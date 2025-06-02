Dünya devlerine üretim yapan tekstil firması konkordato talebinde bulundu

Hugo Boss, Zara, Mango, Massimo Dutti, Diesel, Esprit ve Timberland gibi uluslararası markalar için üretim yapan şirket, ekonomik zorlukları aşmak amacıyla İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru gerçekleştirdi.

Mahkeme, yapılan başvurunun ardından şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte konkordato işlemlerini denetlemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti atandı.

Mahkeme ilanında, konkordatoya itirazı olan alacaklıların 7 gün içinde gerekçeli dilekçeyle başvuruda bulunabileceği belirtildi. Uğur Balkuv Tekstil’in konkordato davasına ilişkin duruşmanın ise 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te görüleceği bildirildi.