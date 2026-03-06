Sanayide kadın iş gücü artık veri ve uzmanlıkla yükseliyor
Gelecek, kadınlar için daha aydınlık olabilir. Sanayinin dijitalleşen yüzü kadınların daha fazla ve baskın rollere gelmesini sağlayabilir. Hatta bu dijital dönüşüm cam tavanları kıracak bir araç da olabilir.
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA
Sanayi devriminin ilk yıllarından bu yana “fabrika” denilince akla gelen o paslı, kas gücüne dayalı ve maskülen imaj, 2026 dünyasında yerini bambaşka bir gerçekliğe bırakıyor. Bugün 8 Mart’ı kutlarken, sadece geçmişin mücadelesini değil, sanayinin dijitalleşen yüzünde kadınların nasıl birer oyun kurucuya dönüştüğünü de konuşmalıyız.
Cam tavanları veriyle kırma zamanı geldi
İstatistikler kat etmemiz gereken bir yol olduğunu fısıldıyor. Hatta o yol ne kadar taşlı ya da engebeli olsa da bir yolun olduğunu bilmek, yeterince ümit verici. Dünyada sanayide kadın istihdamı artsa da üst düzey yönetim kademelerinde o meşhur “cam tavan” varlığını sürdürüyor. Ancak sanayideki dönüşüm, kadınlara bu tavanı kırmak için güçlü araçları da veriyor.
Peki nedir bu araçlar? Hemen söyleyelim; bu araçları “veri ve uzmanlık” kavramları temsil ediyor. Çeşitliliğin olduğu yönetim kurullarında inovasyonun yüzde 20 daha fazla olduğu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma hızının ise katlandığı artık bir sır değil. Sanayinin geleceği, “erkek işi” mitini yıkan ve mühendislikten operatörlüğe kadar her kademede “insan yeteneğine” odaklanan şirketlerin elinde yükselecek.
8 Mart, bize sanayideki kadın varlığının bir “kota” meselesi değil, bir verimlilik ve gelecek vizyonu meselesi olduğunu hatırlatmalı. Geleceğin fabrikaları sadece daha akıllı değil, kadınların perspektifiyle daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve daha insancıl olacak. Bugün sanayide alın teri döken, kod yazan, hat yöneten ve karar veren tüm kadınlar; sadece bugünü değil, yarının üretim standartlarını da inşa edecekler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!