teşvik eden değil; ekonomik değere dönüştüren bir yapıyı temsil ediyor.
Girişimci Kadınlar Limanı Projesi, bireysel başarı hikâyelerinin ötesinde; Mersin’in ekonomik dinamizmini artırmayı ve kadınların üretim gücünü görünür kılmayı hedefliyor. Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması; istihdamı artırır, yenilikçiliği besler ve toplumsal refahı yükseltir. Bu nedenle kadın girişimciliği bir tercih değil, bir zorunluluk olarak zihinleri ve gönüllere yerleşmeli.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle altını çizmek isterim ki; geleceğin ekonomisi kapsayıcı olacak. Dolayısıyla kapsayıcı bir ekonomi, kadınların aktif liderliği olmadan mümkün değil. GİŞKAD olarak hedefimiz; genç kadınların hayallerini küresel ölçekte rekabet edebilecek girişimlere dönüştürmelerini sağlayacak altyapıyı kurmak. Çünkü biz inanıyoruz: Kadın güçlenirse ekonomi dönüşür. Kadın üretirse gelecek şekillenir. Kadın liderlik ederse kalkınma hızlanır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü; üretimin, cesaretin günü olarak kutluyor, kadınların ekonomide daha güçlü yer aldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.