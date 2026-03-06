Sanayide kadın iş gücü artık veri ve uzmanlıkla yükseliyor

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA

Sanayi devriminin ilk yıllarından bu yana “fabri­ka” denilince akla gelen o pas­lı, kas gücüne dayalı ve mas­külen imaj, 2026 dünyasında yerini bambaşka bir gerçek­liğe bırakıyor. Bugün 8 Mart’ı kutlarken, sadece geçmişin mücadelesini değil, sanayi­nin dijitalleşen yüzünde ka­dınların nasıl birer oyun ku­rucuya dönüştüğünü de ko­nuşmalıyız.

Cam tavanları veriyle kırma zamanı geldi

İstatistikler kat etmemiz gereken bir yol olduğunu fı­sıldıyor. Hatta o yol ne kadar taşlı ya da engebeli olsa da bir yolun olduğunu bilmek, ye­terince ümit verici. Dünyada sanayide kadın istihdamı art­sa da üst düzey yönetim ka­demelerinde o meşhur “cam tavan” varlığını sürdürüyor. Ancak sanayideki dönüşüm, kadınlara bu tavanı kırmak için güçlü araçları da veriyor.

Peki nedir bu araçlar? He­men söyleyelim; bu araçları “veri ve uzmanlık” kavramla­rı temsil ediyor. Çeşitliliğin olduğu yönetim kurullarında inovasyonun yüzde 20 daha fazla olduğu, sürdürülebilir­lik hedeflerine ulaşma hızı­nın ise katlandığı artık bir sır değil. Sanayinin geleceği, “er­kek işi” mitini yıkan ve mü­hendislikten operatörlüğe kadar her kademede “insan yeteneğine” odaklanan şir­ketlerin elinde yükselecek.

8 Mart, bize sanayideki ka­dın varlığının bir “kota” me­selesi değil, bir verimlilik ve gelecek vizyonu meselesi ol­duğunu hatırlatmalı. Gelece­ğin fabrikaları sadece daha akıllı değil, kadınların pers­pektifiyle daha kapsayıcı, da­ha sürdürülebilir ve daha in­sancıl olacak. Bugün sanayi­de alın teri döken, kod yazan, hat yöneten ve karar veren tüm kadınlar; sadece bugü­nü değil, yarının üretim stan­dartlarını da inşa edecekler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü­müz kutlu olsun!