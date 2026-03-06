Kapsayıcı büyümenin odağında üretim gücü var

Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet BEYDAĞI

8 Mart Dünya Kadınlar Gü­nü, yalnızca bir farkındalık günü değil; ekonomik dönü­şümün anahtar aktörlerinden biri olan kadının gücünü yeniden ta­nımlama günü olması bakımın­dan son derece değerli ve anlamlı. Günümüzde dünyada; sürdürüle­bilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ve yenilikçi ekonomi kavramları konuşuluyorsa; bunun merkezin­de kadınların üretim gücü, lider­liği ve girişimci kimliği yer alıyor. Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) olarak biz, kadın giri­şimciliğini bir sosyal destek ala­nı değil; stratejik bir kalkınma politikası olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz “Gi­rişimci Kadınlar Limanı Projesi” Mersin’den başlayarak güçlü bir ekonomik dönüşüm modeli orta­ya koyuyor.

Güçlü zihinsel altyapı güçlü girişim demek

İçişleri Bakanlığı Sivil Top­lumla İlişkiler Genel Müdürlü­ğü desteği ve Mersin Üniversi­tesi Girişim Limanı iş birliğiyle yürüttüğümüz proje; genç kadın­ları yalnızca eğiten değil, onları yatırım ve sürdürülebilir büyüme aşamasına taşıyan bütüncül bir girişimcilik ekosistemini mey­dana getiriyor. Projenin ilk fazın­da düzenlediğimiz “Aile ve Giri­şimcilik” panel ve çalıştayı ile ka­dın girişimciliğinin sosyolojik ve ekonomik boyutlarını ele aldık. Kuşaklar arası dönüşümden ai­le yapısına, çalışma hayatından sosyal girişimciliğe kadar pek çok başlıkta elde edilen çıktılar, pro­jemizin yol haritasını oluşturdu. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü giri­şim, güçlü bir zihinsel altyapıyla başlar.

Akademik yetkinliklerle güçlenen girişimcilik

Projenin ikinci fazında gerçek­leştireceğimiz “Girişimcilik ve Akademik Yetkinlikler Çalıştayı ve Paneli” akademiyi, gençliği ve iş dünyasını aynı zeminde buluş­turacak. Amacımız; girişimciliği yalnızca cesaretle değil, bilgiyle; yalnızca hayalle değil, bilimsel te­melle büyütmek. Üniversite öğ­rencileri ile aktif kadın girişimci­lerin aynı platformda buluşması, deneyim ve bilgi transferini hız­landıracak; bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak. Bu model, gi­rişimciliği tesadüfi değil planlı, öl­çülebilir ve sürdürülebilir bir sü­reç haline getiriyor.

Öte yandan, proje kapsamında 3 ay süren yoğun bir eğitim süre­ci uygulanıyor. Katılımcılar; gi­rişimcilik, finansal okuryazar­lık, dijital pazarlama ve iş modeli geliştirme alanlarında donanım kazanırken, mentorleriyle bire­bir çalışarak projelerini olgun­laştırıyor. Eğitim süreci sonun­da projeler jüri değerlendirmesi­ne sunulup, başarılı bulunan üç girişim ödüllendirilip, melek ya­tırımcılarla buluşturuluyor. Bu yaklaşım, kadın girişimciliğini yalnızca teşvik eden değil; ekono­mik değere dönüştüren bir yapıyı temsil ediyor.

Girişimci Kadınlar Limanı Pro­jesi, bireysel başarı hikâyelerinin ötesinde; Mersin’in ekonomik di­namizmini artırmayı ve kadınla­rın üretim gücünü görünür kılma­yı hedefliyor. Kadınların ekono­mik hayatta daha güçlü yer alması; istihdamı artırır, yenilikçiliği bes­ler ve toplumsal refahı yükseltir. Bu nedenle kadın girişimciliği bir tercih değil, bir zorunluluk olarak zihinleri ve gönüllere yerleşmeli.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle altını çizmek isterim ki; geleceğin ekonomisi kapsayıcı olacak. Dolayısıyla kapsayıcı bir ekonomi, kadınların aktif liderliği olmadan mümkün değil. GİŞKAD olarak hedefimiz; genç kadınların hayallerini küresel ölçekte reka­bet edebilecek girişimlere dönüş­türmelerini sağlayacak altyapı­yı kurmak. Çünkü biz inanıyoruz: Kadın güçlenirse ekonomi dönü­şür. Kadın üretirse gelecek şekil­lenir. Kadın liderlik ederse kalkın­ma hızlanır. 8 Mart Dünya Kadın­lar Günü’nü; üretimin, cesaretin günü olarak kutluyor, kadınların ekonomide daha güçlü yer aldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.